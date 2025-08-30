Aliyev, Azerbaigian: accordo di pace con Trump attuabile, ma i rapporti con la Russia restano congelati

In un’ampia intervista televisiva , il leader azero Ilham Aliyev ha affermato che una disposizione chiave del piano di pace di Trump per il Caucaso può essere attuata rapidamente. Lo stesso non si può dire per il ripristino di relazioni stabili tra Azerbaigian e Russia, ha indicato.

Aliyev ha parlato a lungo dell’ accordo di pace provvisorio che ha firmato con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump l’8 agosto a Washington, mostrandosi ampiamente ottimista sul fatto che l’accordo segni la fine di quasi quattro decenni di conflitto e “apra opportunità assolutamente nuove per la regione del Caucaso meridionale e le più ampie regioni dell’Asia centrale e del Medio Oriente”.

Ha dichiarato a un intervistatore del canale televisivo Al Arabiya che avrebbe firmato un trattato di pace, il cui testo sarebbe stato finalizzato in primavera, non appena l’Armenia avesse modificato la sua costituzione per riconoscere la sovranità di Baku sul territorio del Nagorno Karabakh, da tempo conteso. Le forze azere hanno riconquistato il Karabakh nel 2023. Aliyev non sembrava fiducioso che Yerevan avrebbe adottato rapidamente un emendamento, data la delicatezza della questione tra la popolazione armena in generale e i bassi indici di popolarità del governo di Pashinyan.

“Spero che nulla interferisca con il processo”, ha detto Aliyev. “Ma, ripeto, non ho garanzie al 100% perché non conosco bene la politica interna dell’Armenia. Sappiamo che la prossima estate si terranno le elezioni parlamentari. Sappiamo che stanno lavorando alla bozza di una nuova costituzione. Ma se ci saranno forti interferenze esterne, allora sì, potremmo pensare che qualcosa potrebbe rompere ciò che è stato concordato”.

Il leader azero sembra suggerire che, anche in assenza di un accordo di pace firmato e ratificato, altre parti dell’accordo di pace di Trump potrebbero procedere, in particolare lo sviluppo di un corridoio di transito denominato Trump Route for International Peace and Prosperity (Percorso Trump per la pace e la prosperità internazionale). Con il nome di Trump ora associato al progetto, “sono sicuro che si concretizzerà molto presto”, ha affermato Aliyev.

Aliyev ha affermato che Baku ha già creato gran parte delle infrastrutture stradali e ferroviarie sul proprio territorio per collegarsi al TRIPP, concepito come un corridoio stradale, ferroviario e di oleodotti lungo 42 chilometri che attraversa il territorio armeno per collegare l’Azerbaigian propriamente detto e la sua exclave del Nakhchivan. Nel frattempo, la Turchia ha avviato i lavori per una ferrovia che collegherà il Nakhchivan al nodo turco di Kars.

È nell’interesse economico dell’Armenia portare a termine il TRIPP, dato che potrebbe diventare una fonte redditizia di entrate di transito, ha sostenuto il leader azero. “Tenendo conto che i volumi di merci dall’Asia all’Europa attraverso l’Azerbaigian stanno crescendo di anno in anno, sono sicuro che [il TRIPP] sarà un importante collegamento di trasporto tra i continenti”, ha affermato. Ha aggiunto che il completamento di un collegamento ferroviario di 42 chilometri attraverso il territorio armeno potrebbe avvenire rapidamente, in appena un anno.

Commentando lo stato delle relazioni tra Azerbaigian e Russia, Aliyev ha confermato che i rapporti rimangono congelati. Il motivo principale dell’acrimonia è l’ abbattimento accidentale da parte della Russia di un aereo civile azero lo scorso dicembre. Il leader azero ha accusato la Russia di cercare di nascondere le proprie responsabilità, aggiungendo che “la reazione dei funzionari russi [all’incidente] ha creato grande frustrazione e delusione in Azerbaigian”.

Durante l’intervista, Aliyev ha approfondito la storia, accusando indirettamente i russi di aver creato le condizioni che alla fine hanno scatenato il conflitto tra Armenia e Azerbaigian alla fine degli anni ’80, durante il crollo dell’Unione Sovietica. Dopo il crollo dell’impero zarista, ha osservato che un Azerbaigian indipendente era esistito dal maggio 1918 all’aprile 1920, “quando l’esercito russo invase l’Azerbaigian e occupò [il Paese]”. I bolscevichi, ha aggiunto, hanno poi separato il Nakhchivan dall’Azerbaigian vero e proprio e hanno ceduto il territorio intermedio all’Armenia. “È così che l’Azerbaigian è stato diviso in due”, ha detto.

“Abbiamo fondato il nostro Stato, ma i bolscevichi ce l’hanno portato via”, ha aggiunto.