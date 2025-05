Gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con l’Italia per ampliare la collaborazione reciproca nel settore della sicurezza spaziale.

L’accordo rafforzerà l’interoperabilità tra la US Space Force (USSF) e l’Aeronautica Militare Italiana, potenziando i servizi e migliorando le missioni e le attività attraverso aggiornamenti in materia di sicurezza spaziale.

Il capo delle operazioni spaziali dell’USSF, il generale Chance Saltzman, e il capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, il tenente generale Luca Goretti, hanno firmato la dichiarazione a Roma, con l’obiettivo di proteggere e difendere il dominio spaziale, riconoscendone l’importanza per la difesa e la deterrenza.

“In un contesto di crescente importanza strategica dello spazio, la dichiarazione d’intesa tra la US Space Force e l’Aeronautica Militare Italiana rappresenta una preziosa opportunità per migliorare le competenze e contribuire alla sicurezza collettiva”, si legge in una dichiarazione dell’USSF.

La cooperazione bilaterale, già prevista dal programma di scambio di personale militare esistente tra i due paesi, sarà uno dei punti principali dell’accordo.

L’Italia è uno dei pochi paesi NATO aventi degli asset spaziali autonomi, sotto forma di satelliti per telecomunicazioni e osservazione a doppio

Aggiornamento della Space Force

Tra le recenti iniziative dell’USSF volte ad ampliare le proprie capacità di difesa figura la creazione di stazioni terrestri di trasmissione negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Le nuove stazioni terrestri supporteranno il programma Next-Generation Overhead Persistent Infrared (S2E2) nell’ambito dello sforzo volto a costruire costellazioni di satelliti che tracciano i lanci di missili e i potenziali attacchi.

L’agenzia ha inoltre concesso l’accettazione operativa per il sistema di rilevamento delle minacce Survivable Endurable Evolution (S2E2), che sostituisce il Mobile Ground System costruito negli anni ’60.

L’S2E2 combinerà nuove funzioni di comando e controllo, sensori satellitari con elaborazione a terra e allarme missilistico precoce con rilevamento di detonazioni nucleari basato su GPS.