Airbus ha siglato un nuovo accordo di cooperazione con il suo partner industriale cinese che consentirà all’azienda di localizzare una parte maggiore della produzione del suo jet A321 in Cina.

L’annuncio è stato dato appena una settimana prima di un importante vertice tra i leader di Cina ed Europa.

Il gigante europeo dell’aviazione collaborerà con il suo partner AVIC Xi’an Aircraft Industry Group per avviare l’allestimento della fusoliera – l’installazione dei componenti sulla parte anteriore e posteriore dell’aeromobile – dell’A321 nel suo stabilimento di Tianjin, in base all’accordo.

Il programma è un’estensione della cooperazione simile già in atto tra le due società per l’A320 e invia un segnale positivo in vista del vertice della prossima settimana a Pechino, dove alcuni analisti prevedono che Airbus potrebbe firmare un “mega accordo” del valore di decine di miliardi di dollari.

“Ha ampliato la portata della cooperazione tra le due parti nella produzione di aeromobili a corridoio singolo Airbus ed è anche una misura importante da parte di Airbus per continuare ad attuare la sua strategia di localizzazione”, ha dichiarato martedì George Xu, CEO di Airbus China, all’agenzia di stampa statale Xinhua News.

“La catena di fornitura cinese è una parte indispensabile dell’industria aeronautica globale e dimostra una forte resilienza e competitività”, ha affermato.

La parte anteriore e posteriore del primo A321 che sarà equipaggiato a Tianjin sono state spedite alla fabbrica all’inizio del mese e Airbus prevede che l’installazione dei componenti sarà completata entro ottobre.

L’intero processo comprende l’ispezione in entrata, l’installazione dell’isolamento, l’installazione delle staffe, nonché l’installazione e il collaudo dei sistemi elettrici, elettronici, di drenaggio, di ossigeno, di controllo di volo e idraulici, secondo una dichiarazione di Airbus pubblicata martedì.

La linea di produzione Airbus in Cina

Lo stabilimento di Tianjin ospita anche la prima linea di assemblaggio di aeromobili commerciali Airbus al di fuori dell’Europa. Inaugurato nel 2008, ha assemblato e consegnato il suo primo aeromobile A321 nel 2023.

Airbus e AVIC Xi’an Aircraft Industry Group hanno concordato per la prima volta di collaborare a questo nuovo progetto durante il Zhuhai Air Show nel 2023, dopo la loro proficua collaborazione con il modello A320.

Dal 2021, quando è stato avviato il programma precedente, AVIC Xi’an Aircraft Industry Group ha consegnato ad Airbus 104 parti di fusoliere per l’A320, secondo quanto riportato nel comunicato.

Le tre principali compagnie aeree statali cinesi – Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines – hanno ordinato 292 aeromobili Airbus A320neo nel 2022.

L’accordo, del valore di circa 37,2 miliardi di dollari, è stato il più grande ordine singolo di aeromobili nella storia delle compagnie aeree.

Il mercato ha ipotizzato che la Cina potrebbe annunciare un accordo di portata simile con Airbus durante il vertice Cina-Unione Europea alla fine di luglio. Potrebbe essere l’arma per cercare di ammorbidire una situazione diplomatica non idilliaca, con la Commissione che non ha preso esattamente bene l’impegno pro russo espresso dal ministro degli esteri cinese Wang Yi durante il suo ultimo viaggio.

Il tutto poi accompagnato da una svalutazione dello Yuan rispetto all’Euro che mette ulteriormente in difficoltà le aziende europee. Magari l’accordo con Airbus vuole essere la caramellina che il governo cinese vuole utilizzare per attrarre i negoziatori europei.