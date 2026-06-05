Zelensky scrive a Putin con la proposta di un incontro diretto. Sarà la volta buona?

La diplomazia, quando i fronti si bloccano, cerca vie inattese. Volodymyr Zelensky ha fatto una mossa a sorpresa: ha inviato una lunga lettera aperta, di oltre 1.800 parole, a Vladimir Putin. Il leader ucraino ha chiesto un incontro faccia a faccia per cercare di porre fine a una guerra che sta logorando entrambe le nazioni. La proposta è chiara: serve un dialogo diretto, accompagnato da un cessate il fuoco completo durante tutte le trattative.

Il contesto globale in cui arriva questa lettera è fondamentale per capirne il tempismo. Con l’attenzione degli Stati Uniti ormai assorbita dal nuovo conflitto in Iran, il quadro delle alleanze sta mutando. Zelensky ha affermato che “sarebbe sbagliato aspettare” un ritorno di interesse di Washington verso l’Europa.

Le posizioni attuali delle grandi potenze si possono riassumere così:

Ucraina: Richiesta di colloqui diretti in Paesi terzi (come Svizzera o Turchia), fine immediata delle ostilità e nessun cedimento sul controllo del Donbass.

Richiesta di colloqui diretti in Paesi terzi (come Svizzera o Turchia), fine immediata delle ostilità e nessun cedimento sul controllo del Donbass. Russia: Il Cremlino ha confermato la ricezione della lettera. Putin si è detto “ disposto a raggiungere un accordo “, ma ha subito frenato, sollevando dubbi sulla legittimità legale di Zelensky e ribadendo la pretesa di controllare l’intero Donbass.

Il Cremlino ha confermato la ricezione della lettera. Putin si è detto “ “, ma ha subito frenato, sollevando dubbi sulla legittimità legale di Zelensky e ribadendo la pretesa di controllare l’intero Donbass. Stati Uniti: L’amministrazione Trump spinge per una chiusura rapida. Lo stesso Trump ha dichiarato: “Sarebbe fantastico se si incontrassero. Devono farlo”, chiedendo compromessi da entrambe le parti.

Da un punto di vista strettamente economico, il momento è molto particolare e offre spunti interessanti. La lettera di Zelensky è arrivata proprio mentre Putin si trovava a un importante forum economico a San Pietroburgo, una città da poco “visitata” (come ha scritto ironicamente Zelensky) dai droni ucraini.

Quindi, alla fine, si inizierà un contatto diretto? Il momento potrebbe davvero essere proficuo. Per la Russia, accettare un cessate il fuoco oggi significherebbe mettere al sicuro i propri depositi di carburante e le raffinerie. Con i prezzi dell’energia spinti in alto dalla crisi iraniana, fermare gli attacchi ai propri impianti garantirebbe a Mosca un enorme vantaggio economico, permettendole di vendere petrolio e gas a peso d’oro senza subire danni interni. Dall’altra parte, per l’Ucraina, l’obiettivo principale resta salvare le vite umane, come ha ricordato il suo presidente, e fermare la distruzione del Paese in un momento in cui gli aiuti esterni rischiano di ridursi.

Come ha fatto notare il ministro degli Esteri russo Lavrov, “la guerra di Biden è diventata la guerra di Trump”. Le pressioni per un compromesso stanno crescendo. Resta da vedere se le condizioni poste dalle due parti siano solo tattiche per guadagnare tempo o vere basi di partenza.

In calce a questo articolo alleghiamo il testo completo della lettera di Zelensky, tradotta in italiano, per una lettura integrale delle sue parole. Il tono è, ovviamente, enfatico, comunque l’invito a un colloquio diretto è chiaramente presente.

Lettera aperta al Presidente della Federazione Russa

Dal Presidente dell’Ucraina

Quando lei è salito al potere in Russia più di 26 anni fa, molte persone in Ucraina la vedevano di buon occhio. Era così. Ma ormai è acqua passata.

Ora, la stragrande maggioranza degli ucraini vede di buon occhio il fatto che i nostri droni a lungo raggio abbiano fatto visita all’inaugurazione del suo forum a San Pietroburgo, coprendo una distanza di oltre 1.000 chilometri. Come ben sa, quella distanza non rappresenta il limite delle nostre capacità.

In 26 anni, il suo mandato ha cambiato completamente l’agenda delle relazioni tra Ucraina e Russia. Da discussioni sul commercio e altre questioni civili, le nostre nazioni sono passate a parlare quasi esclusivamente di attacchi e perdite.

Ha trascorso quasi la metà dei suoi 26 anni al potere in Russia conducendo una guerra contro l’Ucraina.

Qualunque cosa lei possa dire sulla NATO, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una sua scelta personale — una guerra senza una vera causa. È così che la storia la ricorderà.

Quegli anni avrebbero potuto essere molto diversi.

Sentiamo spesso dire che lei si trova a suo agio con questa guerra. Naturalmente, non nei casi in cui si tratta della sicurezza della sua residenza a Valdai o della sua parata a Mosca. La sua vita è preziosa per lei.

