Giovedì 17 luglio, a conclusione di quella che è stata soprannominata “Crypto Week” dal Congresso, la Camera degli Stati Uniti ha approvato tre disegni di legge che modelleranno il futuro delle criptovalute e dei sistemi di pagamento non solo negli USA, ma in tutto il mondo.

Ora qui tratteremo in rapidità i contenuti di queste tre norem, rinviando a tre singoli aticoli una trattazione più in profondità e specifica, con l’analisi dei singoli testi. Il Presidente ha già firmato queste norme, che quindi ora hanno valore di legge:

Ecco una sintesi di tutto ciò che è stato approvato:

Il GENIUS Act:

Il disegno di legge del Senato sulle stablecoin, approvato con 308 voti a favore e 122 contrari. Introducendo chiarezza normativa in questa classe di attività, la legge dovrebbe stimolare la crescita del settore delle stablecoin.

Il GENIUS Act è stato approvato in prima lettura dal Senato il 17 giugno con 68 voti a favore e 30 contrari, con 18 democratici a sostegno del disegno di legge e 2 repubblicani (i senatori Hawley e Paul) contrari. Due senatori non erano presenti (i senatori Cotton e Kelly). In linea di massima, il GENIUS Act istituisce un regime per l’emissione e la regolamentazione delle stablecoin di pagamento garantite dal dollaro statunitense. Introducendo chiarezza normativa in questa classe di attività, la legge, se approvata, dovrebbe stimolare la crescita del settore delle stablecoin.

Cosa prevede il disegno di legge

Il disegno di legge stabilisce norme per la vigilanza regolamentare, garantendo un equilibrio tra le autorità federali e statali.

Il disegno di legge consente l’ emissione di stablecoin di pagamento da parte di filiali di banche e soggetti non bancari . Le banche sarebbero soggette alla vigilanza della loro autorità federale di regolamentazione primaria, mentre i soggetti non bancari sarebbero vigilati a livello federale dall’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) o da regimi statali qualificati.

. Le banche sarebbero soggette alla vigilanza della loro autorità federale di regolamentazione primaria, mentre i soggetti non bancari sarebbero vigilati a livello federale dall’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) o da regimi statali qualificati. Stabilisce requisiti di riserva, vigilanza e applicazione , ovvero un rapporto di copertura di almeno 1 a 1 con dollari statunitensi, titoli del Tesoro a breve termine (93 giorni o meno) o attività liquide simili.

, ovvero un rapporto di copertura di almeno 1 a 1 con dollari statunitensi, titoli del Tesoro a breve termine (93 giorni o meno) o attività liquide simili. Richiede agli emittenti il rispetto del Bank Secrecy Act (BSA) e delle norme antiriciclaggio (AML).

Impone requisiti di insolvenza con tutele per i clienti.

Altre disposizioni chiave del disegno di legge

Permissibilità bancaria : Le banche possono emettere stablecoin e agire “in qualità di mandante o agente in relazione a qualsiasi stablecoin di pagamento e al pagamento di commissioni per facilitare le transazioni dei clienti”. Mantiene le attuali pratiche di custodia, consentendo alle banche di detenere riserve di stablecoin secondo le norme esistenti. Esclude i depositi tokenizzati dalla legislazione.

Prevalenza della licenza federale : la licenza federale sostituisce e prevale su qualsiasi requisito di licenza statale per qualsiasi emittente di stablecoin di pagamento autorizzato a livello federale.

la licenza federale sostituisce e prevale su qualsiasi requisito di licenza statale per qualsiasi emittente di stablecoin di pagamento autorizzato a livello federale. Requisiti del Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering : gli emittenti devono essere trattati come istituti finanziari ai fini del Bank Secrecy Act; gli emittenti (nazionali ed esteri) devono dimostrare la capacità di congelare o bruciare i token.

