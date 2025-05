Ci sono Passi al mondo dove le auto si vendono ancora, ma non in Europa. Il Vietnam ha guidato la crescita delle vendite di auto nel Sud-Est asiatico nel primo trimestre del 2025, con un aumento del 24% su base annua, superando i mercati più grandi grazie al forte slancio economico e all’aumento degli investimenti pubblici, secondo Nikkei Asia.

I dati di Nikkei Asia mostrano che le vendite totali nei cinque maggiori mercati del Sud-Est asiatico (Indonesia, Malesia, Thailandia, Filippine e Vietnam) sono diminuite dell’1,7% a 732.898 veicoli.

In Vietnam, le vendite di veicoli ibridi sono aumentate dell’80% a 2.562 unità, trainate dai nuovi modelli di Toyota e Suzuki. Anche i veicoli commerciali e i camion hanno registrato forti aumenti, con un +22% e un +21% rispettivamente a 15.445 e 13.400 unità, sostenuti da un aumento del 19,8% degli investimenti pubblici a 4,67 miliardi di dollari.

“Prevediamo che le vendite di autovetture in Vietnam, esclusi VinFast e alcuni marchi di lusso, cresceranno del 15% su base annua nel 2025”, ha affermato Thuc Than, analista di Vietcap Securities. “La nostra previsione non tiene conto di un possibile esito negativo dei negoziati tariffari”, ha aggiunto, avvertendo che l’aumento delle tariffe potrebbe rappresentare un rischio per la crescita.

Le vendite ufficiali di auto in Vietnam si sono attestate a 118.813 veicoli, ma includendo le 35.100 unità di VinFast e le 11.464 unità di Hyundai, le vendite totali supererebbero le 117.074 unità delle Filippine.

Le Filippine hanno registrato una solida crescita del 7%, trainata da un aumento del 13,9% delle vendite di veicoli commerciali, nonostante il calo del 13,7% delle vendite di autovetture. Le vendite di veicoli elettrici e ibridi hanno rappresentato il 5,73% del mercato.

Il mercato thailandese ha registrato una contrazione del 7% a 153.193 veicoli, con un calo del 14% delle vendite di autovetture con motore a combustione interna e del 13% delle vendite di pick-up. Le vendite di veicoli elettrici, tuttavia, sono cresciute del 19% a 22.737 unità, trainate da marchi cinesi come BYD, che ha visto le vendite di marzo quasi triplicare.

Nikkei Asia scrive che, nonostante il calo annuale, le vendite del primo trimestre in Thailandia sono aumentate del 14% su base trimestrale, superando le 150.000 unità per la prima volta in un anno, grazie ai tagli dei prezzi e alle promozioni.

Anche la Malesia, il secondo mercato più grande del Sud-Est asiatico, ha registrato un rallentamento. Le vendite sono diminuite del 7,4% a 188.100 veicoli, grazie all’eliminazione degli ordini arretrati e alla normalizzazione del mercato. Le vendite di marzo sono aumentate leggermente del 2,2%, sostenute da aggressive campagne di marketing.

I marchi cinesi stanno rapidamente conquistando il mercato malese dei veicoli elettrici. Il primo veicolo elettrico di Proton, l’e.MAS 7, lanciato a dicembre, ha già ricevuto oltre 5.500 ordini, mentre un secondo modello, l’e.MAS 5, è previsto per la fine dell’anno.

“I marchi cinesi offrono prezzi molto competitivi e accessibili”, ha affermato Periasamy Arumugam di Great Wall Motors. Jerry Chan di Jetour ha aggiunto: “I clienti malesi preferiscono auto grandi come i SUV”, sottolineando che Jetour prevede di produrre veicoli localmente a Johor per soddisfare la domanda.