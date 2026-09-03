Allarme cieli europei: Ryanair taglia i voli e avverte che molte compagnie rischiano di sparire quest’inverno

Grossi problemi per il traffico aereo a causa della crisi in Medio Oriente. Mercoledì Ryanair, la più grande compagnia aerea low-cost d’Europa, ha ridotto il proprio obiettivo di traffico invernale per ridurre l’esposizione agli elevati prezzi del petrolio non coperti, e ha avvertito che alcuni dei suoi concorrenti meno ben coperti potrebbero avere difficoltà a sopravvivere quest’inverno a causa degli elevati costi del carburante.

Da quando la guerra in Iran ha ridotto drasticamente le forniture di petrolio greggio e prodotti petroliferi dal Medio Oriente, l’aumento dei prezzi del carburante per aerei ha intaccato la redditività di tutte le compagnie aeree a livello globale.

Ryanair è una delle compagnie aeree con la maggiore copertura, con circa l’80% dei costi del carburante coperti a 67 dollari al barile, un prezzo più che buono. Tuttavia, il restante 20% non coperto è fortemente esposto ai prezzi del carburante per aerei, che attualmente si attestano a circa 140 dollari al barile, ha affermato Ryanair nelle sue statistiche sul traffico di agosto 2026.

Alla luce degli elevati prezzi del petrolio non coperti, «è opportuno ridurre strategicamente l’esposizione del Gruppo al carburante per aerei non coperto durante il periodo invernale non redditizio (da novembre a marzo)», ha dichiarato la compagnia aerea low cost. Una minore esposizione al carburante viene a significare un numero minore di voli.

Ryanair ha ridotto il proprio obiettivo di traffico invernale da 216 milioni a 214 milioni di passeggeri, prevedendo che il traffico rimanga sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

«Se i prezzi elevati del petrolio dovessero protrarsi fino al 27 settembre, Ryanair ritiene che le tariffe aeree sui voli a corto raggio in Europa aumenteranno in modo significativo per riflettere l’aumento dei prezzi del petrolio, poiché alcuni concorrenti meno ben coperti avranno difficoltà a mantenere la capacità o addirittura a sopravvivere alla prossima stagione invernale», ha affermato Ryanair.

Anche le principali compagnie aeree statunitensi ed europee hanno dovuto fare i conti con l’impennata dei costi del carburante per aerei dopo che la ripresa delle ostilità in Medio Oriente ha mandato in frantumi l’accordo di tre settimane tra Stati Uniti e Iran per «raggiungere un accordo», a metà luglio.

Il recente picco dei prezzi del carburante per aerei a luglio ha stravolto le previsioni di utile delle compagnie aeree statunitensi, i cui team dirigenziali hanno dovuto rivedere le stime sugli utili per l’anno a pochi giorni dalla pubblicazione dei risultati del secondo trimestre. Le loro previsioni rischiano di essere fin ottimistiche.

In Europa, il Gruppo Lufthansa, la più grande compagnia aerea europea, ha dichiarato a maggio di prevedere che l’impennata dei prezzi del carburante per aerei le costerà ulteriori 2 miliardi di dollari quest’anno, poiché la chiusura dello Stretto di Ormuz «sta portando a una carenza nell’approvvigionamento di cherosene e quindi a un aumento significativo dei prezzi del cherosene».

Air France-KLM prevede che la propria spesa per il carburante aumenti di 2,4 miliardi di dollari quest’anno. Ovviamente questi aumenti di costo del carburante verranno riversati sui prezzi dei biglietti che, aumentando, faranno calare il numero di viaggatori disposti a comprarli. Vedremo una contrazione di tutto il settore.