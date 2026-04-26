Vindonissa: Pane e Difesa. Quando la logistica dell’Impero riemerge dalla Terra Svizzera

Nel mondo moderno, siamo abituati a vedere i grandi progetti immobiliari come il motore dell’economia locale. Tuttavia, a Windisch (l’antica Vindonissa, nell’attuale Canton Argovia), un cantiere per un complesso residenziale di 4.000 metri quadrati ha finito per spalancare una finestra su un’altra economia e un’altra logistica: quella delle legioni romane di duemila anni fa.

L’archeologia d’emergenza, spesso vista dai costruttori come un fastidioso intoppo burocratico, ci ha regalato una scoperta che definire rara è poco: le tracce del primissimo insediamento militare romano nell’area e, per non farci mancare nulla, una pagnotta di pane carbonizzata risalente all’epoca di Augusto o Tiberio.

Il primo accampamento: una questione di confini (e di date)

Fino ad oggi, la cronologia dell’espansione romana verso il Reno presentava zone d’ombra. Grazie agli scavi in corso dal mese di agosto 2025, i ricercatori hanno individuato un sistema di fortificazioni in legno e terra precedente al ben noto campo legionario in pietra del I secolo d.C.

I ritrovamenti includono:

Fossati a V: Due fossati paralleli con resti di pali che delimitavano il perimetro difensivo.

Due fossati paralleli con resti di pali che delimitavano il perimetro difensivo. Dimensioni imponenti: Per la prima volta è stato possibile stimare l’estensione nord-sud del campo originale in circa 400 metri .

Per la prima volta è stato possibile stimare l’estensione nord-sud del campo originale in circa . Stratigrafia politica: Gli archeologi stanno ora cercando di capire se questo sforzo infrastrutturale sia farina del sacco di Augusto o se sia opera del suo successore Tiberio (post 14 d.C.). Una differenza non da poco per chi studia il consolidamento del potere imperiale sulle Alpi.

Pane per i legionari: la scoperta del “reperto 0”

La vera star dello scavo non è però un gladio o una moneta d’oro, ma un oggetto rotondo, nero e decisamente poco invitante alla vista: una pagnotta romana carbonizzata.

Si tratta di una scoperta eccezionale. Il pane si conserva per due millenni solo in condizioni rarissime (solitamente per combustione, come avvenuto a Pompei). Quella di Vindonissa è una piccola focaccia di circa dieci centimetri di diametro per tre di spessore.

Caratteristica Dettaglio del Pane di Vindonissa Diametro 10 cm circa Spessore 3 cm circa Stato Carbonizzato (carbonizzazione parziale) Significato Prima prova tangibile di panificazione militare romana in Svizzera Destinazione Analisi scientifiche presso il laboratorio di Vienna

Questo reperto ci parla della quotidianità del soldato romano: un individuo che, prima ancora di essere un combattente, era un ingranaggio di una macchina logistica perfetta che garantiva razioni standardizzate anche nelle zone di frontiera più remote.

Non solo pane: l’industria bellica “dietro le quinte”

All’interno del campo, protetto dai resti di una strada romana successiva, è emerso un edificio con stanze dotate di focolari e tracce di attività artigianali. Punte di lancia, proiettili e scarti della lavorazione del ferro testimoniano che il campo non era solo un dormitorio, ma un centro di produzione e manutenzione bellica. Un grande forno in argilla, situato ridosso delle mura, suggerisce che l’area “commerciale” e dei servizi fosse attiva già nelle prime fasi di vita dell’insediamento. Del resto le Legioni, oltre che reparti militari, erano vere e proprie città mobili che si muovevano a piedi e che dove si stabilivano producevato dit tutto: dali oggetti in metallo, in legno, in ceramica o, come in qesto caso, il pane.

In definitiva, Vindonissa si conferma un sito di importanza capitale per comprendere come Roma amministrava i propri territori: con una mano stringeva il gladio, con l’altra impastava il pane, e nel frattempo costruiva strade destinate a durare molto più dei regimi che le hanno succedute.