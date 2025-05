Volkswagen vuole fare ulteriori investimenti importanti negli Stati Uniti, ha dichiarato venerdì il CEO Oliver Blume in un’intervista a un quotidiano tedesco, aggiungendo che i negoziati sui dazi con il governo statunitense sono stati “equi” e “costruttivi”.

Diverse aziende straniere hanno annunciato investimenti negli Stati Uniti in risposta ai dazi sulle importazioni imposti dal presidente Donald Trump, ma le case automobilistiche tedesche si sono mostrate più caute nell’impegnare ulteriori risorse in quello che è il loro principale mercato di esportazione.

Il marchio Audi di Volkswagen, che non ha produzione negli Stati Uniti, sta progettando di produrre alcuni modelli in quel Paese, anche se il marchio ha affermato che il piano è precedente all’amministrazione Trump.

“Finora abbiamo avuto discussioni assolutamente eque e costruttive”, ha dichiarato Blume al quotidiano Süddeutsche Zeitung. ‘Sono stato personalmente a Washington e da allora abbiamo mantenuto un dialogo regolare’.

Blume, che è anche amministratore delegato di Porsche AG, ha affermato che il principale referente di Volkswagen a Washington è il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick, aggiungendo di aver concordato di mantenere riservati i dettagli delle discussioni.

Fonti hanno riferito a Reuters all’inizio di questa settimana che le case automobilistiche tedesche, tra cui Volkswagen, erano in trattative con Washington per un possibile accordo sui dazi all’importazione, cercando di utilizzare i loro investimenti e le esportazioni negli Stati Uniti come leva per attenuare l’impatto.

In reatà Volkswagen aveva già annunciato e realizzato investimenti negli USA attraverso l’acquisizione e lo sviluppo del marchio Scout, che dovrebbe essere dedicato alla produzione di grandi SUV e pick-up in stile americano, ma ibridi o elettrici, in Carolina del Sud. Un marchio al 100% controllato da VW. Inoltre la casa tedesca ha una partecipazione di maggioranza in Rivian, produttore di mezzi elettrici, salvato da investimenti per 5 miliardi.

Secondo un’ analisi di Reuters basata sui dati societari, la guerra commerciale di Trump è costata alle aziende oltre 34 miliardi di dollari in termini di mancati guadagni e costi aggiuntivi, con le aziende che hanno adottato varie strategie per far fronte alla situazione, ma le maggiori hanno trasferito le produzioni, o gli assemblaggi negli USA.

L’incertezza peggio dei dazi

In un recente sondaggio condotto dall’Associazione tedesca dei costruttori di macchinari e attrezzature (VDMA), quasi tre quarti dei partecipanti hanno affermato che l’incertezza sulla politica commerciale degli Stati Uniti ha avuto un forte impatto sulla competitività delle aziende, mentre solo il 43% ha affermato lo stesso per i dazi del 10% imposti sui beni provenienti dalla maggior parte dei partner commerciali degli Stati Uniti.

“L’incertezza che circonda i dazi statunitensi sta causando più problemi nel nostro settore rispetto ai dazi stessi”, ha dichiarato Andrew Adair, consulente per la politica commerciale del VDMA per il Nord America, a Reuters.

“L’incertezza induce i clienti a ritardare le decisioni di acquisto, comprese le aziende americane motivate ad acquistare macchinari per aumentare la produzione locale”.

Alla domanda su cosa Blume stesse offrendo nei colloqui, che mirano a ridurre il dazio del 25% sulle automobili, ha risposto: ‘Il Gruppo Volkswagen vuole investire ulteriormente negli Stati Uniti. Abbiamo una strategia di crescita’.

Blume ha affermato che il Gruppo Volkswagen impiega già oltre 20.000 persone direttamente e oltre 55.000 indirettamente negli Stati Uniti, e ha sottolineato un investimento di 5,8 miliardi di dollari nella società statunitense Rivian. questi investimenti confermano che il gruppo tedesco ormai è sempre meno tale e sta diventando sempre più una casa internazionale con, semplicemene, una sede in Germania. Sarà sufficiente questo cambiamento a salvarla ?