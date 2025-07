In un’epoca in cui gli obiettivi militari sono sempre più nascosti in profondità nel sottosuolo, lo sviluppo e l’impiego di armi in grado di distruggere i bunker sono diventati fondamentali per le strategie di sicurezza globale.

La GBU-57/A è stata utilizzata per la prima volta in combattimento contro gli impianti nucleari iraniani nel 2025, a , purtroppo, non c’è ancora nessuna certezza sulla completadistruzione del potenziale nucleare iraniano. Eppure questa bomba è quanto di meglio l’Occidente avesse da offrire, senza , ovviamente, passare al livello nucleare.

Il GBU-57/A: il bunker buster americano

Il GBU-57/A MOP, sviluppato dalla Boeing per l’aviazione militare statunitense, è la più grande bomba convenzionale dell’arsenale americano, con un peso di 30.000 libbre (13.600 kg) e una testata esplosiva da 5.300 libbre (2.400 kg).

Progettata per distruggere obiettivi profondamente sepolti e rinforzati, come impianti nucleari e bunker di comando, la MOP può penetrare fino a 60 metri (200 piedi) di materiale moderatamente duro, come cemento da 5.000 psi, o 130 piedi di roccia prima di esplodere.

La sua precisione è garantita da un sistema GPS e di navigazione inerziale (INS), abbinato a una spoletta intelligente che ottimizza la profondità di detonazione per la massima distruzione. La MOP è utilizzata esclusivamente dal bombardiere stealth B-2 Spirit, con ogni bombardiere in grado di trasportare due bombe.

Primo impiego in combattimento: Operazione Midnight Hammer (22 giugno 2025)

Il debutto in combattimento della MOP è avvenuto durante l’operazione Midnight Hammer il 22 giugno 2025, che aveva come obiettivo gli impianti nucleari iraniani di Fordow e Natanz. Sette bombardieri B-2 hanno sganciato 14 MOP, 12 su Fordow, un impianto di arricchimento dell’uranio sepolto a 80-90 metri sotto una montagna, e due su una sezione sotterranea di Natanz, situata a circa 20 metri sotto la superficie.

Gli attacchi sono stati completati da 30 missili da crociera Tomahawk lanciati da un sottomarino della Marina degli Stati Uniti, che hanno preso di mira le infrastrutture di superficie a Isfahan.

L’operazione mirava a compromettere il programma nucleare iraniano, in particolare quello di Fordow, progettato per resistere ad attacchi convenzionali.

Funzionari statunitensi, tra cui il generale Dan Caine, hanno dichiarato che i danni sono stati ingenti, mentre il direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi ha parlato di distruzione “molto significativa” delle infrastrutture sotterranee di Fordow.

Tuttavia, vi sono notizie contrastanti sull’entità dei danni.

Implicazioni strategiche e limiti

L’uso dei MOP contro l’Iran ha sottolineato il loro ruolo di deterrente contro avversari con strutture profondamente interrate, come la Corea del Nord e la Cina. Tuttavia, i loro limiti sono notevoli. La profondità di penetrazione dei MOP è limitata dalla composizione del bersaglio.

L’affidamento ai bombardieri B-2 espone inoltre a vulnerabilità nei confronti di sistemi di difesa aerea avanzati, mentre il rischio di rilascio di materiale nucleare dalle strutture colpite solleva preoccupazioni ambientali e geopolitiche.

La soluzione dell’India: un bunker buster basato su missili

Il DRDO indiano sta sviluppando un missile bunker buster basato sulla serie di missili terra-terra Agni. A differenza dell’Agni-5 a capacità nucleare, che ha una gittata di oltre 5.000 km, questa variante privilegia il carico utile rispetto alla distanza, trasportando una testata da 7.500 kg (7,5 tonnellate) con una gittata ridotta di circa 2.500 km.

Questo progetto compensa la mancanza di un bombardiere strategico indiano, come il B-2, fornendo una soluzione missilistica economica.

Secondo quanto riferito, il missile raggiunge velocità ipersoniche (Mach 8-20), rendendolo altamente efficace nell’eludere i sistemi di difesa antimissile balistico. Dotato di sistemi di guida avanzati, raggiunge una precisione eccezionale.

La sua testata da 7.500 kg, significativamente più grande del carico utile di 2.400 kg del GBU-57, offre una potenza distruttiva potenzialmente maggiore, anche se la profondità di penetrazione varia a seconda del design della testata e del materiale del bersaglio.

