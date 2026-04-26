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Vindonissa: Pane e Difesa. Quando la logistica dell’Impero riemerge dalla Terra Svizzera
Vindonissa: Scoperto il più antico campo militare romano e una rarissima pagnotta di pane di 2000 anni fa perfettamente conservata.
Nel mondo moderno, siamo abituati a vedere i grandi progetti immobiliari come il motore dell’economia locale. Tuttavia, a Windisch (l’antica Vindonissa, nell’attuale Canton Argovia), un cantiere per un complesso residenziale di 4.000 metri quadrati ha finito per spalancare una finestra su un’altra economia e un’altra logistica: quella delle legioni romane di duemila anni fa.
L’archeologia d’emergenza, spesso vista dai costruttori come un fastidioso intoppo burocratico, ci ha regalato una scoperta che definire rara è poco: le tracce del primissimo insediamento militare romano nell’area e, per non farci mancare nulla, una pagnotta di pane carbonizzata risalente all’epoca di Augusto o Tiberio.
Il primo accampamento: una questione di confini (e di date)
Fino ad oggi, la cronologia dell’espansione romana verso il Reno presentava zone d’ombra. Grazie agli scavi in corso dal mese di agosto 2025, i ricercatori hanno individuato un sistema di fortificazioni in legno e terra precedente al ben noto campo legionario in pietra del I secolo d.C.
I ritrovamenti includono:
- Fossati a V: Due fossati paralleli con resti di pali che delimitavano il perimetro difensivo.
- Dimensioni imponenti: Per la prima volta è stato possibile stimare l’estensione nord-sud del campo originale in circa 400 metri.
- Stratigrafia politica: Gli archeologi stanno ora cercando di capire se questo sforzo infrastrutturale sia farina del sacco di Augusto o se sia opera del suo successore Tiberio (post 14 d.C.). Una differenza non da poco per chi studia il consolidamento del potere imperiale sulle Alpi.
Pane per i legionari: la scoperta del “reperto 0”
La vera star dello scavo non è però un gladio o una moneta d’oro, ma un oggetto rotondo, nero e decisamente poco invitante alla vista: una pagnotta romana carbonizzata.
Si tratta di una scoperta eccezionale. Il pane si conserva per due millenni solo in condizioni rarissime (solitamente per combustione, come avvenuto a Pompei). Quella di Vindonissa è una piccola focaccia di circa dieci centimetri di diametro per tre di spessore.
|Caratteristica
|Dettaglio del Pane di Vindonissa
|Diametro
|10 cm circa
|Spessore
|3 cm circa
|Stato
|Carbonizzato (carbonizzazione parziale)
|Significato
|Prima prova tangibile di panificazione militare romana in Svizzera
|Destinazione
|Analisi scientifiche presso il laboratorio di Vienna
Questo reperto ci parla della quotidianità del soldato romano: un individuo che, prima ancora di essere un combattente, era un ingranaggio di una macchina logistica perfetta che garantiva razioni standardizzate anche nelle zone di frontiera più remote.
Non solo pane: l’industria bellica “dietro le quinte”
All’interno del campo, protetto dai resti di una strada romana successiva, è emerso un edificio con stanze dotate di focolari e tracce di attività artigianali. Punte di lancia, proiettili e scarti della lavorazione del ferro testimoniano che il campo non era solo un dormitorio, ma un centro di produzione e manutenzione bellica. Un grande forno in argilla, situato ridosso delle mura, suggerisce che l’area “commerciale” e dei servizi fosse attiva già nelle prime fasi di vita dell’insediamento. Del resto le Legioni, oltre che reparti militari, erano vere e proprie città mobili che si muovevano a piedi e che dove si stabilivano producevato dit tutto: dali oggetti in metallo, in legno, in ceramica o, come in qesto caso, il pane.
In definitiva, Vindonissa si conferma un sito di importanza capitale per comprendere come Roma amministrava i propri territori: con una mano stringeva il gladio, con l’altra impastava il pane, e nel frattempo costruiva strade destinate a durare molto più dei regimi che le hanno succedute.
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