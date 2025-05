Gli USA di Trump hanno lanciato un raro avviso alla Russia, attraverso l’ONU; un organo internazionale che, sino ad ora, non ha combinato quasi niente per la soluzione della guerra fra Russia e Ucraina.

Un avvertimento degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, giovedì a New York:

L’accordo offerto ora è il miglior risultato possibile per la Russia” – Gli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU

Alcune delle frasi pronunciate da John Kelley, rappresentante sostituto degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite:

“Se la Russia prende la decisione sbagliata di continuare questa guerra catastrofica, gli Stati Uniti dovranno considerare di fare un passo indietro rispetto ai nostri sforzi negoziali per porre fine a questo conflitto.

Per essere chiari, così facendo non “abbandoneremmo” i nostri principi o i nostri amici. Piuttosto, riconosceremmo il rifiuto della Russia di lavorare con noi verso un risultato auspicabile”.

“Come ha chiarito il presidente Trump, vogliamo lavorare con la Russia, anche su questa iniziativa di pace e su un pacchetto economico. Non esiste una soluzione militare a questo conflitto. L’accordo offerto ora è il miglior risultato possibile per la Russia. Il Presidente Putin dovrebbe accettare l’accordo”.

Ha anche chiarito che ulteriori sanzioni sono sul tavolo come opzione. “Ulteriori sanzioni alla Russia sono ancora sul tavolo. Il presidente Trump ha sottolineato fin dall’inizio che questa guerra è stata un errore strategico e non sarebbe mai dovuta accadere; il tempo non è dalla parte di chi vorrebbe prolungarla”, ha detto Kelly.

Negli ultimi tempi la Russia ha intensificato la sua risposta militare: “Le forze russe hanno effettuato attacchi di precisione su una struttura utilizzata dalle forze speciali ucraine, ha annunciato giovedì il ministero della Difesa di Mosca.

I ‘quartieri generali’ sono ora chiaramente presi di mira in Ucraina, in un momento in cui la Germania ha dichiarato di aver eliminato tutte le restrizioni sulle armi a lungo raggio per Kiev.

Questa settimana il Presidente Trump ha affermato che Putin sta “giocando con il fuoco” con i continui attacchi aerei su Kiev e altre località dell’Ucraina. Ma la Russia ha sottolineato le migliaia di droni lanciati sul suo territorio dall’Ucraina questo mese, che hanno persino raggiunto Mosca, interrompendo i voli in diversi aeroporti internazionali.

Mercoledì il Ministro Lavrov ha annunciato che il prossimo round di colloqui di pace è fissato per il 2 giugno a Istanbul – ma le parti in conflitto riusciranno ad arrivare al tavolo dei negoziati? La guerra di parole e le minacce di stampo sciovinista si stanno intensificando più che mai, con il Cremlino che avverte che ulteriori ritardi (su condizioni chiave come le concessioni territoriali) significano che “la pace domani sarà ancora più dolorosa”.