: gli emittenti devono essere trattati come istituti finanziari ai fini del Bank Secrecy Act; gli emittenti (nazionali ed esteri) devono dimostrare la capacità di congelare o bruciare i token. Clausola di prevenzione “ SAB 121 ”: impedisce alle autorità di regolamentazione federali di richiedere che le attività digitali custodite siano iscritte in bilancio . Quindi non fanno parte di un’attivo sequestrabile in caso di fallimento.

”: . Quindi non fanno parte di un’attivo sequestrabile in caso di fallimento. Trattamento patrimoniale : una stablecoin non autorizzata NON può essere trattata come contante o equivalente al contante ai fini contabili.

: una stablecoin non autorizzata NON può essere trattata come contante o equivalente al contante ai fini contabili. Conti master della Fed : il disegno di legge mantiene una posizione neutrale sull’accesso ai conti della Fed e non modifica chi è attualmente legalmente idoneo a usufruire dei servizi della Federal Reserve o ad accedere ai depositi.

: il disegno di legge mantiene una posizione neutrale sull’accesso ai conti della Fed e non modifica chi è attualmente legalmente idoneo a usufruire dei servizi della Federal Reserve o ad accedere ai depositi. Pagamento degli interessi : vieta agli emittenti nazionali ed esteri di offrire interessi ai titolari, ma non riguarda terze parti o affiliate.

: vieta agli emittenti nazionali ed esteri di offrire interessi ai titolari, ma non riguarda terze parti o affiliate. Licenze : prevede un percorso di licenza sia statale che federale (OCC) per gli emittenti non bancari, anche se gli emittenti statali devono ottenere la licenza federale una volta superati i 10 miliardi di dollari di attività.

: prevede un percorso di licenza sia statale che federale (OCC) per gli emittenti non bancari, anche se gli emittenti statali devono ottenere la licenza federale una volta superati i 10 miliardi di dollari di attività. Autenticazione delle riserve: divulgazione pubblica mensile della composizione delle riserve; revisioni contabili annuali per gli emittenti con capitalizzazione di mercato superiore a 50 miliardi di dollari.

Limiti di attività: introduce limiti ai tipi di attività che un emittente di stablecoin non bancario può svolgere (ad esempio, emissione e rimborso di stablecoin, gestione delle riserve e custodia di stablecoin).Chiarimento sulla non sicurezza: le stablecoin di pagamento sono esplicitamente escluse dalla classificazione come titoli.

Restrizioni di marketing: vieta l’uso di “USG”, “United State Government” o “legal tender” nei materiali e nelle convenzioni di denominazione; consente l’uso di “USD”.

Stablecoin internazionali : gli emittenti stranieri non conformi potrebbero essere esclusi dai mercati statunitensi a meno che non si conformino alle normative statunitensi e/o siano autorizzati da un regime simile approvato. Questo vale per Tether.

: gli emittenti stranieri non conformi potrebbero essere esclusi dai mercati statunitensi a meno che non si conformino alle normative statunitensi e/o siano autorizzati da un regime simile approvato. Conflitto di interessi : è stato chiarito che le norme in materia di conflitto di interessi finanziari si applicano in modo uniforme sia ai dipendenti pubblici ordinari che a quelli speciali, sebbene la legge citata nel disegno di legge escluda il Presidente e il Vicepresidente.

: è stato chiarito che le norme in materia di conflitto di interessi finanziari si applicano in modo uniforme sia ai dipendenti pubblici ordinari che a quelli speciali, sebbene la legge citata nel disegno di legge escluda il Presidente e il Vicepresidente. Emissione da parte delle grandi aziende tecnologiche: limita l’emissione da parte di grandi società statunitensi o straniere che non operano principalmente nel settore dei servizi finanziari, a meno che non soddisfino determinati standard (da definire dal Comitato di revisione della certificazione delle stablecoin (SCRC), composto dal Segretario al Tesoro, dal Presidente della FDIC e dal Presidente o Vicepresidente della Fed) e siano approvate all’unanimità dallo SCRC.

