USA: lanciato il primo missile ipersonico navale americano

l Dipartimento della Difesa (DoD) degli Stati Uniti ha rivelato venerdì che il missile lanciato dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida, il 25 aprile ha dimostrato con successo un test di volo ipersonico end-to-end, segnando il primo utilizzo di un sistema di lancio a gas freddo in mare.

Questo sistema, che espelle in sicurezza il missile da una piattaforma navale prima dell’accensione, dovrebbe svolgere un ruolo chiave nei futuri impieghi di armi avanzate in mare, anche a bordo della USS Zumwalt.

In un comunicato stampa , il Pentagono ha sottolineato che i dati raccolti dal test sosterranno il continuo sviluppo del Common All-Up Round (AUR), un missile ipersonico congiunto in fase di sviluppo sia per la Marina che per l’Esercito, il tutto per ridurre i costi di sviluppo della complessa arma.

“La velocità, la portata e la sopravvivenza delle armi ipersoniche sono fondamentali per la deterrenza integrata dell’America”, ha dichiarato il Segretario della Marina John Phelan. “Una volta messo in campo, il Conventional Prompt Strike offrirà capacità ineguagliabili ai nostri combattenti”.

Lancio a freddo, grande balzo

Il test arriva mentre gli Stati Uniti intensificano gli sforzi per costruire capacità ipersoniche, unendosi alla Russia e alla Cina in una crescente corsa globale alla padronanza di questa tecnologia. La Russia avrebbe utilizzato missili ipersonici in Ucraina, mentre la Cina ha negato di aver testato tali armi, nonostante le rivendicazioni militari statunitensi.

Il viceammiraglio Johnny R. Wolfe Jr., direttore dei Programmi dei sistemi strategici (SSP) della Marina, ha sottolineato che l’approccio al lancio con gas freddo avvicina la Marina all’impiego sicuro dei sistemi ipersonici.

“L’approccio a gas freddo consente alla Marina di espellere il missile dalla piattaforma e di raggiungere una distanza di sicurezza dalla nave prima dell’accensione del primo stadio”, ha dichiarato Wolfe. “Questo risultato tecnico porta l’SSP un passo più vicino all’adempimento del nostro ruolo di fornire una capacità ipersonica sicura e affidabile alla nostra Marina”.

Il programma CPS è stato fondamentale per preparare il primo dispiegamento della Marina a bordo dello Zumwalt.

Prima del test di volo, il programma ha condotto un’ampia campagna di test utilizzando un impianto di lancio in aria per convalidare l’approccio al lancio.

Le informazioni raccolte dal test contribuiranno a informare il continuo sviluppo dell’AUR e la sua integrazione con le piattaforme navali di superficie, ha dichiarato la Marina.

Test silenzioso, messaggio forte

Il 25 aprile, il Dipartimento della Difesa ha mantenuto la massima segretezza durante il lancio dal Complesso di lancio 46 per condurre il test, uno dei primi lanci di missili da guerra da Cape Canaveral dal 1988. Un avviso di navigazione emesso dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti ha lasciato intendere un volo di prova ipersonico, delineando un’ampia zona di sicurezza che si estende nell’Oceano Atlantico.

“Un gruppo di partner governativi, accademici e industriali ha condotto un test per conto del Dipartimento della Difesa da un sito di prova presso la stazione spaziale di Cape Canaveral. Attualmente stiamo valutando i risultati del test”, ha dichiarato all’epoca un portavoce del Dipartimento della Difesa a Florida Today, senza rivelare ulteriori dettagli.

Il rapido avanzamento dei sistemi d’attacco ipersonici basati sul mare è visto come una spinta significativa alla capacità delle forze armate statunitensi di scoraggiare o, se necessario, sconfiggere le minacce strategiche.

Il raggio d’azione, la velocità, la precisione e la capacità di sopravvivenza delle armi ipersoniche rappresentano un importante salto di qualità nella capacità di attacco convenzionale degli Stati Uniti, che integra i sistemi esistenti e ne rafforza il vantaggio contro gli avversari di alto livello.