USA: PIL rivisto al rialzo. La crescita nel 2024 al 2,4%

La revisione della valutazione del PIL degli USA è stata positiva. L’economia statunitense ha registrato un’espansione annua del 2,4% nel quarto trimestre del 2024, leggermente superiore al 2,3% delle stime precedenti, grazie soprattutto a una revisione al ribasso delle importazioni.

Le esportazioni sono diminuite leggermente (-0,2% vs. -0,5%) e le importazioni sono diminuite più di quanto inizialmente previsto (-1,9% vs. -1,2%), lasciando il contributo del commercio netto positivo a 0,26 pp (vs. 0,12 pp).

Anche la spesa pubblica è aumentata di più (3,1% vs 2,9%) e gli investimenti fissi hanno subito una contrazione minore (-1,1% vs -1,4%), dovuta alle attrezzature (-8,7% vs -9%) mentre gli investimenti in prodotti di proprietà intellettuale si sono ridotti (-0,5% vs 0%).

Gli investimenti residenziali sono aumentati a un ritmo più rapido di quanto inizialmente previsto (5,5% vs 5,4%). Nel frattempo, i consumi personali sono rimasti il principale motore della crescita, con un aumento del 4%, leggermente inferiore al 4,2% della stima precedente, ma con il maggiore incremento dal 1° trimestre 2023. La spesa è aumentata sia per i beni (6,2% contro 6,1%) che per i servizi (3% contro 3,3%). Le scorte private hanno tagliato 0,84 punti percentuali dalla crescita, più di 0,81 punti percentuali della stima precedente.

Ecco quindi il grafico rivisto al rialzo.

Questa revisione al rialzo riguarda l’ultimo trimestre di presidenza Biden. Adesso dovremo attendere i dati della proiezione flash del primo trimestre 2025, per vedere quali siano stati i primi effetti della presidenza Trump.