L’America si risveglia sotto choc per un attacco senza precedenti contro le istituzioni democratiche. Due importanti legislatori dello stato del Minnesota e i loro coniugi sono stati vittime di una sparatoria mirata nelle loro abitazioni, perpetrata da un uomo che si spacciava per un agente di polizia.

Il bilancio è tragico: la Speaker della Camera del Minnesota, la democratica Melissa Hortman, è stata uccisa nella sua casa di Brooklyn Park insieme a suo marito, Mark. La deputata Hortmann è una democratica, ma aveva votato con i Repubblicani nella limitazione dei diritti per i migranti.

In un secondo attacco, avvenuto nella vicina Champlin, il senatore statale John Hoffman, anche lui democratico, e sua moglie sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco. Secondo le dichiarazioni del Governatore del Minnesota, Tim Walz, c’è un “cauto ottimismo” sulla loro possibilità di sopravvivenza.

La dinamica dell’orrore e la caccia all’uomo

L’incubo è iniziato nelle prime ore di sabato mattina. Alle 5:30, il Dipartimento di Polizia di Brooklyn Park ha diramato un’allerta “shelter-in-place” (restate al riparo), ordinando ai residenti in un raggio di 3 miglia attorno al campo da golf di Edinburgh di non uscire di casa e di barricarsi all’interno.

Le autorità hanno confermato che si tratta di “sparatorie mirate” e hanno fornito una descrizione del sospetto: un uomo bianco con capelli castani, che indossa un giubbotto antiproiettile nero sopra una maglietta e pantaloni blu, impersonando un agente di polizia, pare con tanto di auto delle forze dell’ordine. È considerato armato e molto pericoloso.

La polizia ha lanciato un avvertimento drammatico alla popolazione: “Non avvicinatevi al sospetto e chiamate il 911. Non aprite la porta a un agente di polizia, a meno che non siano in due o non abbiate prima chiamato il 911 per confermare la loro identità”.

Le Vittime: Figure di spicco della politica locale

Le vittime sono due figure di primo piano del Partito Democratico-Contadino-Laburista (DFL), l’affiliato del Partito Democratico in Minnesota.

Melissa Hortman , 55 anni, era la Speaker (Presidente) della Camera dei Rappresentanti del Minnesota, una delle cariche politiche più importanti dello stato. Rappresentava il distretto 34B di Brooklyn Park.

, 55 anni, era la Speaker (Presidente) della Camera dei Rappresentanti del Minnesota, una delle cariche politiche più importanti dello stato. Rappresentava il distretto 34B di Brooklyn Park. John Hoffman, 59 anni, è un Senatore dello Stato in carica per il distretto 34, che comprende la città di Champlin.

Le reazioni: “La violenza contro i politici non è accettabile”

Il Governatore Tim Walz, ex candidato vicepresidente, ha confermato di essere stato informato sulla “situazione in corso che coinvolge sparatorie mirate” e ha assicurato che le forze dell’ordine sono sulla scena.

Particolarmente toccante la dichiarazione di Zach Lindstrom, sindaco della vicina Mounds View: “Ho appena appreso degli eventi. Non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo. Le mie preghiere sono per le famiglie Hortman e Hoffman. Non sottolineerò mai abbastanza che questo non è accettabile. Qualsiasi tipo di violenza contro i funzionari eletti non è accettabile. Qualsiasi tipo di violenza contro altre persone non è accettabile.”

Al momento, un’imponente caccia all’uomo è in corso in tutta la contea di Hennepin. La situazione mette in vevidenza come la violenza stia lentamente prendendo strada nel mondo politico americano, colpendo tutte le parti. A qesto punto sarebbe necessaria un’opera