Il CLARITY Act:

Il disegno di legge della Camera sulla struttura del mercato delle risorse digitali, approvato con 294 voti a favore e 134 contrari. Il risultato del voto è degno di nota perché ha ottenuto 78 voti democratici, un numero superiore a quello ottenuto dalla legislazione sulla struttura del mercato nel disegno di legge FIT21 della scorsa legislatura.

I l CLARITY ACT stabilisce il quadro di riferimento per definire le risorse digitali e le tecnologie correlate e istituisce il regime normativo per gli scambi e gli intermediari di risorse digitali.

e le tecnologie correlate e istituisce il regime normativo per gli scambi e gli intermediari di risorse digitali. Con il risultato del voto, si percepisce uno slancio per l’approvazione della legislazione sulla struttura del mercato da parte del Senato, che sta lavorando a un proprio disegno di legge in materia.

Disposizioni principali del CLARITY Act:

Permissibilità delle banche: il disegno di legge chiarisce la permissibilità delle banche di negoziare e custodire materie prime digitali a pronti, definendo tali attività come “di natura finanziaria”.

il disegno di legge chiarisce la permissibilità delle banche di negoziare e custodire materie prime digitali a pronti, definendo tali attività come “di natura finanziaria”. Custodia presso un broker-dealer: il disegno di legge impedisce un futuro approccio SAB 121 da parte della SEC. Sebbene il SAB 121 sia stato abrogato dalla SEC nei mesi scorsi, esso obbligava le società quotate in borsa a detenere le attività digitali in custodia nel proprio bilancio, il che per le banche avrebbe comportato un trattamento patrimoniale punitivo e, in sostanza, un forte disincentivo alla custodia di attività digitali.

Margining di portafoglio: il disegno di legge include una direttiva per la SEC e la CFTC affinché prevedano il margining di portafoglio per titoli, pronti contro termine, prestiti/assunzioni di titoli, futures, opzioni, swap e asset digitali. Si tratta di una priorità sia per i mercati tradizionali che per quelli digitali.

il disegno di legge include una direttiva per la SEC e la CFTC affinché prevedano il margining di portafoglio per titoli, pronti contro termine, prestiti/assunzioni di titoli, futures, opzioni, swap e asset digitali. Si tratta di una priorità sia per i mercati tradizionali che per quelli digitali. Compensazione del capitale: il disegno di legge impone inoltre alle agenzie bancarie di prevedere la compensazione tra prodotti diversi nelle norme sul capitale basato sul rischio e sulla leva finanziaria, che è stata a lungo una questione controversa nei mercati tradizionali e sarà importante sia per i mercati tradizionali che per quelli digitali.

il disegno di legge impone inoltre alle agenzie bancarie di prevedere la compensazione tra prodotti diversi nelle norme sul capitale basato sul rischio e sulla leva finanziaria, che è stata a lungo una questione controversa nei mercati tradizionali e sarà importante sia per i mercati tradizionali che per quelli digitali. Deferimento alle autorità di regolamentazione: una parte considerevole dello sviluppo delle politiche è lasciata alle future norme della SEC e della CFTC.

una parte considerevole dello sviluppo delle politiche è lasciata alle future norme della SEC e della CFTC. Regolamentazione degli intermediari incentrata sul retail: la registrazione dei dealer è richiesta solo per le operazioni fuori borsa con il retail; la registrazione dei broker è richiesta solo per la sollecitazione/accettazione di ordini al dettaglio.

la registrazione dei dealer è richiesta solo per le operazioni fuori borsa con il retail; la registrazione dei broker è richiesta solo per la sollecitazione/accettazione di ordini al dettaglio. Negoziazione tramite broker-dealer SEC, ATS, borse valori: le materie prime digitali possono essere negoziate tramite broker-dealer, ATS o borse valori nazionali, conferendo alla SEC una giurisdizione significativa sui mercati spot delle criptovalute.

