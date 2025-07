Con il “One, Big Beautiful Bill Act” , il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha destinato 1 miliardo di dollari al programma del veicolo spaziale militare X-37B della U.S. Space Force (USSF).

Questo enigmatico velivolo, noto anche come Orbital Test Vehicle (OTV), ha completato con successo la sua settima missione (OTV-7), atterrando il 7 marzo 2025 alla base di Vandenberg in California, dopo 434 giorni in orbita.

Ma a cosa serve esattamente questo miliardo e quali sono i segreti di questo aereo spaziale?

Un laboratorio orbitale top secret

L’X-37B è un veicolo spaziale riutilizzabile, progettato per condurre esperimenti in orbita e sviluppare tecnologie per futuri veicoli spaziali. “Il programma X-37B supporta la riduzione dei rischi tecnologici, l’expérimentation e lo sviluppo di concetti operativi per veicoli spaziali riutilizzabili”, ha dichiarato il colonnello Lori Astroth, vicedirettore degli Affari Pubblici per lo spazio presso il Pentagono.

In altre parole, è una piattaforma di test flessibile che trasporta esperimenti nello spazio e li riporta sulla Terra. Tuttavia, i dettagli su come verrà speso il miliardo di dollari e sul calendario delle prossime missioni rimangono riservati.

Una missione ad alta quota

L’ultima missione, OTV-7, ha visto l’X-37B raggiungere un’orbita altamente ellittica grazie a un razzo Falcon Heavy il 28 dicembre 2023. Dopo aver eseguito una serie di manovre di aerobraking – una tecnica che sfrutta l’atmosfera terrestre per modificare l’orbita con un consumo minimo di carburante – il velivolo è tornato a Terra, completando i suoi obiettivi di test. Tra questi, esperimenti per migliorare la consapevolezza del dominio spaziale e testare tecnologie innovative.

Come la missione precedente (OTV-6), anche OTV-7 ha utilizzato un modulo di servizio che ha ampliato le capacità del veicolo, dimostrando la sua versatilità. “Il successo della manovra di aerobraking ha evidenziato le capacità agili e flessibili dell’X-37B per la Space Force”, ha sottolineato un comunicato ufficiale.Una storia di missioni da recordL’X-37B non è nuovo a imprese straordinarie.

Ecco un riepilogo delle sue missioni:

OTV-1 (2010): 224 giorni in orbita.

OTV-2 (2011-2012): 468 giorni.

OTV-3 (2012-2014): 674 giorni.

OTV-4 (2015): 718 giorni.

OTV-5 (2017-2019): 780 giorni.

OTV-6 (2020-2022): 908 giorni.

OTV-7 (2023-2025): 434 giorni.

Ogni missione ha spinto i limiti della tecnologia spaziale, con l’X-37B che ha testato innovazioni come:

Avionica per atterraggi completamente automatizzati.

Sistemi di controllo e freni elettromeccanici, senza idraulica.

Strutture composite leggere, al posto dell’alluminio tradizionale.

Piastrelle termiche avanzate per resistere alle alte temperature durante il rientro.

Un’arma strategica per il dominio spaziale

Secondo Aviation Week & Space Technology, la Space Force utilizza l’X-37B come banco di prova per nuove tecnologie, per comprendere meglio le piattaforme avversarie e per sviluppare ambienti di addestramento avanzati, come dichiarato dal generale Chance Saltzman, capo delle operazioni spaziali.

La Cina ha sviluppato una propria versione del X-37B, lo Shenlong, che ha già lanciato con successo, utilizzandolo anche come shuttle per il trasporto di satelliti. In questa situazione gli USA non possono interrompere lo sviluppo del proprio spazioplano, se non vogliono perdere il dominio dello spazio.