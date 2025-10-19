USA: Cambia la definizione di obesità e “scopre” che quasi il 70% degli adulti è obeso

Qualcuno dovrebbe inziare a pensare alla dieta. Quasi il 70% degli adulti americani è considerato obeso secondo una nuova definizione di obesità, secondo uno studio scientifico pubblicato su JAMA Network Open e condotto da ricercatori affiliati alla Harvard Medical School e al Massachusetts General Hospital.

Tradizionalmente, l’obesità era definita come un indice di massa corporea (BMI) elevato, calcolato dividendo il peso di una persona per la sua altezza. All’inizio di quest’anno, la rivista Lancet Diabetes & Endocrinology ha pubblicato una nuova definizione di obesità che, oltre al BMI, include anche misure antropometriche quali la circonferenza della vita, il rapporto tra vita e altezza e il rapporto tra vita e fianchi, secondo quanto riportato dallo studio.

Secondo lo studio, un individuo è ora classificato come obeso in tre condizioni: se ha un BMI elevato più almeno una misura antropometrica elevata o un BMI superiore a 40; o almeno due misure antropometriche elevate indipendentemente dal BMI; o un eccesso di grasso corporeo.

I ricercatori hanno analizzato il database statunitense All of Us per determinare la prevalenza dell’obesità secondo la nuova definizione.

Dei 301.026 partecipanti di età compresa tra i 18 e gli 80 anni inclusi nell’analisi, 128.992 individui (42,9%) sono stati considerati obesi in base ai criteri tradizionali basati sul BMI. Ma secondo la nuova definizione, 206.361 individui, ovvero il 68,6%, sono stati considerati obesi. L’obesità è risultata più prevalente con l’avanzare dell’età.

“Pensavamo già di avere un’epidemia di obesità, ma questo dato è sbalorditivo”, ha affermato la coautrice Lindsay Fourman, secondo un rapporto del 15 ottobre pubblicato da The Harvard Gazette, il sito web ufficiale dell’Università di Harvard.

“Con il 70% della popolazione adulta potenzialmente considerata in sovrappeso, dobbiamo capire meglio quali approcci terapeutici privilegiare”.

Criterio di Definizione Prevalenza Obesità (adulti USA) Tradizionale (solo BMI) 42,9% Nuova Definizione (BMI + Antropometria) 68,6%

Secondo lo studio, 78.047 partecipanti (25,9%) che non erano stati classificati come obesi secondo la definizione tradizionale sono stati riclassificati come obesi in base ai criteri antropometrici. Tra questi individui, il 22,3% aveva un BMI tradizionalmente classificato come sottopeso o normale, mentre il resto rientrava nella categoria del sovrappeso.

Le linee guida di Lancet Diabetes & Endocrinology hanno anche introdotto il concetto di obesità clinica e preclinica. L’obesità clinica si riferisce a persone che presentano disfunzioni organiche e/o limitazioni fisiche associate all’obesità, mentre l’obesità preclinica riguarda individui senza tali problemi legati all’obesità.

Secondo la nuova definizione, il 36,1% dei partecipanti complessivi era affetto da obesità clinica, hanno scoperto i ricercatori. Gli individui con BMI e obesità antropometrica presentavano una percentuale più elevata di obesità clinica.

“Abbiamo scoperto che circa la metà dei partecipanti classificati come obesi secondo la nuova definizione presentava anche disfunzioni organiche e/o limitazioni fisiche compatibili con l’obesità clinica”, afferma lo studio. “Le nostre analisi suggeriscono che la nuova definizione di obesità clinica identifica in modo appropriato le persone obese che presentano il rischio più elevato a lungo termine di insorgenza di diabete, eventi cardiovascolari e mortalità.”

Lo studio è stato finanziato da sovvenzioni del National Institutes of Health, dell’American Heart Association-Harold Amos Medical Research Faculty Development Program, della Robert Wood Johnson Foundation e del Robert A. Winn Excellence in Clinical Trials Award Program della Bristol Myers Squibb Foundation.

