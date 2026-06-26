Zalando sotto la lente di BaFin: l’incubo contabile che affossa l’anti-Amazon europea

L’ombra del rigore contabile tedesco si allunga su uno dei pochi campioni tecnologici del Vecchio Continente. L’autorità di vigilanza finanziaria tedesca BaFin ha avviato un’indagine sui bilanci consolidati di Zalando e sulla relativa relazione sulla gestione. Il motivo scatenante è che esistono prove concrete che la società quotata sul DAX abbia violato le normative contabili. La reazione del mercato non si è fatta attendere e non ha fatto sconti: le azioni di Zalando hanno aperto in ribasso del 5,9% alla Borsa di Francoforte.

Il nodo “About You”

L’origine del problema risiede nelle recenti mosse di espansione aziendale. Le potenziali violazioni sarebbero collegate all’acquisizione di About You. L’autorità sospetta che Zalando potrebbe aver inavvertitamente omesso, nelle note al bilancio consolidato, informazioni relative a una transazione con una parte correlata in relazione all’acquisizione della piattaforma di moda About You. Poiché la BaFin ha svolto una revisione contabile, informerà il pubblico dei suoi risultati, indipendentemente dal fatto che la revisione riveli o meno errori contabili. Quindi si tratta, per ora, di un’indagine conoscitiva, senza un’ipotesi di violazione.

Dal quartier generale berlinese si cerca di gettare acqua sul fuoco per rassicurare gli investitori. Zalando dichiara di essere in stretto contatto con la BaFin e ha affermato che, secondo la propria valutazione aziendale, si tratta di un aspetto puramente formale, ma sostanzialmente irrilevante delle comunicazioni. Il rivenditore di moda online sostiene inoltre che tutte le informazioni rilevanti relative all’acquisizione delle azioni di About You erano pienamente disponibili al pubblico. Nello stesso tempo quest’ultimo passaggio è un’implicita ammissione

I numeri e le ricadute macroeconomiche

Dietro il formalismo giuridico si cela tuttavia una questione economica di peso. Zalando non è un semplice magazzino digitale: nelle intenzioni del management, vuole affermarsi come la vera risposta europea ai colossi delle vendite di moda online cinesi, come Shein e Temu, e allo strapotere americano di Amazon.

Per inquadrare la gravità del momento, diamo un’occhiata ai fondamentali economici dell’azienda:

Risultati 2024: Fatturato e volume lordo delle merci in crescita (rispettivamente +4,2% e +4,5%), con un utile operativo (EBIT) solido a 511 milioni di euro.

Fatturato e volume lordo delle merci in crescita (rispettivamente +4,2% e +4,5%), con un utile operativo (EBIT) solido a 511 milioni di euro. Previsioni 2025: Il gruppo stimava un’ulteriore accelerazione, puntando a un EBIT tra i 530 e i 590 milioni di euro.

Il gruppo stimava un’ulteriore accelerazione, puntando a un EBIT tra i 530 e i 590 milioni di euro. Crollo in Borsa: Attualmente, le azioni viaggiano in area 24,50 euro. Un calo sensibile se si considera che nel 2025 il titolo era arrivato a toccare i 40 euro ad azione.

Il crollo in Borsa verso i 24 euro rappresenta una severa distruzione di ricchezza. In ottica macroeconomica, quando la capitalizzazione di un’azienda crolla per incertezze normative, si riduce drasticamente la liquidità disponibile e, soprattutto, la propensione ad investire nell’economia reale. Questa emorragia di capitale penalizza lo sviluppo: significa meno fondi per espandere la logistica, un potenziale blocco delle assunzioni in Europa e, in ultima analisi, una posizione di mercato più debole. Mentre l’Europa passa al microscopio le note a margine dei bilanci, i concorrenti asiatici e statunitensi – che operano in contesti spesso meno asfissianti – continuano a erodere quote di mercato a colpi di sconti e sussidi incrociati.