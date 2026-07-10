Germania: crolla l’impero della birra. Chiudono anche i marchi storici con secoli di vita

Il modello economico tedesco perde un altro pezzo di storia. Non passa quasi settimana senza che un birrificio storico dichiari fallimento o chiuda i battenti. L’Associazione dei birrai tedeschi (DBB) parla apertamente di un punto di svolta drammatico e irreversibile.

A giugno la crisi ha colpito l’Hofbräuhaus Wolters di Braunschweig, fondato nel 1627. Poi è toccato al birrificio Ott di Schussenried, con quasi 850 anni di storia, e all’Aktienbräuerei Kaufbeuren, attivo dal 1308. Se persino aziende sopravvissute a guerre mondiali e crisi secolari alzano bandiera bianca, significa che il problema è strutturale.

I giganti del settore confermano la gravità della situazione. Volker Kuhl, amministratore delegato di Veltins, ha spiegato che non si tratta di una flessione passeggera. È in atto una durissima ristrutturazione del mercato. Il consolidamento ha raggiunto un livello mai visto prima.

I numeri del disastro: un calo senza fine

Per anni il settore ha registrato cali contenuti, compresi tra l’uno e il due percento. Negli ultimi anni la discesa è diventata una vera e caduta libera.

L’Ufficio federale di statistica evidenzia dati macroeconomici spietati:

Nel 2023 il calo delle vendite è stato del 4,5 percento.

Nel 2025 il crollo ha sfiorato il sei percento.

Tra gennaio e maggio 2026 la perdita di volume ha toccato il quattro percento, pari a 130 milioni di litri di birra in meno in soli cinque mesi.

Negli ultimi due anni si sono registrati solo due momenti di crescita temporanea. Il primo a luglio 2024, grazie ai Campionati Europei di calcio ospitati in Germania. Il secondo a marzo 2026, per un puro effetto statistico legato allo spostamento della Pasqua.

Le cause: demografia, costi e fine del modello energetico

Le ragioni di questo tracollo economico sono molteplici. Holger Eichele, amministratore delegato della DBB, accusa la persistente incertezza politica. Questa situazione ha creato un clima fortemente negativo tra i consumatori.

Incidono molto anche i fattori demografici e il cambiamento degli stili di vita:

Fattore di Mercato Impatto Economico e Sociale Invecchiamento della popolazione I consumatori anziani riducono drasticamente i volumi di consumo. Nuove generazioni I giovani consumano molto meno alcol rispetto ai genitori. Crisi della ristorazione Cambiano le abitudini notturne, svuotando pub e bar tradizionali. La gente non esce più la sera

C’è poi un problema di distribuzione. La birra alla spina rappresenta ormai solo il 20 percento del mercato. Il restante 80 percento passa dai supermercati. La grande distribuzione si fa una guerra spietata sui prezzi. I rivenditori cercano di scendere sotto la soglia psicologica dei dieci euro a cassa. Questa dinamica azzera i margini di profitto dei produttori, portandoli poi al fallimento alla prima difficoltà.

L’impatto economico pratico: la trappola dei costi fisici

La guerra dei prezzi distrugge i bilanci perché arriva nel momento peggiore. I costi di produzione sono fuori controllo, come per tutta l’industria tedesca. La fine delle importazioni di gas russo a basso costo dal 2022 ha inferto un colpo durissimo. Di recente, le tensioni internazionali tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno fatto impennare di nuovo il prezzo del petrolio.

I birrifici si trovano schiacciati tra ricavi in calo e spese fisse in aumento:

Prezzi dell’energia e del carburante stabilmente alti.

Costo delle materie prime in continuo aumento.

Forti aumenti salariali per il personale.

Spese logistiche crescenti.

Gli esperti dello studio legale Schultze & Braun spiegano che il mix è esplosivo. Molte aziende hanno un forte arretrato negli investimenti tecnologici. Inoltre la Germania impone la neutralità climatica entro il 2045. Questo richiede la conversione ecologica degli impianti a gas e petrolio, un investimento insostenibile per le imprese medie e piccole, spesso a conduzione familiare.

Chi si salva e chi soccombe

I grandi marchi resistono grazie alle economie di scala e alle riserve finanziarie. Le medie imprese stanno invece scomparendo, ma spesso queste erano proprio alla base della tradizione tedesca della birra. Kuhl prevede che entro il 2030 il mercato tedesco perderà altri cinque o sette milioni di ettolitri.

Veltins rappresenta un’eccezione, con vendite cresciute del 20 percento in dieci anni. Tuttavia, la sua recente crescita dell’1,3 percento nel primo semestre del 2026 è dovuta solo all’acquisizione del marchio Karamalz dal birrificio Eichbaum, appena fallito. Senza questa operazione, anche Veltins avrebbe registrato un calo del 2,5 percento.

Il mercato tenta la carta della birra analcolica, che ha raggiunto l’8,9 percento di quota di mercato. Ma gli esperti avvertono: i volumi non bastano a compensare le perdite. Per ogni litro di birra analcolica si consumano ancora 11,1 litri di birra tradizionale, che ha un valore economico dieci volte superiore. La transizione analcolica, da sola, non salverà i conti della manifattura tedesca. Un’altra fetta della tradizione tedesca ed europea scompare, nell’indifferenza del governo Merz.