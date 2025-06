L’australiana Santos ha dichiarato che accetterà l‘offerta di acquisizione da 18,7 miliardi di dollari presentata da un consorzio guidato dalla società emiratina Adnoc, che valuta le azioni della società con un premio del 28% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso. In questo modo gli Emirati si espandono sino al continente australe con un’importante acquisizione nel setttore del GNL e dell’energia in

Il gigante energetico degli Emirati Arabi Uniti, attraverso la sua divisione di investimento XRG, recentemente quotata, ha collaborato con Abu Dhabi Development Company e la società di private equity Carlyle per presentare l’offerta, motivata dai piani di espansione globale di Adnoc nel settore del gas.

Santos gestisce due grandi impianti di GNL in Australia: Darwin LNG e Gladstone LNG. Santos è anche l’azionista di maggioranza del progetto PNG LNG in Papua Nuova Guinea, dopo aver acquisito Oil Search nel 2021.

PNG LNG è considerato uno dei progetti GNL a più basso costo a livello globale e, secondo Reuters, è il più interessante tra i suoi asset. La società ha inoltre recentemente ottenuto il via libera per un altro progetto nel settore del gas, questa volta un progetto onshore di estrazione di carbone da giacimenti carboniferi, che rifornirà il mercato locale e il cui sviluppo avrà un costo di 2,3 miliardi di dollari.

“Il Consiglio di Amministrazione di Santos conferma che, subordinatamente al raggiungimento di un accordo su termini accettabili per un accordo vincolante di attuazione, intende raccomandare all’unanimità agli azionisti di Santos di votare a favore della potenziale transazione, in assenza di una proposta migliore”, ha dichiarato Santos nel suo comunicato.

Sebbene la leadership della società australiana del gas possa essere favorevole all’accordo, le autorità di regolamentazione potrebbero nutrire dei dubbi, il che rende incerto il futuro dell’operazione. Santos controlla infrastrutture energetiche critiche in Australia, ha affermato Saul Kavonic, analista senior di MST Marquee, citato da Reuters, il che renderebbe difficile l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione dell’acquisizione da parte di una società straniera.

Tuttavia, anche l’approvazione da parte della Papua Nuova Guinea è improbabile, hanno sottolineato gli analisti. In totale, le società hanno bisogno del via libera da sei agenzie separate in Australia, Papua Nuova Guinea e persino negli Stati Uniti per procedere con l’accordo.