Il Dipartimento degli Interni ha annunciato che l’U.S. Geological Survey (USGS) ha scoperto grandi giacimenti di petrolio e gas nel Mowry Composite Total Petroleum System, che si estende in alcune zone del Wyoming, del Colorado e dello Utah.

Il rapporto stima che le risorse di idrocarburi siano ingenti, con 473 milioni di barili di petrolio e 27 trilioni di piedi cubi (tcf) di gas naturale. Si tratta di quantità molte volte superiori ai 90 milioni di barili di petrolio e ai 7,3 tcf di gas naturale che il sistema Mowry Composite ha prodotto dall’inizio delle esplorazioni negli anni ’50.

“Questa nuova valutazione dell’USGS sottolinea il ruolo delle risorse energetiche americane nel rafforzare la nostra indipendenza energetica e nel promuovere lo sviluppo economico in tutto l’Ovest”, ha dichiarato il segretario del DOI Doug Burgum.

“I terreni pubblici nel Wyoming sud-occidentale hanno un potenziale significativo e questa valutazione scientifica fornisce dati fondamentali per aiutare a informare una gestione responsabile delle risorse. Noi mappiamo, baby, mappiamo per fornire stime aggiornate del petrolio e del gas recuperabili e fornire ai decisori, alle comunità e all’industria le conoscenze necessarie per sostenere la creazione di posti di lavoro, la produzione energetica nazionale e la crescita economica a lungo termine.”

Secondo il DOI, un’analisi condotta dal Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) dal 2021 ha rivelato che il Golfo del Messico contiene ulteriori 1,30 miliardi di barili equivalenti di petrolio (boe), con riserve totali ora stimate a 7,04 miliardi di boe, pari a un aumento del 22,6%. Nella sua valutazione aggiornata, il BOEM ha esaminato oltre 140 giacimenti di petrolio e gas e analizzato più di 37.000 giacimenti in 1.336 campi.

Nel complesso, il BOEM stima che il Golfo del Messico ospiti 29,59 miliardi di barili di petrolio e 54,84 trilioni di piedi cubi di gas di risorse tecnicamente recuperabili in giacimenti non ancora scoperti.

“Questi nuovi dati confermano ciò che sapevamo già da tempo: l’America si trova su un tesoro di energia e, sotto la guida del presidente Trump, lo stiamo sfruttando”, ha dichiarato Burgum in quella dichiarazione.

Mentre l’amministrazione Trump continua a promuovere lo slogan “drill, baby, drill” (trivella, baby, trivella), i dirigenti petroliferi statunitensi cantano un’altra musica. Protetti dall’anonimato, i dirigenti del settore energetico hanno criticato aspramente le politiche energetiche di Trump in un sondaggio condotto a marzo su 200 aziende petrolifere e del gas dalla Federal Reserve Bank di Dallas .

“Il caos dell’amministrazione è un disastro per i mercati delle materie prime“, ha affermato un dirigente. ‘’Drill, baby, drill’ è nient’altro che un mito e uno slogan populista. La politica tariffaria è impossibile da prevedere e non ha un obiettivo chiaro. Vogliamo più stabilità”.

In effetti, il mantra spensierato di Trump ha ottenuto l’effetto opposto a quello desiderato, con alcuni dirigenti che hanno ridotto gli obiettivi di produzione di petrolio a causa dei prezzi bassi.

“La minaccia di un prezzo del petrolio a 50 dollari da parte dell’amministrazione ha indotto la nostra azienda a ridurre le spese in conto capitale per il 2025 e il 2026“, ha affermato un altro dirigente nel sondaggio della Fed. ‘Drill, baby, drill’ non funziona con un petrolio a 50 dollari al barile. Gli impianti di trivellazione saranno abbandonati, l’occupazione nel settore petrolifero diminuirà e la produzione di petrolio degli Stati Uniti calerà come è successo durante la COVID-19”.

In precedenza, Liam Mallon, presidente della divisione Upstream di Exxon Mobil, aveva respingeva le previsioni secondo cui la produzione di petrolio avrebbe registrato un forte aumento durante il secondo mandato di Trump. Nel frattempo, Travis Stice, CEO di Diamondback Energy , ha recentemente dichiarato agli azionisti che la produzione di petrolio onshore negli Stati Uniti è destinata a diminuire a causa del crollo dei prezzi del greggio, affermando che la produzione ha già raggiunto il picco. Secondo Stice, i prezzi del petrolio a termine sono i terzi più bassi mai registrati in un trimestre dal 2004, al netto dell’inflazione, escluso il 2020 durante la pandemia. Diamondback è il terzo produttore di petrolio del Bacino Permiano e il sesto degli Stati Uniti continentali.

Nel frattempo, il settore dello shale statunitense deve ora fare i conti con un’OPEC più forte e unita. La guerra dei prezzi del cartello di dieci anni fa è fallita in gran parte grazie alle innovazioni tecnologiche e alle tecniche di trivellazione che hanno permesso ai produttori di shale statunitensi di ridurre i costi e rimanere competitivi anche con prezzi del petrolio più bassi. Tuttavia, questa volta i produttori di shale statunitensi sono più vulnerabili, avendo registrato un aumento dei costi negli ultimi tre anni. I loro profitti stanno inoltre diminuendo a causa del calo dei prezzi del petrolio, in parte dovuto alle ripercussioni economiche delle politiche tariffarie di Trump. Secondo Reuters , recuperare quote di mercato è uno dei fattori che hanno spinto l’OPEC+ a decidere di ridurre i tagli alla produzione a un ritmo più rapido del previsto.

Nel frattempo, crescono le previsioni secondo cui il settore dello shale patch statunitense potrebbe essere sull’orlo di un lungo declino. Secondo Goehring & Rozencwajg LLC, la produzione di shale negli Stati Uniti entrerà probabilmente in un periodo di calo, causato dall’esaurimento dei giacimenti e non da un eccesso di regolamentazione o dalle dinamiche di mercato. Analogamente, l’EIA ha previsto che la produzione di greggio da shale negli Stati Uniti raggiungerà il picco nel 2023.