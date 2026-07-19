USA: la forte mossa della FCC per evitare il crollo dei telegiornali e delle TV di provincia

Il tempo stringe per la televisione locale americana, schiacciata dai giganti di Hollywood e delle piattaforme streaming. Se non si interviene subito, i telegiornali delle comunità locali faranno la fine dei quotidiani cartacei: estinti. La Federal Communications Commission (FCC), guidata dal presidente Brendan Carr, ha deciso di lanciare un salvataggio dell’ultimo minuto per evitare che l’informazione di prossimità venga cancellata del tutto.

Il prossimo 6 agosto la FCC voterà una riforma storica: la cancellazione dei rigidi limiti nazionali sulla proprietà delle emittenti televisive. Finora una singola società non poteva possedere canali che coprissero più del 39% delle famiglie americane. Questo tetto, concepito nell’era dei videoregistratori e prima della nascita di Netflix o degli smartphone, sarà sostituito da un modello di valutazione caso per caso. Ricordiamo che la FCC (Federal Communications Commission) è un’agenzia governativa indipendente degli Stati Uniti, che risponde direttamente al Congresso. La sua missione principale è regolamentare le comunicazioni via radio, televisione, cavo, satellite e filo, sia a livello nazionale che internazionale, in tutti i 50 stati, nel Distretto di Columbia e nei territori statunitens

L’obiettivo economico e politico è chiaro: permettere alle emittenti sul territorio di aggregarsi, fare scala e raccogliere i capitali necessari per sopravvivere. Senza questa boccata d’ossigeno finanziaria, la pubblicità locale continuerà a migrare verso la Silicon Valley. Di conseguenza, le stazioni di provincia si svuoteranno, diventando scatole vuote che ripetono passivamente i programmi prodotti a New York e Los Angeles.

La mossa della FCC si inserisce in un clima di forte scontro politico sull’autonomia editoriale. Le grandi reti nazionali hanno mostrato una crescente tendenza a centralizzare i contenuti. Emblematico è stato il caso di alcuni network che hanno scelto di non trasmettere l’ultimo discorso di Donald Trump sulle contestazioni elettorali. Una decisione che ha scatenato accese polemiche sul ruolo dei media.

Se i grandi network nazionali possono permettersi di silenziare o tagliare un discorso presidenziale in base a una linea editoriale centralizzata, le piccole stazioni affiliate subiscono questa scelta senza poter decidere per il proprio pubblico. L’allentamento dei tetti di proprietà ha l’obiettivo esplicito di rafforzare finanziariamente i gruppi locali, dando loro il peso contrattuale per opporsi alle direttive ideologiche dei colossi nazionali.

Dal punto di vista pratico, l’impatto economico di questa decisione sarà enorme. La fine dei tetti aprirà la strada a una stagione di fusioni e acquisizioni nel settore dei media. Gruppi come Nexstar o Sinclair potranno espandersi liberamente, creando colossi televisivi territoriali in grado di negoziare tariffe più alte con le pay-tv e raccogliere pubblicità su scala nazionale.

C’è però il rovescio della medaglia. I critici della riforma, comprese le associazioni dei consumatori, temono che la totale deregulation non salverà il giornalismo locale, ma creerà dei monopoli privati. Invece di avere tante voci sul territorio, potremmo trovarci con pochissimi grandi proprietari che decidono cosa devono vedere i cittadini da una costa all’altra degli Stati Uniti.

La tabella seguente mostra l’attuale scenario e come cambierà il mercato con la nuova regolamentazione:

Indicatore di Mercato Regola Attuale (Pre-Riforma) Nuova Regola (Post-Voto 6 Agosto) Impatto Economico Atteso Limite copertura nazionale Massimo 39% delle famiglie Cancellato (Sostituito da esame caso per caso) Forte aumento di fusioni e acquisizioni Controllo dei Contenuti Dipendenza dai palinsesti di NY/Hollywood Maggior potere contrattuale locale Possibile ritorno di investimenti nel giornalismo locale Raccolta Pubblicitaria Frammentata e in calo cronico Centralizzata su grandi gruppi regionali Maggiore competitività contro Big Tech e streaming

Per la FCC la scelta è semplice: accettare il consolidamento industriale delle TV locali o guardarle morire lentamente sotto i colpi dei giganti digitali. Tra il rischio di creare oligopoli e la certezza del deserto informativo nelle province americane, l’amministrazione ha scelto il male minore. Resta da vedere se il mercato userà questa libertà per fare vero giornalismo o solo per tagliare i costi.