Addio alla crisi del gas? Un comune pigmento blu trasforma la CO2 direttamente in metano

Una scoperta scientifica arrivata dal Giappone potrebbe ribaltare l’intero tavolo energetico mondiale, soprattutto per paesi, come quelli europei, con problemi nelle forniture di gas naturale. Questo perché riesce a sintetizzare gas naturale dalla CO2 non con costosi metalli rari, ma grazie a un banalissimo colorante industriale.

La svolta che arriva dall’inchiostro

I ricercatori dell’Advanced Institute for Materials Research (WPI-AIMR) dell’Università di Tohoku, insieme all’Università di Hokkaido e alla startup AZUL Energy, hanno messo a punto un sistema capace di trasformare l’anidride carbonica (CO2) direttamente in metano (CH4), cioè gas naturale.

Il cuore di questa tecnologia è la ftalocianina di rame (CuPc). Chi lavora nel settore delle vernici o delle materie plastiche la conosce bene: è un comunissimo pigmento sintetico blu, economico e prodotto da decenni su scala globale.

Finora convertire la CO2 in combustibile utile per via elettrochimica richiedeva impianti complessi, catalizzatori a base di metalli preziosi e molteplici passaggi intermedi. Il risultato era un miscuglio disordinato di sottoprodotti chimici (come monossido di carbonio o metanolo) difficilissimi e costosi da separare.

Il team giapponese ha dimostrato che questo pigmento blu permette di compiere l’intera operazione in un unico passaggio, ottenendo metano puro con un’efficienza finora ritenuta impensabile.

Come funziona: il trucco molecolare del pigmento

Il meccanismo alla base della scoperta è una combinazione tra chimica molecolare e ingegneria dei materiali.

Il pigmento blu viene depositato su una superficie porosa di carbonio, creando un elettrodo a diffusione di gas. Quando si applica una corrente elettrica (che può essere generata da fonti rinnovabili come fotovoltaico o idroelettrico), la molecola di ftalocianina agisce come un preciso “casello autostradale”.

La struttura della molecola guida gli atomi lungo un percorso chimico preferenziale molto utile dal punto di vista energetico:

Blocca la formazione di scarti chimici indesiderati;

Riduce la barriera energetica necessaria per legare idrogeno e carbonio;

Canalizza l’elettricità quasi esclusivamente verso la sintesi del metano.

I calcoli teorici hanno confermato che la disposizione degli atomi di azoto attorno al centro di rame ridistribuisce gli elettroni in modo perfetto, rendendo il percorso verso il metano spontaneamente più favorevole rispetto a qualsiasi altra reazione concorrente.

Parametro operativo Vecchi catalizzatori a base rame Nuovo catalizzatore al pigmento blu (CuPc) Selettività metano (Efficienza Faradica) Spesso inferiore al 30-50% 79,5% Velocità di reazione (Densità di corrente) Valori modesti o instabili 575 mA cm⁻² Attività di massa Fino a 290 A g⁻¹ 19.166 A g⁻¹ (66 volte superiore) Durata operativa continua Pochi cicli / deattivazione rapida Oltre 80 ore stabili a regime

Prestazioni industriali, non solo formule da laboratorio

I numeri registrati dai ricercatori non appartengono alla solita aneddotica scientifica senza sbocchi commerciali. Il sistema ha raggiunto una densità di corrente parziale per il metano di -575 milliampere per centimetro quadrato. In parole semplici: il dispositivo lavora a ritmi industriali, convertendo grandi quantità di gas per unità di superficie.

La selettività (la percentuale di energia elettrica effettivamente convertita nel combustibile desiderato) ha toccato quasi l’80%. Il restante 20% produce principalmente idrogeno, senza composti tossici difficili da smaltire.

Un altro incubo dei catalizzatori convenzionali è la degradazione rapida. Il team di Tohoku ha fatto funzionare l’elettrodo per 80 ore consecutive a 150 milliampere per centimetro quadrato: la produzione di metano è rimasta stabile sopra il 60%, senza sfaldamento della struttura molecolare.

Le ricadute economiche: salvare miliardi di infrastrutture

Se questa tecnologia supererà i test sul campo, l’impatto economico sarà devastante per l’ideologia dell’elettrificazione forzata. Negli ultimi anni governi e burocrazie hanno spinto per smantellare intere reti del gas e rottamare caldaie perfettamente funzionanti, imponendo investimenti colossali su pompe di calore e batterie al litio.

Il metano sintetico ottenuto a basso costo ribalta completamente il paradigma:

Salvaguardia del capitale esistente: le reti di distribuzione del gas, i metanodotti, gli stoccaggi sotterranei e le turbine elettriche a ciclo combinato possono restare operativi senza modifiche strutturali.

le reti di distribuzione del gas, i metanodotti, gli stoccaggi sotterranei e le turbine elettriche a ciclo combinato possono restare operativi senza modifiche strutturali. Accumulo stagionale dell’energia: quando il fotovoltaico o l’eolico producono energia in eccesso a costo quasi zero, quell’elettricità può essere trasformata in gas, immessa nelle condotte e conservata per l’inverno.

quando il fotovoltaico o l’eolico producono energia in eccesso a costo quasi zero, quell’elettricità può essere trasformata in gas, immessa nelle condotte e conservata per l’inverno. Recupero delle emissioni industriali: cementifici, acciaierie e impianti chimici potranno catturare la $CO_2$ dai camini e rigenerare direttamente il combustibile per i propri forni.

La cooperazione con la startup AZUL Energy punta ora a testare il sistema direttamente sui fumi industriali reali e sugli impianti di cattura dall’aria (Direct Air Capture). La transizione energetica, invece di passare per la desertificazione industriale dell’Occidente, potrebbe trovare la sua ancora di salvezza in un barattolo di vernice blu.