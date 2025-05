USA: esportazione di GNL a livello Record, anche senza la Cina

A quanto pare, una guerra commerciale con il proprio principale cliente non è la condanna a morte che alcuni avevano previsto. Le esportazioni statunitensi di gas naturale liquido (GNL) hanno raggiunto un livello record ad aprile, smentendo i timori che l’escalation della guerra commerciale con la Cina potesse soffocare la domanda.

I dati di monitoraggio delle spedizioni forniti da Kpler e Vortexa hanno fissato le esportazioni di GNL a 2,9 milioni di barili al giorno (bpd), un livello record, nonostante le esportazioni verso la Cina siano crollate del 35% su base mensile.

Il GNL come l’etano, il propano e il butano, materie prime fondamentali per tutto, dalla plastica al riscaldamento domestico, hanno a lungo fatto affidamento sulla Cina come principale acquirente.

Quasi la metà delle esportazioni di etano degli Stati Uniti è destinata a questo Paese e, fino a poco tempo fa, la Cina importava il 100% del suo etano dagli Stati Uniti. Ma le tensioni sono esplose questa primavera e Pechino ha imposto un dazio del 125% sull’etano statunitense.

Questa misura non è durata a lungo.

Non avendo altre reali opzioni di approvvigionamento, la Cina ha silenziosamente rinunciato ai super dazi su questa materia prima. Nessun annuncio formale, solo l’equivalente internazionale di “non importa”. Tuttavia, le previsioni catastrofiche per il gas naturale non si sono concretizzate. Quando la Cina ha fatto marcia indietro, altri paesi hanno fatto un passo avanti.

L’India ha più che triplicato le importazioni di GNL dagli Stati Uniti, raggiungendo il record di 179.000 barili al giorno. Il Brasile ha più che raddoppiato gli acquisti, arrivando a 113.000 barili al giorno, il livello più alto degli ultimi cinque anni.

Il Giappone, secondo acquirente dopo la Cina, ha aumentato le spedizioni del 64% fino a quasi 400.000 barili al giorno, il livello più alto dal febbraio 2023.

I produttori affermano che è tutto come al solito. Enterprise Products Partners, uno dei maggiori esportatori di GNL degli Stati Uniti, non ha segnalato alcuna interruzione delle esportazioni di etano, propano o butano.

Rival Energy Transfer ha ribadito lo stesso concetto, sottolineando che non ha avuto difficoltà a trovare acquirenti. Entrambe le società hanno registrato un aumento dei volumi di trasporto ed esportazione di GNL nel primo trimestre.

L’Energy Information Administration prevede che la produzione di etano negli Stati Uniti aumenterà del 3,6% quest’anno, raggiungendo i 2,9 milioni di barili al giorno, con la maggior parte della crescita destinata direttamente ai mercati esteri.

Per ora, il mercato ha fatto ciò che la geopolitica non è riuscita a fare: mantenere il boom delle esportazioni energetiche statunitensi. Perché quando si tratta di gas liquidi, a nessuno importa del dramma commerciale: vogliono solo il prodotto.