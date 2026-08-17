A San Francisco parte la legislazione sul lavoro dei Robot Umanoidi

La contea di San Mateo, che copre gran parte di San Francisco, potrebbe diventare la prima in California a regolamentare i robot umanoidi utilizzati a fini commerciali.

L’11 agosto il consiglio dei supervisori della contea ha approvato una risoluzione promossa dal supervisore Ray Mueller per incaricare il personale legale e amministrativo della contea di redigere un’ordinanza che disciplini l’uso di robot umanoidi autonomi o semi-autonomi non collegati via cavo, ovvero i “robot umanoidi mobili”, nei ristoranti, nei negozi al dettaglio e in altre attività commerciali.

La legge statale della California disciplina già i veicoli autonomi, ma non l’uso commerciale dei robot umanoidi, secondo una nota della contea. La risoluzione mira a creare un «processo autorizzativo completo che disciplini l’impiego e il funzionamento commerciale» di tali robot all’interno della contea.

Diverse aziende hanno già avviato progetti pilota con robot umanoidi. Tau Robotics, ad esempio, offre servizi di pulizia a residenti di San Francisco selezionati al costo di 30 dollari l’ora nell’ambito di un programma pilota lanciato il 28 luglio. Secondo il sito web dell’azienda, i robot sono gestiti da esseri umani e dall’intelligenza artificiale.

Secondo la nota della contea, disporre di un quadro normativo per il rilascio delle autorizzazioni prima che questi robot vengano ampiamente implementati «incoraggerebbe l’integrazione responsabile delle tecnologie emergenti in modo da servire l’interesse pubblico».

La risoluzione incarica il personale della contea di valutare la possibilità di far pagare alle aziende una quota annuale destinata alle attrezzature antincendio e per materiali pericolosi (HazMat) destinate ai primi soccorritori locali, al fine di gestire i rischi derivanti dalle batterie agli ioni di litio utilizzate dai robot.

«Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento degli incendi causati da batterie agli ioni di litio a causa del surriscaldamento», ha affermato Rich Seguine, vicepresidente del Local 2400, che rappresenta i vigili del fuoco della contea di San Mateo, in un intervento pubblico durante la riunione del consiglio della contea. «Una fonte di finanziamento come quella prevista nella risoluzione può essere utilizzata per acquistare le attrezzature specializzate necessarie».

La risoluzione mira inoltre a imporre che i robot siano dotati di “interruttori di emergenza” accessibili, abbiano un curriculum di sicurezza impeccabile da parte del produttore e siano supervisionati da una persona qualificata in loco.

Il progresso tecnologico e la tutela dei lavoratori non sono obiettivi in contrasto tra loro, ha affermato Julie Lind, membro del Consiglio del Lavoro di San Mateo, in un intervento pubblico virtuale.

«Le aziende dovrebbero comprendere e tenere conto delle conseguenze umane derivanti dall’impiego di questa tecnologia, compresa la potenziale perdita di posti di lavoro», ha affermato Lind.

I robot non umanoidi sono già stati impiegati in alcuni contesti commerciali della zona, tra cui il Cafe X, un bar robotizzato all’interno dell’aeroporto internazionale di San Francisco; l’Artly Coffee presso la Stonestown Galleria di San Francisco; e la società di consegne autonome su marciapiede Coco Robotics. Quindi non siamo di fronte a una novità assoluta.

Quando vedremo robot umanoidi operare in Italia ? Forse molto presto.