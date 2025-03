USA: inflazione al di sotto delle attese. La politica di Trump sta funzionando?

La politica di Trump inizia ad avere qualche effetto? Il tasso d’inflazione annuale negli Stati Uniti è sceso al 2,8% nel febbraio 2025 dal 3% di gennaio, al di sotto delle previsioni del 2,9%.

I costi energetici sono diminuiti dello 0,2% su base annua, dopo un aumento dell’1% a gennaio, che è stato il primo aumento in sei mesi. La benzina (-3,1% contro -0,2%) e l’olio combustibile (-5,1% contro -5,3%) sono diminuiti, mentre i prezzi del gas naturale sono saliti (6% contro 4,9%).

L’inflazione è rallentata anche per i costi d’abitazione (4,2% vs 4,4%), le auto e i camion usati (0,8% vs 1%), i trasporti (6% vs 8%) mentre i prezzi hanno continuato a scendere per i veicoli nuovi (-0,3% vs -0,3%).

D’altra parte, l’inflazione ha accelerato per gli alimenti (2,6% vs 2,5%).

Ecco i grafici a un anno, e a cinque anni per mostrare lo shock inflazionistico del 2022

A cinque anni

Su base mensile, l’IPC è aumentato dello 0,2%, in calo rispetto all’aumento dello 0,5% di gennaio, che è stato il tasso di inflazione mensile più alto dall’agosto 2023, e rispetto alle previsioni dello 0,3%.

Nel frattempo, l’inflazione core annuale è rallentata al 3,1%, il minimo da aprile 2021, dal 3,3% e al di sotto delle aspettative del 3,2%. Anche l’inflazione core mensile è scesa più del previsto allo 0,2% dallo 0,4%, rispetto alle previsioni dello 0,3%.

L’inflazione sta rallentando, ma resta un certo rischio che i dazi facciano incrementare, almeno nel breve termine, l’inflazione importata. Per ora però la transizione, e i timori di un rallentamento economico, stanno mantenendo i prezzi freddi.

Il presidente della Federal Reserve Powell ha suggerito di aspettarsi che la banca centrale mantenga i tassi nell’attuale intervallo tra il 4,25% e il 4,5% durante la riunione della prossima settimana, affermando che la Fed non ha “fretta” di tagliare e che è “concentrata a separare il segnale dal rumore mentre le prospettive si evolvono”. Per ora i segnali sono ancora sufficientemente chiari per una decisione.