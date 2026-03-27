C’è un tratto ricorrente nella costruzione europea che torna puntualmente anche nel dibattito sull’intelligenza artificiale: l’idea che la regolazione possa supplire all’assenza di potenza economica e tecnologica. È una tentazione antica, ma nel caso dell’AI Act rischia di trasformarsi in un errore strategico di proporzioni storiche.

Le dichiarazioni che celebrano il successo della regolazione europea e denunciano presunti tentativi di “indebolimento” da parte della destra tradiscono una lettura tanto ideologica quanto superficiale della realtà. Non siamo di fronte a uno scontro tra chi vuole regole e chi non le vuole. Siamo di fronte a un nodo ben più serio: l’Europa è ancora in grado di competere, oppure si sta rassegnando a normare ciò che altri producono?

Il punto centrale è proprio questo. L’Unione europea non è oggi un attore leader nell’intelligenza artificiale. I grandi modelli, le infrastrutture computazionali, gli ecosistemi di innovazione sono saldamente nelle mani di Stati Uniti e Cina. In questo contesto, anticipare la regolazione non significa guidare il processo: significa cristallizzare una posizione di debolezza.

La retorica dell’“equilibrio tra innovazione e diritti” è rassicurante, ma elude la questione fondamentale: senza innovazione non c’è nulla da bilanciare. Una regolazione avanzata applicata a un sistema industriale fragile non produce leadership, produce dipendenza. E la dipendenza, nel campo dell’intelligenza artificiale, è una forma di subordinazione geopolitica.

C’è poi un elemento che viene sistematicamente rimosso dal dibattito: l’impatto asimmetrico delle norme. I grandi operatori globali dispongono di risorse legali, finanziarie e organizzative tali da trasformare la compliance in un vantaggio competitivo. Le piccole e medie imprese europee, che costituiscono l’ossatura del nostro sistema produttivo, vedranno invece aumentare i costi e le barriere all’ingresso. Il risultato è paradossale: una normativa pensata per “regolare i giganti” rischia di rafforzarli ulteriormente.

Ancora più debole è il richiamo a formule politiche vaghe, come il cosiddetto “campo largo”, evocato come soluzione ma privo di qualsiasi contenuto operativo. Quali investimenti? Quale politica industriale? Quale strategia per la sovranità tecnologica? Su questi punti, il silenzio è assordante. E nel vuoto della politica industriale, la regolazione diventa un surrogato, non una soluzione.

Il vero problema è che l’Europa continua a confondere il primato normativo con il primato reale. È già accaduto con la protezione dei dati: una legislazione sofisticata, certamente, ma nessun campione digitale globale. Ora si ripropone lo stesso schema con l’intelligenza artificiale, in un contesto ancora più competitivo e strategicamente sensibile.

L’illusione è pericolosa perché produce autocompiacimento. Ci si convince di essere “all’avanguardia” mentre si arretra nella sostanza. Si celebra la capacità di scrivere regole mentre altri costruiscono tecnologie, accumulano dati, attraggono capitali e talenti.

In questo quadro, ridurre il confronto a una contrapposizione ideologica tra destra e sinistra non solo è fuorviante, ma serve a evitare la domanda decisiva: qual è il posto dell’Europa nella nuova gerarchia tecnologica globale?

Se l’AI Act non sarà accompagnato da una strategia industriale massiccia, da investimenti comparabili a quelli delle altre grandi potenze e da una visione chiara di autonomia tecnologica, resterà un esercizio normativo sofisticato ma sterile. Peggio: rischierà di diventare il sigillo giuridico della marginalità europea.

L’intelligenza artificiale non è un terreno su cui si può vincere con le regole. È un terreno su cui si vince con la capacità di produrre, innovare, rischiare. Senza questo, ogni regolazione è destinata a inseguire, non a guidare.

E l’Europa, ancora una volta, rischia di arrivare prima solo nel fissare i limiti del proprio declino.