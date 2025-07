Nello spirito di trasparenza che cerchiamo di tenere qui a Scenari Economici vi pubblichiamo l’elenco di chi ha votato per la sfiducia (cioè per mandare a casa ) la commissione von der Leyen oggi al Parlamento Europeo, chi ha votato contro la sfiducia, quindi per tenerla in piedi, chi si è astenuto e chi non ha proprio votato.

Coloro che hanno votato per la sfiducia, cioè per far cadere la Commissione von der Leyen nr 157:

ECR: Alexandraki, Axinia, Bartulica, Bay Nicolas, Bocheński, Brudziński, Buda Waldemar, Dworczyk, Erixon, Fragkos, Geadi, Gosiewska, Jaki, Kamiński, Madison, Maląg, Maréchal, Mularczyk, Müller, Obajtek, Ozdoba, Peltier, Piperea, Rzońca, Sturdza, Szydło, Tarczyński, Târziu, Teodorescu, Terheş, Timgren, Tomaszewski, Trochu, Tynkkynen, Wąsik, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski

ESN: Anderson, Arndt, Aust, Bausemer, Borvendég, Bystron, David, Droese, Froelich, Gražulis, Jongen, Jungbluth, Khan, Knafo, Mazurek, Neuhoff, Schnurrbusch, Sell, Stoyanov, Sypniewski, Tyszka, Uhrík, Volgin, Zajączkowska-Hernik

NI (non iscritti): Anadiotis, Beňová, Berg, Blaha, De Masi, Dostál, Firmenich, Geisel, Iovanovici Şoşoacă, Kaliňák, Kartheiser, Konečná, Laššáková, Lazarus, Ondruš, Panayiotou, Pürner, Roth Neveďalová, Sonneborn, von der Schulenburg, Warnke, Zacharia

PfE: Androuët, Annemans, Bardella, Bartůšek, Bay Christophe, Blom, Bonte, Borchia, Brasier-Clain, Bryłka, Buczek, Buxadé Villalba, Bžoch, Ceccardi, Cisint, Dauchy, Deloge, Deutsch, Diepeveen, Dieringer, Disdier, Dömötör, Dostalova, Ehlers, Ferenc, Frigout, Furet, Gál, Garraud, Girauta Vidal, Griset, Győri, Gyürk, Haider, Hauser, Jamet, Joron, Knotek, Krištopans, Kruis, Kubín, László, Latinopoulou, Leggeri, Leonardelli, Mayer, Moreira de Sá, Nagyová, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, de la Pisa Carrión, Pokorná Jermanová, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Sardone, Schaller-Baross, Stancanelli, Stöteler, Szekeres, Tânger Corrêa, Tertsch, Thionnet, Tolassy, Tovaglieri, Turek, Valet, Vandendriessche, Vannacci, Vicsek, Werbrouck, Zijlstra

Renew: Mullooly

S&D: Nemec

The Left: Antoci, Boylan, Della Valle, Flanagan, Funchion, Furore, Kennes, Morace, Oliveira, Palmisano, Pedulla’, Tamburrano, Tridico

