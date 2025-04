USA: Vendite al Dettaglio in crescita a Marzo e sopra le attese

A Marzo l’economia USA pare sia andata meglio delle attese: le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate dell’1,4% su base mensile a marzo 2025, dopo un aumento dello 0,2% a febbraio e leggermente superiore alle previsioni dell’1,3%.

Si è trattato del maggiore aumento delle vendite al dettaglio dal gennaio 2023, trainato da un aumento del 5,3% delle vendite di autoveicoli e ricambi, poiché i consumatori sembravano affrettarsi ad acquistare in vista dell’imminente introduzione dei dazi sulle automobili, ma anche per la fine delle politiche di limitazione delle vendite dal punto di vista climatico.

Escludendo le automobili, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,5%. Incrementi sono stati registrati anche nei settori dei materiali da costruzione e delle attrezzature da giardino (3,3%); degli articoli sportivi, degli hobby, degli strumenti musicali e delle librerie (2,4%); dei servizi di ristorazione e dei locali dove si servono bevande (1,8%); dell’elettronica e degli elettrodomestici (0,8%); dei negozi di articoli vari (0,7%); dei negozi di prodotti per la salute e la cura della persona (0,7%); dei negozi di articoli vari (0,6%); abbigliamento (0,4%) e negozi di alimentari e bevande (0,2%).

D’altra parte, le vendite al dettaglio sono diminuite nelle stazioni di servizio (-2,5%) e nei negozi di mobili (-0,7%). Nel frattempo, le vendite al dettaglio, escluse le attività di ristorazione, i concessionari di automobili, i negozi di materiali da costruzione e le stazioni di servizio, che vengono utilizzate per calcolare il PIL, sono aumentate dello 0,4%.

Ecco qui il relativo grafico:

Quindi le vendite al dettaglio, per ora, sono andate abbastanza bene, spinte proprio dai dazi che, in futuro, potrebbero punirle. In realtà , fra rinvii, esenzioni, e mancate esenzioni, l’effetto dei dazi sarà tutto da vedere, anzi è probabile che l’effetto dell’a svalutazione sulle importazioni possa essere anche maggiore.