USA: l’intelligenza artificiale gonfia le fatture degli ospedali di quasi un miliardo: Guerra con le assicurazioni

Negli ospedali americani si sta consumando uno scontro feroce che tocca direttamente le tasche di milioni di persone: l’intelligenza artificiale serve a curare meglio i malati o è diventata solo il software più avanzato al mondo per far lievitare le parcelle mediche?

A scatenare la bufera è stato un rapporto della Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA), una delle più grandi reti assicurative degli Stati Uniti. Secondo i loro calcoli, l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale per redigere le cartelle cliniche ha provocato un aggravio di ben 942 milioni di dollari tra il 2023 e il 2025.

La causa indicata dagli assicuratori è netta: i software spingono le strutture a classificare i pazienti come affetti da patologie molto più gravi e complesse rispetto al passato.

Costi reali o fatture più pesanti? La differenza cruciale

Alla domanda se l’AI faccia aumentare i costi o le fatture, la risposta economica è precisa: fa aumentare le fatture, non il costo reale dell’assistenza.

Curare un paziente non costa di più in termini di garze, farmaci o minuti di sala operatoria solo perché una macchina analizza la cartella clinica. Quello che cresce vertiginosamente è il valore nominale del conto finale. L’intelligenza artificiale non rende le cliniche più costose da gestire, ma le rende infinitamente più efficienti nel pretendere rimborsi più alti.

Il meccanismo si basa sulle regole tariffarie con cui le assicurazioni pagano gli ospedali (il sistema dei DRG):

Un ricovero per un problema comune (come una polmonite) garantisce alla struttura un rimborso base prefissato.

Se nella cartella clinica compaiono complicazioni o malattie secondarie (come insufficienza renale o diabete scompensato), la degenza passa alla categoria di “alta complessità”.

A quel punto, il rimborso riconosciuto alla clinica raddoppia o triplica.

Gli algoritmi lavorano come cacciatori instancabili: ascoltano i colloqui tra medico e paziente, setacciano anni di esami precedenti e suggeriscono ai dottori ogni minima diagnosi aggiuntiva. Le assicurazioni lo definiscono un “upcoding” tecnologico, cioè l’arte di gonfiare la gravità dei casi sulla carta senza offrire cure diverse.

La difesa degli ospedali: “I malati sono davvero più gravi”

L’American Hospital Association (AHA), la potente associazione delle strutture ospedaliere, ha respinto ogni accusa, sostenendo che il rapporto non dimostra alcuna fatturazione scorretta.

Secondo i rappresentanti degli ospedali, i motivi dell’aumento sono del tutto legittimi:

La popolazione invecchia: i pazienti vivono più a lungo e convivono realmente con più patologie croniche. I casi semplici non entrano più in reparto: le operazioni di routine e le cure ordinarie si fanno ormai negli ambulatori esterni. Di conseguenza, nei letti d’ospedale restano solo i malati più gravi. Meno omissioni burocratiche: i medici, oberati di lavoro, prima dimenticavano di annotare patologie secondarie. L’algoritmo non inventa nulla, ma fa emergere dati clinici reali.

Soggetto Tesi principale Argomento economico Assicuratori (BCBSA) Fatture gonfiate artificialmente +942 milioni di dollari dovuti a codici diagnostici forzati (upcoding) Ospedali (AHA) Documentazione fedele alla realtà I ricoverati sono più cronici; l’AI evita solo errori e dimenticanze

La corsa agli armamenti digitali: chi paga il conto?

Dietro la disputa formale c’è una vera e propria guerra tecnologica tra poteri economici. Da un lato gli ospedali usano l’AI per massimizzare ogni riga di fattura; dall’altro le assicurazioni impiegano i propri algoritmi per respingere in automatico le richieste di rimborso e negare le coperture.

In questo scontro tra giganti, il conto finale ricade sempre sulle spalle dei cittadini. Le compagnie assicurative non assorbono i rincari: li scaricano sui lavoratori e sulle famiglie aumentando i premi mensili, le franchigie e i costi delle polizze. La promessa che l’intelligenza artificiale avrebbe ridotto i costi della sanità, almeno per ora, si infrange contro la realtà: la tecnologia viene usata soprattutto per rendere più aggressiva e redditizia la riscossione del denaro.