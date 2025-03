L’emiratina ADNOC vuole quotare la propria Società di Investimenti energetici sul mercato internazionale

La compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi ADNOC sta valutando l’ipotesi di un’offerta pubblica iniziale della sua società di investimenti energetici di recente creazione XRG su un mercato azionario al di fuori degli Emirati Arabi Uniti, in quella che potrebbe essere una delle più grandi IPO al mondo mai realizzate, riporta Reuters, citando fonti a conoscenza dei piani.

ADNOC ha annunciato la creazione di XRG alla fine dello scorso anno e la società, un’azienda di investimenti energetici focalizzata su soluzioni energetiche e chimiche a basse emissioni di carbonio, inizierà ad operare questo trimestre.

Secondo le fonti di Reuters, l’eventuale quotazione di una quota di minoranza della nuova società avverrebbe tra circa cinque anni.

Londra o New York sono state indicate come opzioni per una potenziale quotazione internazionale nel giro di qualche anno, hanno aggiunto le fonti.

ADNOC ha già quotato ADNOC Gas, raccogliendo 2,5 miliardi di dollari dalla quotazione della sua unità di business del gas in quella che è stata una delle più grandi IPO della regione nel 2023.

ADNOC ha anche quotato ADNOC Drilling nel 2021, in quella che all’epoca era una delle più grandi vendite di azioni negli EAU.

ADNOC Drilling, la più grande società di perforazione nazionale del Medio Oriente per dimensioni della flotta di impianti di perforazione, è il principale fornitore di servizi di noleggio di impianti di perforazione e di alcuni servizi associati agli impianti di perforazione per il Gruppo ADNOC in base a condizioni contrattuali concordate.

Con l’IPO del 2021, ADNOC Drilling ha attirato investitori e capitali internazionali per espandersi nel mercato regionale del Medio Oriente.

Alla fine dello scorso anno, ADNOC, la società che pompa quasi tutto il petrolio degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato il lancio di XRG, una società internazionale di investimenti nel settore dell’energia e dei prodotti chimici a basse emissioni di carbonio con un valore aziendale di oltre 80 miliardi di dollari .

Inizialmente, XRG si concentrerà su investimenti globali di trasformazione che creano valore attraverso il gas naturale, i prodotti chimici e le soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio.

Recentemente, ADNOC ha trasferito in XRG alcune delle sue attività nel settore del gas naturale e dell’energia verde negli Stati Uniti.

Il fatto che comunque ADNOC stia effettuando tutte queste operazione di IPO delle proprie controllate è anche indicativo della fame di capitali della società emiratina. Non è che i progetti emiratini superano la redditività della loro società petrolifera nazionale?