ADNOC Gas: utili record nel Q3 2025. Il “miracolo” del gas che batte il petrolio basso

Mentre i mercati dell’energia navigano a vista, con i prezzi del petrolio che non brillano come un tempo, c’è chi non solo tiene botta, ma registra profitti storici. Parliamo di ADNOC Gas, il colosso gazifero degli Emirati Arabi Uniti, che ha appena comunicato i risultati del terzo trimestre 2025: i migliori della sua storia.

Parliamo di 1,34 miliardi di dollari di utile netto nel trimestre, un balzo dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ancora più interessante è il dato da inizio anno, che raggiunge i 3,99 miliardi di dollari, segnando un +10% sul 2024.

La vera notizia, però, è che questi numeri sono stati raggiunti nonostante i prezzi medi del petrolio siano stati più bassi. Un segnale che l’azienda sta riuscendo, almeno in parte, a disaccoppiare la sua redditività dalla volatilità del greggio.

La strategia vincente: economia reale e contratti

Come è possibile questo “miracolo” apparente? La risposta non sta nella finanza speculativa, ma nell’economia reale e in un’astuta gestione commerciale.

Il motore di questa performance è il segmento del gas destinato al mercato domestico. L’EBITDA (un indicatore chiave della redditività operativa) di questo settore è letteralmente schizzato del 26%, raggiungendo i 914 milioni di dollari.

I motivi di questo successo sono chiari e tangibili:

Crescita economica interna: L’economia degli Emirati Arabi Uniti tira. Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita robusta del 4,8% per il 2025. Più crescita significa più industria, più attività e, banalmente, più domanda di energia.

Aumento dei volumi: Di conseguenza, i volumi di vendita di gas sul mercato interno sono aumentati del 4% nei primi nove mesi dell’anno.

Contratti rinegoziati: Qui sta il tocco da maestri. ADNOC Gas è riuscita a rinegoziare i suoi contratti, ottenendo “miglioramenti strutturali dei margini”. In altre parole, vendono a condizioni migliori.

Fatema Al Nuaimi, CEO di ADNOC Gas, ha commentato (con comprensibile soddisfazione) che questi risultati “dimostrano la resilienza e l’adattabilità del nostro modello operativo”. Tradotto dal linguaggio manageriale: l’azienda è solida e sa come fare affari, indipendentemente dai venti del mercato petrolifero.