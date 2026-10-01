Addio al diesel sulla Serie 3: la resa storica di BMW apre le porte alla Cina?

Il motore che ha fatto la fortuna di Monaco per oltre trent’anni sparisce dall’auto più importante della sua storia. L’ottava generazione della BMW Serie 3 non avrà alcuna versione a gasolio: una svolta epocale che manda in pensione il propulsore preferito da milioni di automobilisti e agenti di commercio in tutta Europa.

La notizia, anticipata dalla testata tedesca Automobilwoche e confermata direttamente dal gruppo bavarese, segna la fine definitiva di un’era industriale.

La Serie 3 è il pezzo fondante della BMW: è il cuore pulsante del marchio bavarese. In cinquant’anni di carriera e sette generazioni ha venduto oltre 18 milioni di esemplari, trainata per decenni proprio dai suoi celebri motori a gasolio, capaci di garantire prestazioni sportive e consumi ridotti su lunghi tragitti autostradali.

Ora quel matrimonio finisce. La nuova generazione offrirà soltanto motori a benzina, versioni mild-hybrid, ibride plug-in e la variante totalmente elettrica i3.

La scelta ufficiale di Monaco

I vertici della casa tedesca difendono la mossa spiegando che si tratta di una scelta commerciale programmata da tempo. A livello globale, nei mercati chiave come Stati Uniti e Cina, la domanda di motori a gasolio è ormai ai minimi termini, mentre la benzina e l’elettrificazione continuano a guidare gli ordini.

Non si tratta, giurano a Monaco, di una decisione dettata dall’altalena dei prezzi del carburante. I cicli di sviluppo di una vettura durano anni e la rotta era già tracciata. Eppure il diesel non scompare del tutto dai listini BMW: rimarrà disponibile su modelli più pesanti e redditizi, come il grande SUV X5. Ma toglierlo dalla berlina da grandi volumi per eccellenza ha un sapore del tutto diverso: suona come una vera e propria resa e una fase finale di decadenza.

Investimenti miliardari e fabbriche divise

Per accompagnare questa trasformazione, BMW ha messo sul piatto circa un miliardo di euro destinato all’adeguamento dei propri impianti storici in Germania:

Modello / Motorizzazione Stabilimento di Produzione Fornitura Batterie Serie 3 Elettrica (i3) Monaco di Baviera (Germania) Irlbach-Straßkirchen Benzina e Ibrida Plug-in Dingolfing (Germania) Componenti interne Versioni per mercati esteri San Luis Potosí (Messico) / Tiexi (Cina) Poli locali dedicati

Un mosaico produttivo complesso, dove le batterie arriveranno dal nuovo sito tedesco di Irlbach-Straßkirchen, mentre il resto del mondo continuerà a produrre per i rispettivi mercati continentali.

Scelta industriale o suicidio per compiacere Bruxelles?

Viene spontaneo porsi una domanda pratica: rinunciare spontaneamente al diesel è una scelta industriale lungimirante o significa solo piegarsi ai diktat normativi europei?

Per oltre tre decenni i costruttori europei, e tedeschi in particolare, hanno dominato il pianeta grazie alla supremazia tecnologica nei motori a combustione interna. Il diesel europeo non aveva rivali al mondo per efficienza termica, affidabilità e resa chilometrica.

Oggi quella barriera tecnologica viene smantellata pezzo dopo pezzo:

Si abbandona una tecnologia proprietaria matura, ammortizzata ed efficiente.

Ci si sposta in massa sul terreno dell’elettrico puro e dell’ibrido ricaricabile, dove la filiera delle batterie, dei minerali rari e dell’elettronica di potenza è saldamente in mano alla Cina.

Si costringe la clientela tradizionale a passare a modelli a benzina meno parsimoniosi nei lunghi viaggi o a costose ibride alla spina.

Il paradosso economico è evidente. Mentre Pechino consolida il proprio dominio sui componenti critici dell’auto elettrica, l’industria tedesca depotenzia il proprio punto di forza storico.

Se i clienti europei delle flotte aziendali non vorranno piegarsi alla ricarica forzata o ai costi vivi della benzina, difficilmente ringrazieranno Monaco: cercheranno semplicemente alternative altrove, accelerando una transizione che rischia di lasciare l’Europa senza industria e con meno clienti. Che smacco se semplicemente la tecnologia del motore diesel si muovesse altrove.