Le cose sono andate bene a Ginevra. Gli alti funzionari statunitensi coinvolti nei negoziati commerciali di alto livello con la Cina sono usciti da due giorni di colloqui annunciando ‚Äúsostanziali progressi‚ÄĚ e sembrando confermare il raggiungimento di un accordo tra i due Paesi, che potrebbe avere enormi implicazioni per l’economia globale.

‚ÄúSono lieto di comunicare che sono stati compiuti progressi sostanziali tra gli Stati Uniti e la Cina negli importantissimi colloqui commerciali‚ÄĚ, ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent in una breve dichiarazione rilasciata domenica a Ginevra, in Svizzera, dove si sono svolti i colloqui, definendoli ‚Äėproduttivi‚Äô.

Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer ha indicato che è stato raggiunto un accordo domenica, dopo che il mese scorso il presidente Donald Trump ha imposto dazi del 145% sulla maggior parte delle merci cinesi. La Cina ha risposto con dazi del 125% sulle merci statunitensi.

‚ÄúIl Presidente ha dichiarato l’emergenza nazionale e ha imposto i dazi, e siamo fiduciosi che l’accordo raggiunto con i nostri partner cinesi ci aiuter√† a lavorare per risolvere l’emergenza nazionale‚ÄĚ, ha detto Greer.

E ha aggiunto: ‚Äú√ą importante capire quanto velocemente siamo riusciti a raggiungere un accordo, il che riflette che forse le differenze non erano cos√¨ grandi come si pensava‚ÄĚ.

Prima dei colloqui, i funzionari dell’amministrazione Trump hanno ridimensionato le aspettative di un accordo nel fine settimana, definendo gli incontri come un buon primo passo. La scorsa settimana Bessent aveva suggerito che il suo obiettivo era la riduzione delle tensioni, dato che gli Stati Uniti e la Cina sono in una situazione di stallo virtuale da quando Trump ha imposto la sua politica tariffaria. Sembra che le cose sia andate perfino meglio, ma lo sapremo solo domani

‚ÄúGreer ha parlato delle sue controparti cinesi, affermando che il gruppo ha ‚Äúlavorato molto diligentemente‚ÄĚ e che gli ultimi due giorni sono stati ‚Äúmolto costruttivi‚ÄĚ.

Bessent ha dichiarato¬† che lui e Greer, che non ha risposto alle domande della stampa, hanno informato Trump, che ha descritto come ‚Äúpienamente informato‚ÄĚ.

Prima dei colloqui, Trump aveva indicato di essere disposto ad abbassare l’aliquota tariffaria sulla Cina all’80%, affermando in un post sui social media che la decisione spettava a ‚ÄúScott B.‚ÄĚ, riferendosi a Bessent. La Casa Bianca ha poi chiarito che anche la Cina doveva fare delle concessioni.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno compiuto ‚Äúprogressi sostanziali‚ÄĚ e raggiunto un ‚Äúimportante consenso‚ÄĚ nei loro colloqui commerciali, ha confermato, per la sua parte, il vice premier cinese He Lifeng.

Egli ha descritto le discussioni come ‚Äúsincere, approfondite e costruttive‚ÄĚ, affermando che entrambe le parti hanno concordato di istituire un ‚Äúmeccanismo di consultazione commerciale‚ÄĚ e di condurre ulteriori consultazioni.

Entrambe le parti hanno rinviato a domani maggiori chiarimenti sugli accordi presi, ma appare chiaro che la politica dei dazi alti sta avendo degli effetti, comunque obbligando la Cina a ridefinire degli accordi commeciali, che, come conseguenza, avranno quella di veder ridotto il surplus commerciale cinese e, di riflesso, il deficit commerciale USA.