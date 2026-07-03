Welfare e produttività: un tema sempre più rilevante per le aziende

Produttività, per molte imprese, significa rispettare tempi, qualità e margini senza mettere sotto stress la struttura. Il punto è che oggi la “struttura” non è fatta solo di macchine, software e processi: è fatta di persone che reggono carichi, complessità e cambiamenti continui. È qui che il welfare aziendale smette di essere un tema accessorio e diventa una leva gestionale: se riduce attriti quotidiani (salute, conciliazione, potere d’acquisto, servizi), può liberare energie e migliorare la continuità operativa. Non è una bacchetta magica, ma un investimento con una logica precisa: diminuire assenze e presenteismo, aumentare engagement e trattenere competenze. La differenza la fanno progettazione, utilizzo reale e misurazione: i benefit “sulla carta” non spostano nulla, quelli integrati nell’organizzazione sì.

Perché il welfare entra nel discorso sulla produttività

Entra perché la produttività non dipende solo dal “quanto” si lavora, ma dal “come” si riesce a lavorare con continuità e concentrazione. Quando un’azienda perde giornate per malattia, sostituzioni improvvise o cali di performance legati a stress e stanchezza, non sta solo affrontando un costo HR: sta subendo un impatto diretto su pianificazione, qualità e servizio al cliente. In questo scenario, un piano di welfare ben costruito diventa un pezzo dell’infrastruttura organizzativa, perché riduce rischi prevedibili (assenze ripetute, turnover, disimpegno) e migliora l’attrattività verso profili difficili da trattenere.

Assenze e presenteismo: dove si perde produttività senza accorgersene

Si perde soprattutto in due modi: assenze (che si vedono) e presenteismo (che spesso non si misura). A livello europeo, Eurofound rileva che nel 2015 i lavoratori dipendenti risultavano assenti per malattia in media circa sei giorni l’anno, con differenze rilevanti tra Paesi e gruppi demografici.

In Italia, l’INPS pubblica dati periodici sull’astensione per malattia: per dare un ordine di grandezza, nel secondo trimestre 2025 le giornate totali di malattia sono state circa 25,1 milioni nel settore privato, con durata media per certificato intorno a 5 giorni. Sono numeri utili non come “benchmark” universale, ma per capire la scala del fenomeno e quanto basta poco per creare discontinuità operative.

Il presenteismo, invece, è quando si lavora anche se si sta male: la persona è presente, ma rende meno, commette più errori, recupera peggio. Eurofound lo tratta esplicitamente come dimensione distinta e critica rispetto alle sole assenze. È la produttività che evapora in micro-perdite quotidiane, spesso invisibili nei report standard.

Benessere, orari e salute: il limite delle “ore in più”

Il limite è semplice: aumentare le ore non equivale ad aumentare l’output, soprattutto quando la fatica si accumula. WHO e ILO hanno stimato che le lunghe ore di lavoro (≥55 ore/settimana) sono associate a un incremento del rischio di eventi gravi e, nelle loro stime globali, a 745.000 decessi nel 2016 per ictus e cardiopatia ischemica attribuibili a questa esposizione.

Per un’azienda, questo dato non serve a fare allarmismo: serve a ricordare che la sostenibilità del lavoro è un fattore economico, perché salute e performance viaggiano insieme. Un welfare credibile non “compensa” l’eccesso di carico: lo affianca a scelte organizzative (gestione dei turni, priorità, autonomia, capacità manageriale) che evitano di bruciare energia produttiva.

Welfare e engagement: il legame con motivazione e retention

Il collegamento c’è, perché il welfare incide su ciò che spesso decide la qualità del lavoro: motivazione, fiducia, intenzione di restare. Gallup, sintetizzando i risultati del proprio report globale, ha stimato che i lavoratori non ingaggiati o attivamente disingaggiati abbiano un costo enorme in termini di produttività persa, arrivando a 8,8 trilioni di dollari (stima riferita al report 2023).

Qui il welfare può fare la sua parte se viene percepito come utile e coerente: non “regali”, ma strumenti che semplificano la vita (supporto famiglia, salute, mobilità, potere d’acquisto) e quindi riducono attriti che alimentano disimpegno e turnover. Non è l’unico fattore dell’engagement, ma è una leva concreta quando si integra con leadership e chiarezza degli obiettivi.

Programmi che funzionano e programmi che deludono: cosa dice la ricerca

La ricerca dice una cosa che fa bene ricordare: il welfare non produce risultati per definizione, li produce per progettazione. Da un lato, una meta-analisi molto citata (Baicker, Cutler, Song) riporta stime medie di risparmi economici associati ai programmi di wellness: circa 3,27 dollari di costi medici in meno e 2,73 dollari di costi da assenteismo in meno per ogni dollaro speso (con i limiti tipici delle evidenze aggregate e di studi non sempre comparabili).

