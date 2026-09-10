Allarme pinta nel Regno Unito: i campi d’orzo bruciano e i pub rischiano di restare a secco

La pinta al bancone, rito sacro e intoccabile della vita quotidiana britannica, rischia di svuotarsi all’improvviso. Una serie ininterrotta di primavere senza pioggia sta bruciando le campagne dell’Inghilterra orientale, spingendo al collasso la produzione di orzo da malto e minacciando di far schizzare i prezzi delle birre a livelli mai visti.

Mentre il luppolo viaggia da decenni sulle rotte internazionali, l’orzo rappresentava l’ultimo baluardo dell’autarchia agricola d’Albione: quasi ogni goccia di birra consumata oltremanica è sempre nata da chicchi coltivati sul suolo patrio. Ora quel meccanismo centenario si è inceppato.

I campi del Suffolk e dell’Oxfordshire registrano cali drastici delle rese. Il terreno asciutto non perdona e la mancanza d’acqua impedisce alle spighe di sviluppare l’amido necessario alla fermentazione.

Per i mastri birrai indipendenti e per i colossi industriali, la situazione si fa drammatica. James Clarke, alla guida della storica Hook Norton Brewery attiva dal 1872, allarga le braccia: tre degli ultimi sei anni hanno visto siccità durissime. Quando la materia prima manca, il mercato reagisce nell’unico modo che conosce: razionamenti di fatto e listini alle stelle.

Craig Dawson, responsabile della filiera per Muntons, fornitore strategico di malto, parla apertamente di un pericolo sottovalutato dal pubblico. La birra è forse l’unico bene di consumo di massa rimasto autenticamente britannico per composizione. Se salta l’agricoltura locale, cade l’intero castello.

Nelle campagne, gli agricoltori cercano di difendersi con metodi quasi disperati per trattenere l’umidità nei campi:

Utilizzo massiccio di letame suino per ridare struttura organica alla terra inaridita;

Semina di colture di copertura invernali per proteggere lo strato superficiale del terreno dal sole battente;

Ricorso a contratti a prezzo bloccato (forward contracts) per evitare di finire stritolati dalle oscillazioni quotidiane delle borse merci;

Sperimentazione di batteri sintetici radicali sviluppati da start-up agritech, capaci di agire come micro-spugne attorno alle radici delle piante.

Questi accorgimenti costano denaro, tempo ed energie che le piccole aziende agricole non sempre possiedono. Il pericolo reale non è soltanto una singola annata andata a male: è la fuga dall’orzo.

Un coltivatore stanco di combattere contro la polvere può convertire i campi a colture meno esigenti o vendere i terreni per usi alternativi, soprattutto l’installazione di pannelli solari. A quel punto, ricostruire la filiera richiederebbe anni.

Siccità e orzo: la corsa contro il tempo

Criticità sul campo Impatto sulla filiera Contromisura tentata Limite operativo Terreno arido a primavera Mancata crescita delle spighe Letame animale e colture di copertura Costi logistici elevati e rese incerte Crollo dei volumi raccolti Rincari per i birrifici Contratti a termine pluriennali Protegge il prezzo, non la quantità Perdita di qualità del malto Fermentazione imperfetta Batteri bio-tech radicali (CroBio) Tecnologia ancora in fase iniziale Margini agricoli azzerati Rischio di abbandono della coltura Sussidi e premi di filiera dalle multinazionali Non copre l’aumento generale dei costi

I grandi gruppi mondiali come AB InBev, proprietari del marchio Budweiser, tentano di blindare gli accordi con i coltivatori offrendo bonus economici a chi non molla le sementi inglesi. Ma l’innovazione ha tempi lunghi, mentre la terra si screpola adesso.

Davanti a questo scenario, sorge spontanea una domanda: i britannici rimarranno davvero a gola asciutta davanti ai banconi in legno dei loro amati pub?

Difficilmente. Il mercato odia il vuoto e una soluzione commerciale spunterà sempre fuori, per quanto amara possa risultare per l’orgoglio patriottico d’Oltremanica. Se l’orzo scarseggia a Londra, si guarderà inevitabilmente oltre la Manica.

Qui la vicenda assume contorni paradossali: mentre i birrifici inglesi non sanno dove reperire le materie prime, poco più a est, in Germania, i produttori tradizionali stanno chiudendo i battenti a decine. Schiacciati dall’aumento dei costi energetici e da un drastico calo storico del consumo interno di birra da parte dei tedeschi, i birrifici teutonici si ritrovano con tini pieni e magazzini semivuoti di clienti.

Se la siccità dovesse dare il colpo di grazia ai raccolti inglesi, il bevitore di Sua Maestà potrebbe trovarsi a salvare involontariamente l’industria bavarese o della Franconia, importando fiumi di lager e malto dal continente per sostituire la classica ale casalinga. La continentale Germania salverebbe i bevitori di birra d’Oltremanica. Chissà cosa avrebbe detto Churchill, anche se il famoso primo ministro preferisca whiskey e Champagne:

I pub continueranno a restare aperti e le spine continueranno a spillare. Ma il sapore del malto locale rischia di diventare un ricordo per pochi ricchi intenditori, lasciando spazio a fusti d’importazione o a prezzi talmente gonfiati da rendere amara anche la pinta più fresca.