Voti contro la mozione, cioè a favore della Commissione von der Leyen: nr 360

ECR: Ruissen, Van Dijck, Van Overtveldt

NI: Kabilov, Yoncheva

PPE: Aaltola, Abadía Jover, Adamowicz, Aftias, Agius, Arias Echeverría, Arłukowicz, Beke, Beleris, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Brejza, Brnjac, Buda Daniel, Bugalho, Buła, Carberry, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chinnici, Crespo Díaz, Cunha, Dahl, Dávid, de la Hoz Quintano, De Meo, Doherty, Doleschal, Do Nascimento Cabral, Dorfmann, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Ezcurra Almansa, Falcă, Falcone, Farský, Ferber, Fourlas, Gahler, Gasiuk-Pihowicz, Geuking, Gieseke, Giménez Larraz, Glavak, González Pons, Gotink, Gronkiewicz-Waltz, Hadjipantela, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Herranz García, Hohlmeier, Humberto, Imart, Jarubas, Joński, Juknevičienė, Kalniete, Kanev, Kelly, Kemp, Kircher, Köhler, Kohut, Kokalari, Kolář, Kopacz, Kovatchev, Lazarov, Le Callennec, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, Lopatka, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Mandl, Marczułajtis-Walczak, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Mehnert, Meimarakis, Meleti, Mertens, Millán Mon, Montserrat, Morano, Moratti, Mureşan, Navarrete Rojas, Nerudová, Niebler, Niedermayer, Novakov, Nykiel, Pascual de la Parte, Pedro, Pereira, Polfjärd, Popescu, Princi, Protas, Radev, Radtke, Ratas, Ressler, Ripa, Salini, Salla, Saudargas, Schenk, Schneider, Schwab, Seekatz, Sienkiewicz, Simon, Smit, Sokol, Solís Pérez, Sommen, Sousa Silva, Stier, Tarr, Teodorescu Måwe, Ter Laak, Terras, Tobé, Tomašič, Tomc, Tonin, Tosi, Toveri, Tsiodras, Vaidere, Vălean, Van Leeuwen, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vázquez Lázara, Walsh, Walsmann, Warborn, Wawrykiewicz, Wcisło, Weber, Wechsler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zdrojewski, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew: Agirregoitia Martínez, Allione, Auštrevičius, Azmani, Baljeu, Barna, Bosse, Boyer, Brandstätter, Canfin, Cassart, Chastel, Christensen, Cifrová Ostrihoňová, Cotrim De Figueiredo, Cowen, Devaux, Farreng, García Hermida-Van Der Walle, Gerbrandy, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Guetta, Hahn, Hayer, Hojsík, Ijabs, Karlsbro, Karvašová, Katainen, Kelleher, Kobosko, Körner, Kulmuni, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Ní Mhurchú, Ódor, Oetjen, Paet, Petrov, Šarec, Strack-Zimmermann, Stürgkh, Van Brug, Vasile-Voiculescu, Vautmans, Vedrenne, Wiesner, Wiezik, Wilmès, Yar, Yon-Courtin, Žalimas

S&D: Angel, Annunziata, Arnaoutoglou, Attard, Bajada, Ballarín Cereza, Barley, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonaccini, Borzan, Bullmann, Cepeda, Chahim, Corrado, Costanzo, Cremer, Cristea, Danielsson, Decaro, Dibrani, Di Rupo, Dobrev, Ecke, Eriksson, Fernández, Fita, Fritzon, Fuglsang, Gálvez, García Pérez, Geier, Germain, Glucksmann, Gomes, Gómez López, Gonçalves Sérgio, González Casares, Grossmann, Guzenina, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jerković, Jouvet, Kalfon, Kaljurand, Lalucq, Lange, Laurent, Laureti, López, López Aguilar, Luena, Lupo, Maij, Manda, Maniatis, Maran, Mendes, Mendia, Mikser, Moreno Sánchez, Moretti, Muşoiu, Nardella, Noichl, Pajín, Pellerin-Carlin, Picierno, Picula, Rafowicz, Regner, Repasi, Repp, Reuten, Ridel, Rodrigues, Ros Sempere, Ruotolo, Sancho Murillo, Schaldemose, Scheuring-Wielgus, Schieder, Serrano Sierra, Sidl, Śmiszek, Tavares, Tinagli, Tobback, Topo, Van Brempt, Vešligaj, Vind, Wolters, Zingaretti

Verdi/ALE: Andresen, Bloss, Boeselager, Cavazzini, Eickhout, Freund, Geese, Gregorová, Häusling, Holmgren, Kuhnke, Langensiepen, Lövin, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, Nordqvist, Paulus, Peter-Hansen, Reintke, Riehl, Satouri, Schilling, Sinkevičius, Søvndal, Staķis, Ștefănuță, Strolenberg, Tegethoff, Van Sparrentak, Vieira, Waitz

Astenuti 18:

ECR: Storm, Valchev

NI: Sorel

PPE: Vincze, Winkler

Renew: Andrews, Eroglu, Joveva, Singer, Streit

S&D: Agius Saliba, Andriukaitis, Ó Ríordáin

The Left: Clausen, Everding, Gedin, Sjöstedt

Verts/ALE: Prebilič

I voti sono stati 535, i deputati europei sono 720, quindi 185 deputati si son dimenticati di votare, o, meglio, hanno volontariamente evitato di andare a votare, tra cui tutto Fratelli d’Italia.

Per mandare a casa la von der Leyen sarebbero stati necessari i due terzi dei voti , cioè 357. e ne sono quindi mancati 200 per mandare a casa la Commissione. Nello stesso tempo la Commissione ha raggiunto solo la metà dei voti, e solo perché il PPE si è mobilitato in massa. Al primo caso in cui il PPE si dividerà la Commissione andrà sotto perché è evidente che la maggioranza è un’altra. Fra i gruppi italiani hanno votato contro solo Lega e M5s, che però fornì alla Von Der Leyen i voti necessari per entrare in carica nel 2019.