Ma ora possiamo tutti vedere che i russi stanno finalmente diventando meno a loro agio con questa realtà — con il fatto che la guerra sta portando sempre più conseguenze negative alla Russia.

A loro non piacciono i nostri droni e i nostri missili.

A loro non piacciono la carenza di benzina e i prezzi in costante aumento.

A loro non piacciono le restrizioni continue.

A loro non piace la sua intenzione di lanciare una seconda ondata di mobilitazione per espandere la guerra in un’altra direzione in Ucraina o per usarla contro altri paesi confinanti con la Russia.

A loro non piace il fatto che non si intraveda la fine della sua guerra.

Sì, lei può ancora costringere i russi a vivere in questo modo. Ma le sue risorse si stanno riducendo in modo significativo.

Non avrà abbastanza denaro o capitale politico per continuare a comprare la lealtà dei russi come ha fatto negli ultimi 26 anni.

E noi faremo tutto il possibile per garantire che il mondo contribuisca ad avvicinare quel momento.

Come lei stesso ama dire, «dobbiamo fare i conti».

Ieri ho ricevuto un rapporto sulle perdite del suo esercito sul fronte in Ucraina nel mese di maggio. Ancora una volta, il numero ha superato i 30.000 soldati russi uccisi e gravemente feriti. Abbiamo mantenuto quel livello mese dopo mese, e abbiamo la conferma video di ogni singola vostra perdita — non si tratta di affermazioni prive di fondamento.

Sappiamo che il 63% delle vostre perdite sul campo di battaglia sono morti, mentre solo il 37% sono feriti. Nel XXI secolo, nessun esercito può permettersi un rapporto del genere. E la percentuale dei morti continuerà a crescere.

Non è che noi in Ucraina ci preoccupiamo del destino dei soldati russi dopo tutto ciò che la vostra guerra ha portato al nostro Paese.

Ma a me stanno a cuore gli ucraini.

Stiamo perdendo la nostra gente, e ogni perdita è dolorosa per noi. Anche quando il rapporto tra le perdite ucraine e quelle russe è di uno a cinque o uno a sei, è comunque molto importante.

È importante anche il fatto che lei rimandi regolarmente, ogni pochi mesi, le sue scadenze per la conquista delle nostre regioni — in particolare della regione di Donetsk. E non la conquisterà nemmeno quest’anno.

Ma noi in Ucraina non vogliamo una guerra permanente. Sappiamo molto bene che la vita senza guerra è infinitamente migliore. E vogliamo raggiungere questo obiettivo.

Sono convinto che anche la maggioranza dei russi risponderebbe positivamente a questo — e lei lo sa.

Molti non credevano che l’Ucraina sarebbe riuscita a resistere così a lungo. Voi non ci credevate. E nemmeno chi vi consigliava ci credeva. È stato un errore.

Non vi aspettavate una resistenza su vasta scala da parte dell’Ucraina e non avevate previsto che le cose sarebbero andate così lontano. Eppure eccoci qui, al quinto anno di questa guerra su vasta scala.

Non abbia paura di intraprendere la via d’uscita da questa guerra. Questa è la cosa principale che le viene richiesta ora.

L’Ucraina ha preservato la sua indipendenza. E la preserverà. Nonostante tutte le previsioni contrarie.

Abbiamo unito molte persone in tutto il mondo a sostegno dell’Ucraina e contro di lei. Abbiamo trovato le armi e i finanziamenti di cui avevamo bisogno.

Noi riceviamo sostegno. Voi ricevete sanzioni. E questo continuerà finché non ci sarà giustizia per l’Ucraina — la giustizia che cerchiamo e la giustizia che può essere raggiunta.

Non permetteremo che abbiano successo coloro che stanno cercando di convincervi che le sanzioni contro la Russia saranno significativamente allentate e che il sostegno all’Ucraina sarà significativamente ridotto, senza alcun cambiamento significativo nella vostra posizione nei confronti dell’Ucraina. L’esempio di Orban mostra come coloro che scelgono di aiutare la Russia nella sua guerra contro di noi finiscano in disgrazia.

L’Ucraina ha sopportato inverni rigidi mentre voi cercavate di distruggere il nostro sistema energetico. Abbiamo tenuto duro — e anche nell’oscurità, la resilienza degli ucraini è rimasta intatta.

Abbiamo portato la guerra sul vostro territorio, e non sareste stati in grado di affrontarla senza l’aiuto della Corea del Nord. Siete il primo governante della Russia a rivolgersi a Pyongyang per chiedere assistenza.

E oggi dipendete completamente dalla Cina — anche questo per la prima volta nella storia della Russia.

Credevi che gli ucraini non avrebbero avuto la forza di difendersi. Eppure oggi il nostro popolo sta aiutando i nostri partner in Medio Oriente e nel Golfo a costruire le proprie difese.

Speravi in disordini interni in Ucraina. Invece, sono state le tue stesse formazioni militari a inscenare un ammutinamento contro di te. Il 23 giugno segnerà un altro anniversario di quell’evento, e il silenzio non cancellerà questo fatto dalla storia.