Uno dei ricercatori ha rivelato conflitti di interesse, avendo ricevuto sovvenzioni e compensi personali dalla società farmaceutica italiana Chiesi Farmaceutici. Un altro ricercatore ha ricevuto compensi da Exavir Therapeutics e Marathon Asset Management, nonché sovvenzioni da Kowa Pharmaceuticals America Inc., Gilead Sciences Inc. e Viiv Healthcare.

“Abbiamo sempre riconosciuto i limiti del BMI come unico indicatore dell’obesità, perché non tiene conto della distribuzione del grasso corporeo”, ha affermato Steven Grinspoon, autore senior dello studio. “Il fatto di riscontrare un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e diabete in questo nuovo gruppo di persone obese, che prima non erano considerate obese, solleva interessanti interrogativi sui farmaci contro l’obesità e altre terapie”.

L’obesità negli Stati Uniti

Secondo un post pubblicato nel gennaio 2024 dai Centers for Disease Control and Prevention, l’obesità è una “malattia cronica comune, grave e costosa” negli Stati Uniti. L’agenzia ha stimato che un bambino su cinque e due adulti su cinque nel Paese sono obesi.

L’obesità può essere particolarmente grave per i bambini, poiché può portare a numerose patologie, come il diabete di tipo 2 e l’ipertensione. Per quanto riguarda gli adulti, le persone obese hanno un rischio maggiore di sviluppare diverse malattie come il diabete di tipo 2, le malattie cardiache e alcuni tipi di cancro.

Il CDC ha attribuito la prevalenza dell’obesità a fattori quali il fatto che meno di una persona su dieci consuma la quantità giornaliera raccomandata di verdure, solo un adulto su quattro soddisfa pienamente i requisiti di attività fisica e meno di un giovane su quattro svolge un’attività fisica aerobica sufficiente.

Secondo le mappe della prevalenza dell’obesità negli adulti del 2023 dell’agenzia per 48 stati, il Distretto di Columbia e tre territori, tutte le località avevano una prevalenza dell’obesità superiore al 20%.

La prevalenza più alta di obesità si è registrata nel Midwest con il 36%, seguito da vicino dal Sud con il 34,7%, secondo il CDC.

“Tre stati (Arkansas, Mississippi e West Virginia) avevano una prevalenza di obesità pari o superiore al 40%”.

Domande e Risposte sul tema

Ecco tre domande che un lettore potrebbe porsi dopo aver letto l’articolo, con relative risposte.

1. Ma allora qual è la differenza principale tra la vecchia e la nuova definizione? La differenza chiave è che si supera il solo Indice di Massa Corporea (BMI). La vecchia definizione si basava quasi solo sul rapporto peso/altezza. La nuova definizione include anche misurazioni “antropometriche” come la circonferenza della vita e il rapporto vita-fianchi. Questo permette di identificare persone che, pur avendo un BMI normale o solo in sovrappeso, hanno un accumulo di grasso pericoloso (soprattutto addominale) e sono quindi a rischio di malattie cardiovascolari e diabete, venendo classificate come obese.

2. Se quasi il 70% degli americani è obeso, “obeso” non diventa la nuova normalità? Statisticamente, potrebbe sembrare così, ma il punto della nuova definizione non è “normalizzare” l’obesità, ma “identificare” meglio il rischio. Lo studio distingue tra obesità “preclinica” (eccesso di grasso senza danni evidenti) e “clinica” (con danni d’organo o limitazioni fisiche). Circa metà dei “nuovi obesi” (il 36,1% del totale) rientra già nella categoria clinica. L’obiettivo è smettere di usare un criterio (il BMI) che assolveva molte persone a rischio e iniziare a trattare chi ne ha davvero bisogno.

3. Perché cambiare la definizione proprio ora? C’entrano le case farmaceutiche? La scienza riconosce da decenni i limiti del BMI. La spinta per un cambiamento mira a una diagnosi più accurata, basata sul rischio reale (il grasso viscerale) piuttosto che su un calcolo generico. Tuttavia, è innegabile che questa ridefinizione ampli enormemente il numero di pazienti candidabili a terapie, inclusi i nuovi e costosi farmaci anti-obesità. Lo studio stesso dichiara conflitti di interesse di alcuni ricercatori con aziende farmaceutiche. Quindi, se da un lato la motivazione clinica è solida, dall’altro le implicazioni economiche per l’industria farmaceutica sono enormi.