La testata può penetrare 80-100 metri di cemento armato o terreno, prendendo di mira strutture sotterranee fortificate come centri di comando, silos missilistici e impianti di stoccaggio nucleare. Teoricamente ha quindi una penetrazione superiore alla GBU-57A, con il vantaggio di non richiedere un bombardiere B-2.

Analisi comparativa: GBU-57/A vs. Agni-5 Variante

Meccanismo di lancio

La GBU-57/A è impiegata dai bombardieri stealth B-2, che utilizzano la tecnologia stealth per infiltrarsi nello spazio aereo difeso. Tuttavia, il B-2 può trasportare solo due Massive Ordnance Penetrator (MOP) e rimane vulnerabile ai sistemi di difesa aerea avanzati.

Al contrario, la piattaforma missilistica Agni-5 trasporta il suo carico utile a velocità ipersoniche, eludendo i sistemi di difesa antimissile balistico (BMD).

Carico utile e penetrazione

Il GBU-57/A, del peso di 30.000 libbre con un carico esplosivo di 5.300 libbre, può penetrare fino a 60 metri di cemento o 130 piedi di roccia. Tuttavia, gli obiettivi più profondi richiedono spesso attacchi multipli, come dimostrato nell’operazione Midnight Hammer.

La variante Agni-5, che trasporta una testata da 7.500 kg, è progettata per penetrare 80-100 metri, superando potenzialmente il GBU-57 in termini di capacità di profondità. Il suo carico utile maggiore può aumentare il suo potere distruttivo, anche se le sue prestazioni devono ancora essere dimostrate in combattimento.

Flessibilità strategica

Il GBU-57/A è collaudato in combattimento, ma è limitato da scorte limitate, costi elevati e dalla sua dipendenza dai bombardieri B-2 statunitensi, che ne restringono l’uso alle operazioni statunitensi o alle missioni alleate con il supporto degli Stati Uniti.ì, ma soo dove vi è una buona certezza che lo spazio aereo sia sotto controllo.

Al contrario, la variante Agni-5 offre una soluzione economica e indipendente. Le sue opzioni a doppia testata e il lancio tramite missile ne aumentano la versatilità e la resistenza contro i sistemi antiaerei regionali, offrendo una maggiore flessibilità strategica migliore, perché può colpire anche aree dove in controllo aereo è del nemico.

Prospettiva analitica

Deterrenza rafforzata: il missile Agni-5 indiano, dotato di capacità di distruzione dei bunker, è stato progettato per affrontare le minacce regionali. Rappresenta una potente opzione convenzionale per neutralizzare preventivamente gli obiettivi nemici. Con la capacità di colpire siti sotterranei profondamente fortificati, l’Agni-5 aiuta l’India a contrastare efficacemente gli squilibri strategici. Si tratta di un’arma più adatta a una situazione di confronti regionali.

Escalation controllata: Queste armi convenzionali a lungo raggio offrono un vantaggio fondamentale: riducono al minimo i rischi di escalation. Pur garantendo una potenza distruttiva paragonabile a quella degli attacchi nucleari, evitano le conseguenze politiche, morali e strategiche delle armi nucleari. Ciò crea un nuovo gradino intermedio nella scala dell’escalation, fornendo ai responsabili politici opzioni di risposta flessibili durante i conflitti.

Impatto strategico nella guerra moderna: Le armi convenzionali a lungo raggio rappresentano un cambiamento nella guerra del XXI secolo. Esse combinano un impatto a livello strategico con una precisione tattica, consentendo la deterrenza, la ritorsione e gli attacchi offensivi senza i rischi associati al conflitto nucleare.

Conclusione

Il GBU-57/A MOP e la variante convenzionale indiana Agni-5 rappresentano l’apice della tecnologia bunker buster, progettata per neutralizzare la crescente minaccia delle strutture sotterranee fortificate.

L’uso in combattimento del MOP contro le strutture iraniane di Fordow e Natanz il 22 giugno 2025 ha dimostrato la sua potenza ma anche i suoi limiti, poiché il design avanzato dei bunker e le dimensioni limitate delle scorte ne hanno limitato l’impatto.

L’India non ha utilizzato Agni-5 contro il Pakistan nel corso del recente, breve conflitto, anche perché, essendo un vettore doppio uso, anche nucleare, avrebbe potuto portare a una cattiva interpretazione da parte del Pakistan e quindi a un’escalation nucleare. Questo è il grosso problema dell’Agni-5