Agricoltura italiana settore trainante e leader in Europa

La solidità dei fondamentali del settore agricolo e dell’industria di trasformazione, conferma l’agroalimentare come uno dei pilastri del sistema economico nazionale, con un peso sul Pil nazionale che arriva al 15% considerata l’intera filiera, dal campo alla tavola. Questo almeno è quanto emerge dall’ultimo rapporto ISMEA 2025, che conferma la leadership dell’Italia nell’agroalimentare europeo, con risultati di eccellenza in molteplici ambiti strategici. Un settore resiliente ai numerosi shock che si sono susseguiti nel decennio, che vanta sette primati in Europa e nel mondo. E’ il primo Paese in Ue per valore aggiunto agricolo con 44,4 miliardi di euro e terzo per quello dell’industria alimentare, dietro Germania e Francia, con 38 miliardi di euro (+3,5% a prezzi correnti, +3,2% a prezzi costanti). Il reddito agricolo ha una crescita tra le più alte in Europa: +9,2% nel 2024, che si aggiunge al +11,7% del 2023, contro una media Ue che ha registrato rispettivamente un +0,7% nel 2024 e un -6,2% nel 2023. L’Italia ha la leadership mondiale per prodotti Dop e Igp, con circa 900 registrazioni. In aumento anche l’occupazione agricola, con circa 1 milione di addetti nel 2024, +0,7% sul 2023; nel decennio ha registrato +2,9% a fronte del -17% europeo. Gli investimenti privati agricoli sono ai massimi, toccando 10,6 miliardi di euro nel 2024, mentre la produttività agricola è la più alta della media Ue, con 46.300 euro di valore aggiunto per addetto.



A questi importanti traguardi che fanno del nostro settore agricolo una eccellenza a livello non solo europeo, ma globale, si affiancano le performance dell’export agroalimentare con un valore prossimo ai 70 miliardi di euro nel 2024 e un saldo della bilancia commerciale passato da un deficit di 6 miliardi di euro del 2015 a un surplus di 2,8 miliardi di euro. Trend positivo proseguito anche nel 2025, con esportazioni in aumento del 5,7% nei primi nove mesi. Particolarmente rilevante la dinamica negli Usa dove nel 2024 le vendite di prodotti italiani hanno raggiunto 7,8 miliardi di euro, con un balzo del 17,1% sul 2023. Un patrimonio di eccellenze, verso il quale negli ultimi tre anni il Governo ha mobilitato oltre 15 miliardi di euro per rafforzare filiere, innovazione e occupazione giovanile in agricoltura.

Accanto ai tanti risultati positivi, il rapporto evidenzia elementi di complessità, tutti esogeni al settore, legati a uno scenario geopolitico globale segnato da incertezze e conflitti, in una fase di transizione delle relazioni economiche internazionali e di ritorno al protezionismo commerciale.

I nuovi dazi introdotti dagli Stati Uniti nel 2025 rappresentano una questione particolarmente delicata che trova un approfondimento all’interno del Rapporto. La valutazione dei loro effetti non può prescindere dalla specificità dei singoli comparti, dal grado di sostituibilità dei prodotti italiani sul mercato nordamericano e dalle dinamiche del tasso di cambio, che influisce sugli scambi in misura analoga alle tariffe. Più in generale, sulla base dell’accordo Usa/UE del luglio 2025 il settore agroalimentare – gravato da un dazio addizionale medio ponderato del 12,9% – risulta meno colpito rispetto a quello di altri Paesi, ma relativamente più penalizzato rispetto a comparti industriali sensibili, per i quali l’UE ha spuntato trattamenti più favorevoli. La situazione rimane comunque in evoluzione, essendo tuttora fortemente influenzata dalle aspettative degli operatori. Una valutazione più accurata dell’impatto dei dazi potrà essere formulata solo a partire dalla metà del 2026.

Molto soddisfatto il ministro dell’agricoltura Francescoo Lollobrigida, a commento di questi dati certamente molto incoraggianti per il settore primario italiano “I numeri parlano da soli, una volta che ci sono basta analizzarli e vedere un sistema italiano corroborato dalle energie del governo Meloni, che ha inteso investire per proteggere il sistema facendo sentire più sicuro sia l’imprenditore agricolo, l’allevatore, il pescatore, il silvicoltore, sia chi lavora nell’agroindustria che oggi ha nel Governo un riferimento. Ho la fortuna di essere ministro in un governo sensibile nella sua interezza al settore primario, a quello delle nostre trasformazioni e della capacità di imporci sui mercati internazionali, dimostrando anche come la qualità faccia risultare i nostri prodotti spesso non intaccati da sistemi tariffari e barriere di altra natura”.

Negli ultimi tre anni il Governo ha mobilitato oltre 15 miliardi di euro per il settore per rafforzare filiere, innovazione e occupazione giovanile in agricoltura. L’attuazione del PNRRagricolo ha portato le risorse gestite dal Masaf da 3,6 a 8,9 miliardi di euro. Tra gli interventi più significativi figura il “Fondo contratti di filiera (FCF)” la cui dotazione finanziaria è stata incrementata di ulteriori 2 mld di euro per un totale complessivo di 4 mld di euro.