E ora sei tu che i tuoi stessi funzionari, uomini d’affari e propagandisti guardano con evidente stanchezza. Il mondo lo vede.

Il mondo non si è stancato dell’Ucraina, come hai a lungo sperato. Ma c’è una crescente stanchezza nei confronti della Russia — anche tra coloro nel resto del mondo che ti aiutano ad aggirare le sanzioni e a mantenere a galla la tua economia. Non puoi non notarlo. Dopo 26 anni al potere, l’età comincia a farsi sentire. E con il tempo, la stanchezza nei tuoi confronti non farà che crescere.

Abbiamo visto rapporti dei servizi segreti che dimostrano che stai ora valutando piani per continuare la guerra fino al 2027 e al 2028. Sappiamo anche che speri che i missili balistici riescano a ottenere per te ciò che tutto il resto non è riuscito a ottenere. Vuoi trascinare la Bielorussia ancora più a fondo in questa guerra, e ora siamo costretti a prepararci anche a questo. Vediamo che stai cercando di orchestrare qualcosa intorno alla Transnistria. I tuoi propagandisti minacciano, in un modo o nell’altro, ogni paese confinante con la Russia. Vuoi davvero passare attraverso tutto questo?

La scelta ora è tua.

Basta con la guerra.

L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra.

Questo deve essere fatto onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non si riaccenda.

Vediamo che gli Stati Uniti sono completamente concentrati sulla questione dell’Iran, e sarebbe sbagliato limitarsi ad aspettare che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione.

L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi.

Sto proponendo un incontro.

Tutti hanno sentito i vostri rappresentanti, sorridenti, dire che io potrei presumibilmente venire a Mosca. Ma dopo questi 26 anni, non c’è nulla che un leader ucraino possa fare nella vostra capitale — proprio come non c’è nulla che un leader russo possa fare a Kiev.

Ci sono paesi che tradizionalmente hanno ospitato i leader per risolvere questioni di guerra e pace. La Svizzera, la Turchia, i paesi del mondo arabo — molti sono in grado e disposti a ospitare un incontro del genere.

Sono i leader a risolvere le questioni chiave. È sempre stato così e lo sarà sempre.

Propongo di fissare una data precisa per tale incontro.

Abbiamo sentito che in Alaska le è stata promessa la risoluzione di alcune questioni riguardanti l’Ucraina e l’Europa. Ma può vedere lei stesso che le questioni ucraine ed europee non si decidono ad Anchorage.

Altri partecipanti concordati potrebbero unirsi al percorso bilaterale da istituire tra noi.

Poiché la guerra si sta svolgendo in Europa e poiché l’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza, mentre anche voi cercate garanzie di sicurezza per voi stessi, sarebbe logico coinvolgere coloro che possono fungere realmente da garanti.

Riteniamo che l’Europa debba far parte di questo processo — coloro che hanno veramente la capacità di influenzare la situazione.

Riteniamo inoltre che gli Stati Uniti debbano far parte del processo. Questo è ciò che potrebbe contribuire a plasmare una nuova architettura di sicurezza per la nostra parte del mondo.

Abbiamo già sperimentato molti accordi con la Russia, compresi gli accordi di Minsk, che alla fine sono falliti. Ecco perché dobbiamo prima trovare tra noi risposte dirette alle questioni ancora in sospeso, e non nasconderci dalle questioni difficili dietro formule, gruppi di lavoro tecnici o tempo infinito perso in una diplomazia pendolare.

La vostra guerra ha separato definitivamente l’Ucraina e la Russia.

La linea del fronte oggi è la linea da cui deve partire la diplomazia.

L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati. Si tratta di una prassi standard, e gli attuali sviluppi in Iran non fanno che rafforzare questo punto. Un tentativo di instaurare un vero silenzio è il modo migliore per iniziare a dialogare. Crediamo che non si tratterebbe semplicemente di un tentativo, ma di un vero cessate il fuoco — se è questo che volete.

Sapete che gli Stati Uniti hanno la capacità di monitorare un cessate il fuoco lungo la linea dove cessano le ostilità.

L’Ucraina è pronta per uno scambio totale di prigionieri di guerra, e questo potrebbe diventare un buon prologo per porre fine alla guerra.

Devono essere intrapresi passi concreti per riportare a casa i civili e i bambini che sono stati portati via durante la guerra.

Dobbiamo determinare quale tipo di futuro attende le generazioni di ucraini e russi che verranno dopo di noi.

Se non giungerete personalmente alla conclusione che è ora di porre fine a questa guerra, l’Ucraina continuerà a lottare per la propria esistenza. Avremo chi ci sosterrà.

Ma anche voi dovrete lottare molto più duramente per la vostra stessa esistenza — non quella della Russia, ma la vostra. E questa non è una minaccia da parte mia o dell’Ucraina. È un fatto della storia russa che conoscete bene: quando la Russia si stanca, arriva il cambiamento.

Possiamo lavorare per arrivare a quella stanchezza.

Potete fermare la vostra guerra.

Eterna memoria a tutti coloro che hanno perso la vita in questa guerra.

Gloria all’Ucraina!