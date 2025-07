Un grave problema informatico rischia di seminare il caos nei voli USA, con ricadute anche nei paesi limitrofi. Alaska Airlines ha richiesto il fermo a terra di tutti i velivoli di linea della compagnia aerea, secondo quanto comunicato dalla compagnia stessa e dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti.

La pagina di stato della FAA mostrava che tutte le destinazioni erano interessate dal fermo a terra dei velivoli di linea dell’Alaska.

“Fermo a terra per tutti i velivoli di linea Alaska e Horizon”, recitava domenica la pagina di stato della FAA.

La compagnia si è ridotta a richiedere il blocco completo dei propri aerei dopo che si è verificato un profondo problema al proprio sistema informatico, tale da rendere impossibile lo svolgimento sicuro dei voli.

“Alle 20:00 circa di domenica, ora del Pacifico, Alaska Airlines ha riscontrato un’interruzione del sistema informatico che sta influenzando le nostre operazioni”, ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea in una dichiarazione a Fox News Digital. “Abbiamo richiesto un blocco a terra temporaneo di tutti i voli Alaska e Horizon Air fino alla risoluzione del problema”.

“Ci scusiamo con i nostri passeggeri per il disagio”, ha aggiunto il portavoce. “Ci saranno ripercussioni residue sulle nostre operazioni per tutta la serata. Se viaggiate stasera, vi preghiamo di verificare lo stato del vostro volo prima di recarvi in aeroporto”.

Un messaggio nella parte superiore del sito web della compagnia aerea informava inoltre che si stava verificando un problema con i sistemi informatici.

“Stiamo riscontrando problemi con i nostri sistemi informatici”, si legge nel messaggio. “Ci scusiamo per il disagio e stiamo lavorando per risolvere il problema”.

Non viene aggiunta nessuna informazione su come e quando la compagnia aerea, i cui voli collegano soprattutto l’Alaska con gli Stati Uniti continentali, ma che collega anche numerose località negli USA, potrà riprendere ad operare.

L’incidente mostra la fragilità del eistema del traffico aereo mondiale a fronte di attacchi hacker o bug di programmazione. Non è stata rivelata la natura del problema, ma sicuramentei viaggiatori si ricorderanno questa giornata.