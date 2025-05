Sembra che il Comando delle Operazioni Speciali dell’Aeronautica degli Stati Uniti (AFSOC) voglia equipaggiare droni come l’MQ-9 Reaper con piccoli missili da crociera.

Se raggiunto, questo trasformerebbe effettivamente tali droni in piattaforme di attacco a lungo raggio più simili ai tradizionali aerei da combattimento moderni. Grazie allo sviluppo di missili da crociera sempre più piccoli, come il ‘Black Arrow’ di Leidos, equipaggiare i droni con tale potenza cinetica è ora una possibilità concreta.

A tal fine, AFSOC ha testato il piccolo missile da crociera Black Arrow su un cannoniera AC-130 a marzo, dimostrando che l’idea funziona. Secondo Defense One, l’obiettivo finale di AFSOC è quello di aumentare le capacità senza acquistare nuovi e costosi aerei.

Questa capacità consentirà inoltre ad AFSOC di espandersi oltre il suo attuale ruolo centrale di combattere nemici con deboli difese aeree (ad esempio, terroristi). “Se si potesse usare una cannoniera, o un MQ-9, o un OA-1K [Skyraider II] che avesse un piccolo missile da crociera che potesse percorrere quattro, cinque o 600 miglia e colpire un bersaglio, questa sembra una capacità che un comandante di combattimento potrebbe usare,” ha detto ai giornalisti il tenente generale Michael Conley all’evento SOF Week della Global SOF Foundation all’inizio di questo mese.

Inoltre, le forze speciali statunitensi vengono sempre più coinvolte in teatri globali in Asia, Europa e Medio Oriente. A tal fine, l’Air Force prevede di utilizzare l’IA per ridurre il carico di lavoro sulle truppe e accelerare compiti come l’identificazione dei bersagli.

Il ramo aereo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti prevede anche di collaborare con aziende come Leidos, che l’hanno già aiutata a testare le integrazioni missilistiche. AFSOC sta anche esaminando la tecnologia crossover commerciale/militare, in particolare dalle startup, per accelerare l’innovazione a costi accessibili. Ma il compito da svolgere è tutt’altro che facile.

Una trasformazione non banale

Aggiungere missili da crociera a un drone operativo non è semplice come imbullonarli. Tali sistemi d’arma dovranno essere integrati con il software del drone e i sistemi di gestione della battaglia. Altre considerazioni, come le revisioni di sicurezza, i test sui poligoni militari e il coordinamento con il Pentagono, porranno anche potenziali sfide. “Integrare [un missile da crociera] su un aereo operativo, con il sistema di gestione della battaglia e i test su un poligono governativo con un equipaggio AFSOC, è ben diverso dai test su un aereo in leasing per una demo. Sono necessarie molte revisioni e approvazioni sulla sicurezza,” ha detto a Defense One un funzionario anonimo di Leidos.

“Il Black Arrow su un MQ-9 sarebbe una logica progressione e fornirebbe un sostanziale miglioramento delle capacità ,” ha aggiunto il funzionario. Futureproofing AFSOC Se avrà successo, la proposta consentirà ad AFSOC di adattarsi a un mondo che cambia in cui i nemici stanno diventando ogni giorno più sofisticati. Il mondo sta anche diventando più volatile e l’accesso a risorse come i finanziamenti è sempre più limitato. Con l’esercizio, AFSOC sta tentando di trasformare piattaforme più vecchie come l’MQ-9 Reaper in risorse di attacco più intelligenti e a lungo raggio utilizzando l’IA e missili da crociera compatti.

“Stiamo esaminando da vicino le capacità che la [Repubblica popolare cinese] e la Russia stanno sviluppando,” ha detto Conley. “Ma nel tempo, quella tecnologia prolifera. È condivisa con altri paesi in cui operiamo o intorno. Quello che stiamo vedendo nella più ampia area dello Yemen in questo momento indica questa tendenza,” ha aggiunto. “Cose come la risposta alle crisi in generale [sono] in aumento. Se si guarda a ciò che sta accadendo nel più ampio Medio Oriente in questo momento, abbiamo un impegno lungo. Quindi, questi tipi di cose ci tengono piuttosto occupati,”