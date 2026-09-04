Addio Seat: Volkswagen firma la condanna a morte del marchio spagnolo. Fabbriche a rischio e l’ombra di Pechino sull’Europa

La scure di Wolfsburg si è abbattuta su Martorell con la precisione glaciale di una sentenza già scritta. Il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato a sorpresa il piano strategico interno che decreta la scomparsa definitiva del marchio Seat entro la fine del 2029. Un piccolo terremoto industriale da decine di migliaia di posti di lavoro che rischia di cancellare l’azienda simbolo della motorizzazione iberica, aprendo un vuoto produttivo che la sola Cupra non riuscirà mai a colmare in tempo.

Mentre i vertici tedeschi tentano di gestire una sovracapacità colossale di mezzo milione di vetture l’anno in tutta Europa, la Spagna industriale si trova di fronte a un bivio drammatico. Il sacrificio di Seat racconta perfettamente il fallimento delle politiche industriali dell’Unione Europea, strette tra obblighi elettrici impossibili e mercati reali al collasso.

Dalle nozze con la Fiat al salvataggio tedesco: la parabola storica

La storia della Seat (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) affonda le sue radici nel 1950, quando nacque sotto l’egida dell’Istituto Nazionale di Industria spagnolo con un partner tecnologico fondamentale: la Fiat di Torino, che deteneva una quota iniziale e forniva modelli e licenze. Per tre decenni, la Spagna ha guidato automobili italiane con marchio iberico: dalla leggendaria Seat 600 alla 127, passando per la Ritmo e la Panda/Marebella.

La rottura avvenne all’inizio degli anni Ottanta. Travolta dai costi di ristrutturazione e dalla crisi economica, la Fiat decise nel 1981 di non procedere alla ricapitalizzazione concordata con Madrid e cedette la propria partecipazione allo Stato spagnolo per la cifra simbolica di una peseta.

Rimasto solo, il governo iberico cercò un partner forte. Nel 1982 venne firmato il primo accordo industriale con Volkswagen per produrre modelli tedeschi a Pamplona e Martorell. Il passaggio definitivo avvenne nel giugno 1986, quando il colosso di Wolfsburg acquistò il 51% del capitale, salendo poi al controllo totale nel 1990.

Perché Volkswagen decide di chiudere Seat

Il documento riservato di 147 pagine esaminato dal consiglio di sorveglianza parla chiaro: Seat non compare più negli scenari industriali al 2030. La scelta di eliminare il marchio storico risponde a una logica finanziaria stringente:

Margini operativi troppo bassi: Modelli storici e vendutissimi come Ibiza e Arona garantiscono grandi numeri di vendita, ma margini di guadagno ridotti all’osso, e VW non vuole più investire in Spagna e nei modelli spagnoli.

Modelli storici e vendutissimi come Ibiza e Arona garantiscono grandi numeri di vendita, ma margini di guadagno ridotti all’osso, e VW non vuole più investire in Spagna e nei modelli spagnoli. Costi di sviluppo insostenibili: Per rinnovare l’Ibiza, ferma all’architettura del 2017, sarebbero serviti circa 900 milioni di euro. Volkswagen ha preferito congelare l’investimento.

Per rinnovare l’Ibiza, ferma all’architettura del 2017, sarebbero serviti circa 900 milioni di euro. Volkswagen ha preferito congelare l’investimento. Taglio della complessità: Il gruppo vuole ridurre del 75% la complessità dell’offerta e dimezzare il catalogo dei modelli entro il 2035 per fare economie di scala.

Il gruppo vuole ridurre del 75% la complessità dell’offerta e dimezzare il catalogo dei modelli entro il 2035 per fare economie di scala. Crisi sistemica in Germania: Wolfsburg deve tagliare fino a 50.000 posti e rischia di chiudere stabilimenti storici in patria (Emden, Zwickau, Hannover, Neckarsulm). Nessuno a Wolfsburg è disposto a salvare la sussidiaria spagnola a scapito degli operai tedeschi, anche se i costi di produzione sono una frazione rispetto a quelli tedeschi.

Seat contro Cupra: i numeri di un cambio ad alto rischio

La dirigenza di VW sostiene che il futuro della filiale spagnola si chiami Cupra, marchio creato nel 2018 che vende vetture più costose, accattivanti e redditizie. Tuttavia, guardando i dati reali del mercato, i conti non tornano affatto:

Indicatore aziendale Marchio Seat Marchio Cupra Volumi di vendita (2025) 257.432 vetture 328.819 vetture Quota sul totale venduto 44% 56% Trend di vendita annuo -17% +32% Modelli di punta Ibiza, Arona, León Formentor, Born, Terramar Posizionamento di mercato Economico / Di massa Premium / Sportivo Margine unitario Molto basso Medio-alto

Cupra potrà davvero salvare l’occupazione?

La risposta onesta è no, almeno non nel breve termine. Seat rappresenta ancora il 44% delle vendite complessive della filiale spagnola. Per mantenere inalterata la capacità produttiva di Martorell e Landaben senza Seat, Cupra dovrebbe raddoppiare la propria produzione in meno di tre anni.

In un contesto di consumi europei depressi dall’inflazione e dai tassi di interesse in rialzo, pensare che centinaia di migliaia di acquirenti che compravano un’utilitaria economica da 17.000 euro passino a un crossover sportivo o elettrico da oltre 35.000 euro è un’illusione contabile. Molto più probabilmente si assiteràò ad un lieve aggiustamento di Cupra, ma un livello di vendite molto più basso.

Martorell ha già perso ad aprile la produzione dell’Audi A1, senza alcuna sostituzione all’orizzonte. La scommessa sulla piccola elettrica Cupra Raval è un salto nel buio: non esiste una variante a benzina e il mercato delle utilitarie a batteria in Europa continua a stentare, oltre a scontrarsi con la concorrenza cinese estremamente agguerrita.

Lo spettro della colonizzazione cinese

Seat è la prima azienda industriale della Spagna, con un fatturato di oltre 15 miliardi di euro, più di 13.000 dipendenti diretti e un indotto che supera i 50.000 lavoratori. Una sua contrazione traumatica provocherebbe una crisi occupazionale e fiscale devastante per la Catalogna e per l’intera economia iberica.

In questo vuoto si sta già inserendo la Cina. Il governo spagnolo, pur di difendere l’occupazione locale, ha aperto le porte ai costruttori asiatici. Un esempio lampante è l’ex stabilimento Nissan della Zona Franca di Barcellona, oggi riattivato con il marchio Ebro grazie all’accordo industriale con il colosso cinese Chery. Se l’industria europea guidata da Volkswagen si ritira dai segmenti di accesso per inseguire margini elitari e normative ambientali ideologiche, la Spagna non smetterà di costruire auto: smetterà semplicemente di costruire auto europee, trasformandosi nella testa di ponte per l’assemblaggio dei veicoli di Pechino sul suolo comunitario.