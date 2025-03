USA: fine dei limiti alle emissioni di metano per i produttori di petrolio

I produttori di petrolio e gas negli Stati Uniti non saranno più obbligati a pagare una tassa per il metano che emettono nel corso delle loro attività, dopo che il Congresso ha votato per eliminare una delle mosse più celebri dell’amministrazione Biden nel settore energetico.

Con un voto 52-47, i senatori hanno abrogato la tassa e ora non resta che la firma del Presidente Trump, che probabilmente alimenterà ulteriormente le frustrazioni delle organizzazioni ambientaliste nei confronti del nuovo governo federale.

L’offensiva contro il metano è iniziata all’inizio del mandato del Presidente Biden. Ampiamente considerato un gas serra molto più potente dell’anidride carbonica, anche se il suo effetto ha una vita molto più breve, il metano è entrato nel mirino del governo federale come obiettivo delle sue politiche di transizione.

Le compagnie petrolifere e del gas erano il primo obiettivo naturale per la regolamentazione del clima in questo senso, e la regolamentazione è arrivata prontamente, imponendo sanzioni finanziarie per le cosiddette fughe di metano.L’Agenzia per la protezione dell’ambiente ha agito come organo esecutivo in materia, fissando limiti alle emissioni di metano e sanzionando il superamento di tali limiti. L’industria del petrolio e del gas, forse sorprendentemente, era d’accordo.

L’American Petroleum Institute ha espresso il suo sostegno alla norma sul metano, con il suo direttore generale che ha dichiarato: “Si tratta di una posizione nuova per l’API, ma riteniamo che, data la situazione del settore in questo momento e la continua importanza della riduzione del metano, fosse fondamentale aggiornare questa posizione in base ai cambiamenti dell’amministrazione”.

È interessante notare che lo stesso American Petroleum Institute ora plaude all’eliminazione della norma sul metano, affermando che si trattava di una “tassa duplicativa e punitiva sulla produzione energetica americana che soffoca l’innovazione”, secondo l’AP.

Anche le grandi compagnie petrolifere sono state d’accordo con le norme sul metano, perché possono permettersi di investire in aggiornamenti delle infrastrutture per ridurre le perdite di metano e perché hanno un interesse reputazionale a farlo, in un mondo che ultimamente è diventato piuttosto ostile all’industria. I piccoli produttori di petrolio e gas, invece, sarebbero stati duramente colpiti dalla norma.

Come ha osservato l’AP nel suo resoconto sulla notizia, “la maggior parte delle grandi compagnie petrolifere e del gas non rilascia abbastanza metano da far scattare la tassa, che è di 900 dollari per tonnellata, un importo che aumenterebbe a 1.500 dollari entro il 2026”. Ecco perché erano a favore della tassa ed ecco perché probabilmente non si preoccuperebbero molto della sua abrogazione. Agli ambientalisti invece sì.

L’anno scorso, l’Environmental Defense Fund ha pubblicato un rapporto in cui si affermava che le emissioni di metano dell’industria petrolifera e del gas degli Stati Uniti erano otto volte superiori all’obiettivo che l’industria stessa si era prefissata. Il rapporto citava dati che mostravano che circa l’1,6% del gas prodotto negli Stati Uniti veniva rilasciato nell’atmosfera attraverso perdite di metano, un valore otto volte superiore a quello che gli operatori del settore petrolifero e del gas si erano impegnati a raggiungere nell’Oil and Gas Climate Initiative e nell’Oil & Gas Decarbonization Chapter.

“È una triste testimonianza dell’influenza di Big Oil a Capitol Hill il fatto che una delle principali priorità del Congresso sia una palese elargizione ai peggiori attori dell’industria dei combustibili fossili”, ha dichiarato all’AP il direttore del programma energetico di Public Citizen. “I repubblicani stanno aiutando i peggiori responsabili delle perdite di metano”, ha dichiarato il senatore Sheldon Whitehouse, capo della commissione ambiente del Senato. “Le compagnie pagano la tassa sul metano solo se non rispettano i loro standard industriali per… evitare perdite di un gas serra pericoloso, esplosivo e velenoso”.

Va notato che il metano è ciò di cui il gas naturale è principalmente composto. Il senatore Whitehouse ha anche affermato, come riportato dalla Reuters, che l’abolizione della norma farebbe aumentare i prezzi dell’energia e “indebolirebbe la qualità ambientale per i consumatori”.

“Dovremmo espandere la produzione di gas naturale, non limitarla. Invece, la tassa sul gas naturale limiterà la produzione americana di gas naturale, portando a un aumento dei prezzi dell’energia e fornendo una spinta alla produzione di gas naturale in Russia”, ha dichiarato all’AP il presidente della Commissione per l’Energia e i Lavori Pubblici del Senato.

“L’amministrazione Biden e i Democratici al Congresso hanno approvato la tassa sul metano per individuare e punire l’industria del petrolio e del gas naturale, nonostante il già gravoso quadro normativo dell’EPA”, ha dichiarato il presidente dell’Independent Petroleum Association of America, Jeff Eshelman.

Una volta che la norma sul metano sarà ufficialmente eliminata dopo la firma del presidente Trump, sarà interessante vedere la reazione dell’Unione Europea. L’UE, come l’amministrazione Biden, è all’offensiva contro le emissioni di metano e ha elaborato un regolamento sulle emissioni di metano delle importazioni di energia, ovvero le importazioni di gas naturale.

Durante il suo mandato, il Presidente Biden ha chiesto all’UE di considerare le importazioni di GNL statunitensi conformi alla sua norma sul metano come conformi alla normativa europea, ma ora che la norma non c’è più, la conformità sarà automaticamente superata e l’UE ha bisogno del gas liquefatto statunitense.