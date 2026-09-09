Abu Dhabi mette un miliardo sulla prima flotta di satelliti intelligenti. Ma il cervello è francese

Quando in mezzo a una guerra le immagini dal cielo si spengono all’improvviso, la cecità militare equivale a una condanna. È lo scenario drammatico vissuto dalle capitali della penisola araba durante il conflitto in corso da mesi contro l’Iran.

Washington ha deciso di stringere i rubinetti dell’intelligence commerciale, limitando l’accesso ai dati ottici e radar di operatori statunitensi come Planet Labs. Di fronte alla minaccia di droni e missili balistici, i paesi del Golfo si sono scoperti improvvisamente vulnerabili e dipendenti dalle decisioni altrui.

La risposta a questo blocco non si è fatta attendere e ha la forza di un miliardo di dollari. Il polo industriale degli Emirati Arabi Uniti ha stretto un patto strategico con le aziende francesi del nuovo settore spaziale per costruire la prima costellazione di satelliti dotati di intelligenza artificiale autonoma.

L’accordo viene formalizzato a Parigi in occasione del vertice internazionale sullo spazio all’Eliseo. La stretta di mano tra Emmanuel Macron e i vertici di Abu Dhabi segna una svolta: nasce la più imponente infrastruttura orbitale autonoma mai concepita al di fuori delle superpotenze tradizionali.

La fine del satellite passivo: decidere in pochi secondi

Fino a oggi i satelliti in orbita hanno funzionato come semplici macchine fotografiche. Il meccanismo tradizionale è lento e non risponde più alle emergenze moderne:

Il satellite scatta l’immagine della superficie terrestre.

Attende il passaggio sopra una stazione di terra abilitata alla ricezione.

Scarica i dati grezzi alle basi terrestri.

I centri di calcolo e gli analisti elaborano i dati dopo diverse ore.

In un contesto bellico, qualche ora di attesa significa subire un attacco senza poter reagire. Se un missile viene lanciato o una colonna di mezzi si sposta nello stretto di Hormuz, l’allarme deve scattare all’istante, non quando il danno è già compiuto.

La vera novità del consorzio guidato da Marlan Space (il braccio spaziale del colosso emiratino IHC) insieme alla francese Loft Orbital e alla parigina Mistral AI sta nel calcolo a bordo. L’intelligenza artificiale non aspetta le stazioni di terra: vive ed elabora direttamente dentro il satellite, a contatto immediato con sensori e radar.

Mistral AI installerà i propri modelli avanzati sui microprocessori dei satelliti. Grazie a questa architettura, la piattaforma può rilevare un’anomalia termica, il movimento di una nave sospetta o l’accensione di un propulsore e trasmettere un allarme operativo in pochi secondi.

Come ha fatto notare Pierre-Damien Vaujour, cofondatore di Loft Orbital, non si tratta di costruire enormi centri dati galleggianti nel vuoto cosmico, ma di trasformare ogni singolo apparecchio in un agente capace di osservare, capire e decidere in autonomia.

Dati e tappe del progetto franco-emiratino

Elemento Caratteristica Investimento complessivo 1 miliardo di dollari stanziato da Abu Dhabi (IHC / Marlan Space) Dimensioni della flotta 50 satelliti a uso duale (civile e militare) da circa 500 kg ciascuno Partner tecnologici Loft Orbital (piattaforme), Mistral AI (modelli), BlackSky (ottiche) Lanciatori previsti SpaceX (per i primi lanci) e Maiaspace (filiale di ArianeGroup) Quadro giuridico Società operativa costituita sotto diritto francese Fasi operative Primo lancio a ottobre, prime capacità nel 2027, piena operatività entro tre anni

Il primo esemplare di questa rete ha già lasciato Dubai a bordo di un volo cargo Emirates per raggiungere la California. Il decollo inaugurale avverrà dalla base spaziale di Vandenberg a bordo di un vettore SpaceX.

In seguito entrerà in gioco l’industria europea dei lanciatori: una parte consistente dei satelliti salirà in orbita con il razzo riutilizzabile Maiaspace, sviluppato da ArianeGroup. Tutta la flotta farà capo a una società registrata in Francia, garantendo uno scudo legale e normativo condiviso con l’Europa.

L’ombra americana e la tentazione cinese

La nascita di questo consorzio racconta molto della diffidenza verso l’alleato americano. La scelta di Washington di oscurare i dati satellitari commerciali sull’Iran ha dimostrato ai vertici del Golfo che la sicurezza nazionale non può essere appaltata a società soggette alle leggi e agli ordini di Washington.

La prima tentazione di Abu Dhabi, tuttavia, non guardava a Parigi ma a Pechino. La Cina ha offerto con insistenza le proprie tecnologie spaziali, mettendo sul piatto prezzi molto aggressivi e la disponibilità a condividere la proprietà intellettuale dei sistemi.

A far pendere l’ago della bilancia verso la Francia sono stati gli standard di sicurezza, la flessibilità del software occidentale e la possibilità di mantenere l’interoperabilità con i sistemi di difesa internazionali. I satelliti integreranno componenti ottiche fornite dalla statunitense BlackSky, mentre l’intelligenza di comando resterà europea.

L’ironia europea: abbiamo i cervelli, ma i soldi li mette il Golfo

Questa vicenda evidenzia la vera natura dell’industria tecnologica europea. Il progetto franco-emiratino rappresenta l’iniziativa industriale più all’avanguardia del continente: unisce la migliore azienda europea di intelligenza artificiale generativa, una società del New Space capace di industrializzare i satelliti e un nuovo lanciatore spaziale.

Eppure, questa eccellenza non è nata per lungimiranza delle istituzioni comunitarie, né è stata finanziata dai fondi europei. L’Europa produce idee brillanti, ingegneri preparati e modelli matematici eccellenti, ma non possiede il capitale di rischio né la volontà politica di scommettere miliardi su progetti strategici. Per vedere la luce e raggiungere le dimensioni necessarie a competere con Stati Uniti e Cina, i pionieri francesi hanno dovuto prendere un aereo per Abu Dhabi e chiedere l’aiuto finanziario dei fondi sovrani degli emirati.

Dagli stretti marittimi alle centrali nucleari

Le applicazioni concrete di questa flotta spaziale non riguarderanno solo i compiti militari. Il consorzio ha previsto un impiego duale, accessibile sia a clienti governativi che a realtà civili e commerciali europee:

Monitoraggio in tempo reale del traffico navale nello stretto di Hormuz e nei porti commerciali.

Sorveglianza delle infrastrutture critiche: oleodotti, gasdotti, centrali nucleari e stazioni di approdo dei cavi sottomarini per le telecomunicazioni.

Rilevamento immediato di incendi boschivi ed eventi climatici estremi.

Tracciamento delle opere pubbliche e dei cantieri finanziati all’estero dal Fondo di Abu Dhabi per lo Sviluppo.

L’hub produttivo Orbitworks, realizzato ad Abu Dhabi su un’area di cinquantamila metri quadrati, è già dimensionato per sfornare cinquanta satelliti all’anno. Questo accordo è solo il primo passo di una corsa allo spazio in cui le armi più importanti non sono i motori a razzo, ma la velocità con cui gli algoritmi capiscono cosa accade a terra.