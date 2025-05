USA: mega appalto da 17 miliardi di Dollari per due nuovi Sommergibili classe Virginia

La Marina Militare ha assegnato una modifica contrattuale tanto attesa alla General Dynamics Electric Boat e al suo principale subappaltatore HII (Huntington Ingalls industries) per la costruzione di due sottomarini della classe Virginia, finanziati con fondi stanziati per l’anno fiscale 2024, secondo una dichiarazione del servizio.

La modifica contrattuale assegnata alla EB ha il valore elevatissimo di 12,4 miliardi di dollari e un valore totale di 17,1 miliardi di dollari se tutte le opzioni saranno esercitate. Per questi due sommergibili extra si spendono 6,2 miliardi l’uno.

“Abbiamo recentemente rinegoziato il contratto previsto per fornire questa capacità critica e condividere adeguatamente il rischio tra la Marina e l’industria”, ha dichiarato il segretario della Marina John Phelan nel comunicato della Marina. ‘Esamineremo tutti i contratti futuri con una prospettiva simile per garantire un livello adeguato di condivisione del rischio e di valore per i contribuenti americani’.

Le modifiche al contratto sono state fornite sia a Electric Boat che all’appaltatore principale dei sottomarini HII “per aumentare il supporto della forza lavoro e gli investimenti in tutti i programmi di costruzione navale nucleare”, ha aggiunto il comunicato. La modifica del contratto assegnata a HII ha un valore di 1,2 miliardi di dollari.

la Marina ha attualmente preso in consegna 24 sottomarini della classe Virginia e ne ha altri 16 in contratto.

“L’aggiudicazione del contratto è il risultato di uno sforzo contrattuale altamente coordinato in tutto il settore della cantieristica nucleare, volto a promuovere la stabilità dei fornitori critici mentre la base industriale dei sottomarini si potenzia per soddisfare un aumento storico della domanda di produzione di sottomarini”, ha dichiarato il contrammiraglio Jon Rucker, responsabile del programma per i sottomarini d’attacco. ‘Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i cantieri navali per migliorare i programmi di costruzione e soddisfare l’esigenza della Marina di disporre di una forza più numerosa e letale’.

Verso la fine dell’amministrazione Biden, i due sottomarini sono stati al centro di una controversia sui finanziamenti quando il servizio ha inviato al Congresso una richiesta supplementare inaspettata per colmare le carenze di fondi per entrambe le imbarcazioni. Mancavano i soldi.

I legislatori hanno successivamente ammonito la Marina, affermando che non era stata trasparente con i legislatori e con l’Ufficio di gestione e bilancio durante la negoziazione di un piano con l’industria.

Un elemento essenziale della dissuasione USA

Il sottomarino nucleare d’attacco classe Virginia è una componente fondamentale della US Navy, progettato per operare in diversi scenari, dalle acque profonde a quelle litoranee. Questi sottomarini sono noti per la loro avanzata tecnologia stealth e la loro versatilità. sarà anche la base delle future forze AUKUS, che comprederanno anche i mezzi australiani.

In termini di dislocamento, varia leggermente tra i diversi blocchi costruttivi. Per i blocchi iniziali (I-IV), si attesta intorno alle 7.800-7.900 tonnellate in immersione, mentre i modelli più recenti (Block V) con il Virginia Payload Module (VPM) raggiungono le 10.200 tonnellate, data la sezione aggiuntiva per l’armamento.

La velocità dei sottomarini classe Virginia supera i 25 nodi (oltre 46 km/h) in immersione, garantendo un’elevata mobilità subacquea.

L’armamento è significativo e modulabile. Tutti i sottomarini Virginia dispongono di quattro tubi lanciasiluri da 533 mm capaci di impiegare siluri Mk 48 e missili anti-nave Harpoon, oltre alla possibilità di rilasciare mine. Per l’attacco a terra, i primi blocchi (I-II) erano equipaggiati con 12 tubi verticali per missili da crociera Tomahawk.

A partire dal Block III, questi sono stati sostituiti da due Virginia Payload Tubes (VPT) di diametro maggiore, ognuno in grado di ospitare sei Tomahawk. I sottomarini Block V, grazie al VPM, aggiungono ulteriori quattro tubi di lancio di grande diametro, aumentando notevolmente la capacità missilistica totale, che può arrivare fino a 40 missili Tomahawk o una combinazione di armamenti e veicoli sottomarini senza pilota (AUV).

Questi sottomarini sono inoltre equipaggiati con sistemi sonar all’avanguardia e alberi fotonici al posto dei tradizionali periscopi, migliorando notevolmente la consapevolezza situazionale e la segretezza.