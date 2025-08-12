USA-Cina, tregua sui dazi prorogata di 90 giorni, ma le tensioni restano alte

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato lunedì un ordine esecutivo che proroga di 90 giorni, fino al 10 novembre, la tregua sui dazi con la Cina, secondo quanto annunciato dalla Casa Bianca. Anche il governo cinese ha annunciato la proroga.

Senza l’iniziativa di Trump, martedì mattina sarebbe entrata in vigore un’ulteriore tariffa del 24% sui prodotti cinesi importati negli Stati Uniti, aumentando le tensioni commerciali tra le due maggiori economie mondiali.

Insieme a un dazio separato del 20% sui flussi di fentanil verso gli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha imposto dazi del 30% sulle importazioni dalla Cina da quando Trump è stato eletto presidente per la seconda volta.

Dopo i colloqui commerciali ad alto livello tenutisi a Stoccolma alla fine di luglio, i funzionari avevano dichiarato che gli Stati Uniti e la Cina intendevano prorogare la tregua.

Nel decreto esecutivo, Trump ha affermato che la Cina “continua ad adottare misure significative per porre rimedio agli accordi commerciali non reciproci e per rispondere alle preoccupazioni degli Stati Uniti in materia di sicurezza economica e nazionale”.

“Sulla base di queste ulteriori informazioni e delle raccomandazioni di vari alti funzionari, tra le altre cose, ho ritenuto necessario e opportuno prorogare la sospensione”, ha affermato.

Martedì a Pechino, il governo cinese ha rilasciato una “dichiarazione congiunta” attraverso i media statali in cui affermava che entrambe le parti avevano concordato di astenersi dall’applicare un dazio del 24% sulle importazioni reciproche per altri 90 giorni a partire da martedì.

Lunedì, quando gli è stato chiesto della proroga della tregua raggiunta a maggio, Trump ha detto ai giornalisti: “Vedremo cosa succederà”, aggiungendo che lui e il presidente cinese Xi Jinping hanno un rapporto “molto buono”.

A metà maggio, gli Stati Uniti e la Cina hanno fatto marcia indietro rispetto alle tariffe a tre cifre imposte durante la guerra commerciale lanciata da Trump pochi mesi dopo il suo insediamento per un secondo mandato non consecutivo a gennaio.

Da allora è in vigore la tregua sulle tariffe reciproche concordata dai due paesi a Ginevra durante il primo round di negoziati commerciali.

Attualmente, l’amministrazione Trump sta applicando un dazio del 10% come parte di un prelievo previsto del 34% su tutte le importazioni cinesi. L’aliquota del 10% è stata introdotta all’inizio di aprile nell’ambito del regime tariffario “reciproco” degli Stati Uniti, mentre il resto sarà negoziato durante la pausa.

Anche la Cina ha mantenuto un dazio del 10% nell’ambito di un dazio di ritorsione del 34% su tutti i prodotti statunitensi, con il restante 24% anch’esso soggetto a negoziazione.

Pur segnalando una posizione conciliante nei confronti di Xi, Trump ha suggerito la scorsa settimana che gli Stati Uniti potrebbero imporre un nuovo dazio alla Cina per aver continuato ad acquistare petrolio russo, dopo aver ordinato un’imposta simile all’India.

In un post sui social media pubblicato domenica, il presidente ha anche chiesto alla Cina di quadruplicare le importazioni di soia dagli Stati Uniti, continuando a esercitare pressioni sulla potenza asiatica. Per ora questo non è successo, anzi la Cina ha scritto alle aziende per consigliare cautela negli acquisti di chip Nvidia Made in USA.