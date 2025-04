USA: Super investimento nel GNL da 17 miliardi per creare un nuovo grande impianto di liquefazione

Woodside Energy ha annunciato la decisione finale di investimento per il progetto Louisiana LNG e prevede di avviare la produzione nel 2029.

L’impianto è progettato per avere tre treni di liquefazione con una capacità totale di 16,5 milioni di tonnellate all’anno. Questo porterebbe la capacità totale di Woodside di produrre GNL a 24 milioni di tonnellate all’anno entro il prossimo decennio, ha dichiarato la società. Woodside ha anche i permessi per espandere l’impianto di GNL della Louisiana di altri due treni, che porterebbero la sua capacità a un totale di 27,6 milioni di tonnellate annue.

Woodside ha acquistato l’ex progetto Driftwood LNG nell’ambito dell’acquisizione di Tellurian per 1,2 miliardi di dollari lo scorso anno. L’accordo “aggiunge un’opportunità scalabile di sviluppo di GNL negli Stati Uniti ai nostri circa 10 Mtpa di GNL in Australia”, ha dichiarato all’epoca Meg O’Neill, amministratore delegato di Woodside. Poi, quest’anno, è emersa la notizia che Woodside stava cercando partner nei progetti, cercando di vendere fino al 50% della proprietà.

In effetti, all’inizio del mese si è diffusa la notizia che Woodside ha venduto il 40% di Louisiana LNG alla società di investimenti infrastrutturali Stonepeak. Secondo i termini dell’accordo, Stonepeak fornirà 5,7 miliardi di dollari della spesa totale per il capitale del progetto, pari al 75% della spesa totale per il progetto per quest’anno e per il prossimo.

L’ingresso di un partner nel progetto rafforza l’economia della Louisiana LNG e il profilo del flusso di cassa di Woodside, ha dichiarato il colosso energetico australiano. Il prezzo dell’impianto è stato calcolato in 17,5 miliardi di dollari. Con l’ingresso di Stonepeak nel progetto, la quota di Woodside è scesa a 11,8 miliardi di dollari.

Secondo l’operatore, l’impianto di GNL della Louisiana genererà circa 2 miliardi di dollari all’anno di liquidità operativa netta una volta entrato in funzione a pieno regime. “L’impianto guiderà il prossimo capitolo della creazione di valore di Woodside, dando al portafoglio globale della società il potenziale di generare oltre 8 miliardi di dollari di cassa operativa netta annua nel 2030”, ha dichiarato la società.

Quindi si realizza un altro nuovo enorme investimento che viene realizzaato negli USA per poter esportare l’enorme produzione di gas naturale nazionale, che si accompagna spesso al’estrazione di petrolio nazionale.