Dall’altro lato, uno studio randomizzato su larga scala (Illinois Workplace Wellness Study, pubblicato su QJE) ha trovato effetti molto più contenuti su spesa sanitaria e produttività nel periodo osservato, sottolineando come una parte delle stime “ottimistiche” possa dipendere da selezione dei partecipanti e da differenze tra programmi.

La lezione pratica è chiara: serve evitare l’approccio “catalogo” e puntare su misure usabili, comunicate bene, accessibili a chi lavora su turni o fuori sede, e coerenti con il contesto.

Come costruire un piano che regga nel tempo: dai bisogni ai KPI

Si costruisce partendo dai colli di bottiglia, non dalle mode. La domanda giusta è: “Dove perdiamo continuità, energia e competenze?” Se il problema è assenteismo concentrato in specifiche fasce, ha senso ragionare su prevenzione, accesso alle cure e organizzazione dei carichi. Se il tema è turnover, la priorità può diventare potere d’acquisto, conciliazione e crescita.

Per non complicarsi la vita, aiuta una regola: pochi indicatori, ma scelti bene. Ad esempio, andamento delle assenze per reparto, tasso di turnover e tempo medio di sostituzione, utilizzo reale dei servizi, e—dove possibile—indicatori operativi (ritardi, rilavorazioni, livelli di servizio).

Un riferimento utile sul legame tra salute mentale e produttività viene dall’OCSE: nel report Fitter Minds, Fitter Jobs si evidenzia che una parte rilevante del costo sociale della salute mentale passa da ore di lavoro perse (assenteismo) e capacità ridotta mentre si lavora (presenteismo), con differenze misurabili tra chi riporta condizioni di salute mentale e chi no.

TL;DR della sezione: se non misuri utilizzo e impatto, il welfare resta percezione; se misuri e adatti, diventa leva gestionale.

Quando ha senso affidarsi a un partner esterno

Ha senso quando l’azienda vuole garantire scalabilità, semplicità di accesso e governance, senza trasformare l’HR in un centro di micro-gestione di fornitori. In questi casi, un partner può portare piattaforme, network di servizi e capacità di rendicontazione, riducendo attriti amministrativi e aumentando la probabilità che i servizi vengano davvero usati.

In Italia operano gruppi strutturati in grado di coprire più ambiti: per esempio, Gruppo Pellegrini si presenta come player dei servizi dalla ristorazione alle forniture alimentari, dal vending a soluzioni per il welfare company , fino a pulizia e servizi integrati e mette a disposizione strumenti dedicati alle imprese; una panoramica è disponibile nella sezione

Il punto, però, resta uno: anche con un provider forte, la riuscita dipende da target, comunicazione interna e coerenza con l’organizzazione del lavoro.

Contrattazione e fiscalità: perché in Italia welfare e produttività viaggiano spesso insieme

In Italia il legame è concreto perché welfare e produttività entrano spesso negli accordi. Il Ministero del Lavoro pubblica report periodici sui premi di produttività depositati: nel report al 15 dicembre 2025 risultano 5.098.687 lavoratori beneficiari (nei contratti attivi analizzati) e un valore annuo medio del premio di 1.605,24 euro.

Sul lato della diffusione del welfare negli accordi, l’Osservatorio Welfare di Assolombarda segnala che nel 2024 gli accordi depositati con contenuto di welfare aziendale sono circa il 60% del totale e, tra le imprese osservate, cresce anche la quota di lavoratori che converte il premio in servizi (26% nel 2024, dal 21% nel 2023), oltre alla quota di premio convertita.

Messaggio chiave: la fiscalità è importante, ma non basta. Il vantaggio vero si vede quando le misure risolvono problemi reali e vengono usate.

Domande frequenti che un’azienda si fa prima di investire

“Conviene anche alle PMI?”

Sì, se il piano è essenziale e mirato. Una PMI non deve replicare il modello delle grandi: spesso basta intervenire su due o tre bisogni ad alta frequenza (conciliazione, potere d’acquisto, accesso a servizi) e misurare l’adozione.

“Come evito che il welfare venga percepito come ‘fuffa’?”

Lo eviti rendendolo facile da usare e collegato alla realtà del lavoro: orari, turni, sedi. Se la fruizione richiede tempo extra o procedure macchinose, l’adozione cala e la credibilità si perde.

“Qual è il primo numero da guardare?”

Un buon inizio è l’uso reale dei servizi (tasso di attivazione e frequenza) insieme a un indicatore di continuità (assenze) e uno di stabilità (turnover). Se non cambiano almeno un po’, il piano va ritarato.

Uno sguardo pragmatico: welfare come infrastruttura organizzativa

Guardato con freddezza manageriale, il welfare è un modo per proteggere la capacità produttiva: riduce frizioni, migliora continuità, sostiene la tenuta delle persone nei momenti di carico. Il ritorno non è “magico” e non è identico per tutti, ma diventa credibile quando l’impresa sceglie poche priorità, le comunica bene e le misura. La produttività più solida nasce quando processi e benessere non competono, si rinforzano. E questo, in un mercato dove competenze e affidabilità contano, è un vantaggio che dura.