A Natale fa’ un regalo oggi più che mai necessario… è lo slogan che abbiamo scelto per la promozione natalizia 2026.

Al di là della condizione economica in perenne discesa, ciò che rende più che mai necessario questo acquisto è l’arrendevolezza ai luoghi comuni a cui gli italiani si sono abbandonati.

A questo dobbiamo aggiungere la dilagante ignoranza nei temi macro economici inflitta ai più giovani.

A Natale regala ai tuoi cari una possibilità di uscire dal tunnel economico che ha travolto l’Italia.

Giusto ieri mattina mi trovavo di passaggio alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova, in direzione di Milano per il cambio treno, mentre ero diretto alla fiera del denim. Erano le 7:22. Un ragazzino delle superiori, che avrà avuto 16/17 anni dice ai compagni diretti a scuola: “Bisogna che Mario Draghi si inventi qualche cosa, se no…”.

Come se Draghi, dai tempi del Britannia e lungo tutti gli anni ’90, fino a oggi non si fosse già inventato tutto l’inventabile per venderli al trancio per le prossime 5 generazioni.

Ma poi ce ne sono a decine di luoghi comuni, come: “abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità” oppure “pagare le tasse tutti per pagarne di meno” e così via.

Il libro di economia spiegata facile smonta uno per uno tutti questi falsi miti e i luoghi comuni entrati nel nostro modo di pensare, benché del tutto falsi e privi di fondamento.

Oltre 500 pagine ricche di fonti da consultare e illustrazioni che aiutano l’utente ad affrontare e a capire anche i temi più contro intuitivi.

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Non ci può essere futuro in presenza di ignoranza dilagante.

Economia Spiegata Facile è nato proprio per questo: per dare risposte comprensibili a tutti su qualsiasi tema macro economico e problema reale.

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