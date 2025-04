USA: la produzione di petrolio a Gennaio è calata. Trump non sarà contento

Trump non sarà molto contento per questa notizia che segna uno smacco alle sue politiche pro petrolio. La produzione di greggio degli Stati Uniti a gennaio è scesa di 305.000 barili al giorno , attestandosi a 13,15 milioni di bpd, un livello a cui non scendeva da oltre un anno, secondo i dati diffusi lunedì dalla U.S. Energy Information Administration (EIA), che ha anche rivisto al ribasso le stime di dicembre di circa 40.000 barili, a 13,45 milioni di bpd.

Il primo produttore, il Texas, ha registrato un calo di 105.000 bpd, attestandosi a 5,58 miliardi di bpd e registrando il maggior calo degli ultimi 15 mesi, mentre il secondo produttore del Paese, il New Mexico, ha visto la produzione diminuire di 53.000 bpd, attestandosi a 2,06 milioni di bpd, il livello più basso degli ultimi sette mesi.

Anche la produzione statunitense di gas naturale è scesa dell’1,7% a gennaio.

Nonostante la traiettoria discendente, all’inizio del mese l’EIA ha riferito che gli Stati Uniti hanno stabilito un record di produzione di greggio nel 2023 , con una media di 12,9 milioni di barili al giorno (b/d), superando il precedente record globale e statunitense di 12,3 milioni di b/d stabilito nel 2019.

Nessun altro Paese ha superato la capacità di 13 milioni di b/g e i sauditi hanno recentemente ritirato i loro piani per aumentare la produzione a 13 milioni di b/g entro il 2027.

Secondo l’EIA, nel 2023 Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita rappresenteranno insieme il 40% della produzione globale di petrolio, per un totale di 32,8 milioni di b/d.

I dati grezzi spesso competono per lo spazio nella realtà con i titoli e le dichiarazioni dell’amministrazione Trump, che è stato il singolo più grande movimento di mercato questo mese, come ha notato Michael Kern di Oilprice.com. Il calo della produzione non è compatibile con l’inasprimento delle sanzioni al Venezuela e l’imprigionamento di 20 milioni di barili di petrolio iraniano, per non parlare degli impatti a lungo termine delle incombenti guerre tariffarie.