le materie prime digitali possono essere negoziate tramite broker-dealer, ATS o borse valori nazionali, conferendo alla SEC una giurisdizione significativa sui mercati spot delle criptovalute. Verticali delle borse di materie prime digitali: le borse sono dotate di autorità SRO; nessun divieto di affiliazione a borse tradizionali, CCP o intermediari; le borse sono tenute a redigere regole in materia di conflitti di interesse. È vietato avere un’affiliata che negozia in borsa per proprio conto.Accesso diretto: nessun requisito per la negoziazione in borsa tramite broker o dealer. Velocità di immissione sul mercato: attraverso processi di registrazione provvisoria e di notifica e l’autocertificazione da parte delle borse dei prodotti da quotare, il disegno di legge prevede un processo rapido per l’immissione sul mercato di nuovi prodotti.

The Anti-CBDC Surveillance State Act:

Con un voto prevalentemente di partito.

Questo disegno di legge autonomo cerca di impedire alla Fed di emettere una CBDC al dettaglio , anche se sarà una battaglia difficile da portare avanti al Senato, a causa della forte opposizione democratica.

, anche se sarà una battaglia difficile da portare avanti al Senato, a causa della forte opposizione democratica. L’attività della Camera questa settimana ha visto una serie di ritardi e negoziati interni dell’ultimo minuto all’interno del Partito Repubblicano per arrivare al voto di ieri, che sono stati resi pubblici, compreso il coinvolgimento del presidente Trump, e si sono conclusi con un accordo interno al Partito Repubblicano per includere una clausola anti-CBDC in un futuro disegno di legge sulla spesa per la difesa (il National Defense Authorization Act) ( link ).

Prossimi passi:

Il GENIUS Act è stato firmato ed è diventato legge.

Il CLARITY Act passerà ora al Senato per essere esaminato, anche se, come già detto, il Senato sta lavorando a una propria legge sulla struttura del mercato. Grazie allo slancio dato dal CLARITY Act, compreso il numero relativamente elevato di democratici a sostegno, l’obiettivo del presidente della Commissione bancaria del Senato Tim Scott (R-SC) di arrivare a una revisione del testo entro settembre è diventato più realistico, anche se resta ancora difficile ottenere un forte sostegno bipartisan, necessario per ottenere i 60 voti necessari per evitare l’ostruzionismo. Le commissioni Agricoltura e Bancaria del Senato lavoreranno insieme alla stesura della legge.

passerà ora al Senato per essere esaminato, anche se, come già detto, il Senato sta lavorando a una propria legge sulla struttura del mercato. Grazie allo slancio dato dal CLARITY Act, compreso il numero relativamente elevato di democratici a sostegno, l’obiettivo del presidente della Commissione bancaria del Senato Tim Scott (R-SC) di arrivare a una revisione del testo entro settembre è diventato più realistico, anche se resta ancora difficile ottenere un forte sostegno bipartisan, necessario per ottenere i 60 voti necessari per evitare l’ostruzionismo. Le commissioni Agricoltura e Bancaria del Senato lavoreranno insieme alla stesura della legge. Il tanto atteso rapporto del Dipartimento del Tesoro sulle risorse digitali, richiesto dall’ordine esecutivo della Casa Bianca all’inizio di quest’anno, dovrebbe essere pubblicato a breve. Il rapporto dovrebbe spingere per una legislazione sulla struttura del mercato e affrontare ulteriori questioni relative alle agenzie bancarie e di regolamentazione necessarie per raggiungere l’obiettivo dichiarato dal presidente Trump di rendere gli Stati Uniti la “capitale mondiale delle criptovalute”.

Un vera e propria rivoluzione e non solo per il mondo delle valute digitali, ma anche per il dollaro nel suo complesso. Torneremo a parlare della question in futuro.