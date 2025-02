Alla Casa Bianca si parla di cacciare il Canada dall’organizzazione di Intelligence Five Eyes

Secondo fonti del Financial Times, un alto funzionario della Casa Bianca ha proposto di escludere il Canada dalla rete di condivisione di informazioni Five Eyes, mentre l’amministrazione statunitense aumenta la pressione sul paese.

Peter Navarro, influente consigliere del Presidente, starebbe attivamente promuovendo questa iniziativa, come riportato da persone vicine alla situazione. La mossa giunge mentre aumentano le tensioni tra i due paesi, con il Presidente che ha suggerito la possibilità di annettere il Canada e minacciato l’imposizione di dazi del 25% sulle importazioni.

Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, prossimo alla fine del suo mandato, avrebbe espresso in privato preoccupazione riguardo alle ambizioni del Presidente americano.

Navarro, uno dei più stretti collaboratori del Presidente, starebbe spingendo per escludere il Canada dai Five Eyes, alleanza che include anche Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Fonti interne all’amministrazione confermano i suoi sforzi. Il Presidente avrebbe espresso apertamente il desiderio di annettere il Canada, minacciando di imporre dazi significativi alla scadenza della moratoria di marzo. Trudeau, a sua volta, è stato sentito esprimere timori concreti riguardo alle mire espansionistiche del vicino statunitense. Né Navarro né la Casa Bianca hanno rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda, mentre l’ufficio di Trudeau ha preferito non commentare.

La decisione di prendere di mira il Canada con dazi, insieme al Messico, aveva già sorpreso gli alleati degli Stati Uniti, con l’accusa che Ottawa non facesse abbastanza per fermare migranti e traffico di droga. Ora, Navarro starebbe cercando di aumentare ulteriormente la pressione, proponendo l’esclusione dai Five Eyes. Sebbene non sia chiaro quanto questa idea abbia attecchito, è certamente oggetto di discussione tra i funzionari.

Il Five Eyes rappresenta da decenni la più importante rete di intelligence globale, con una condivisione di informazioni estremamente sensibili e coordinamento operativo. Dennis Wilder, ex funzionario della CIA, lo ha definito “di gran lunga l’accordo di intelligence di maggior successo della storia”, nato dalla collaborazione tra esperti americani e britannici durante la Seconda Guerra Mondiale ed esteso poi ad altri alleati. Wilder ha avvertito che “qualsiasi interruzione di questi accordi sarebbe accolta con favore dai nostri avversari”.

Nonostante il contributo informativo di Canada e Nuova Zelanda sia minore, l’espulsione di qualsiasi membro genererebbe critiche dagli alleati e dalla comunità di intelligence. Un funzionario dell’intelligence dei Five Eyes ha definito “molto pericolosa” l’ipotesi di escludere il Canada, sottolineando la necessità di tutti i partner possibili di fronte alle minacce globali.

Recentemente Five Eyes è stato coinvolto nella controversia fra Canada e India relativa alle operazioni di agenti segreti indiani in Canada contro organizzazioni definite come terroristiche da Nuova Delhi. Il Canada si è servito di strutture Five Eyes per identificare gli agenti indiani.

L’espulsione dal Five Eyes sarebbe un segno molto forte dell’irritazione degli USA per la scarsa collaborazione di Justin Trudeau con Trump, oppure perché effettivamente gli USA intendono trasformare il Canada in un protettorato.