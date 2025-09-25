Una fetta della rete elettrica tedesca finisce in mani… olandesi, norvegesi e di Singapore. E lo Stato tedesco?

TenneT, l’operatore di rete statale olandese, ha accettato di cedere il 46% della sua unità TenneT Germany a importanti investitori istituzionali per un valore massimo di 11,2 miliardi di dollari (9,5 miliardi di euro), ha dichiarato mercoledì la società, il cui unico azionista è lo Stato olandese.

Con questo accordo, TenneT e lo Stato olandese si assicurano il capitale necessario per l’espansione della rete ad alta tensione di TenneT Germany, ha affermato l’operatore.

I tre grandi investitori istituzionali sono APG, che investe per conto del fondo pensione olandese ABP, il fondo sovrano di Singapore GIC e Norges Bank Investment Management (NBIM), il gestore del fondo petrolifero norvegese, che è il più grande fondo sovrano al mondo.

“La rete di trasmissione di TenneT Germania è essenziale per fornire energia rinnovabile dove è necessaria nella più grande economia europea”, ha dichiarato Harald von Heyden, responsabile globale per l’energia e le infrastrutture di NBIM.

Il completamento della transazione è soggetto alle consuete condizioni, comprese le autorizzazioni normative, e dovrebbe avvenire nella prima metà del 2026.

Inoltre, lo Stato tedesco ha espresso interesse per un potenziale investimento in TenneT Germania, e sia TenneT che lo Stato olandese si sono dichiarati disponibili a tale investimento, ha affermato l’operatore di rete olandese. Di conseguenza, TenneT intende avviare discussioni con Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), che agisce per conto dello Stato tedesco, in merito a un potenziale investimento da parte di KfW in TenneT Germania insieme a TenneT e agli investitori istituzionali.

Gli investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture stanno prendendo in considerazione le reti e le linee elettriche europee, grazie alla spinta dell’UE verso l’azzeramento delle emissioni nette e all’aumento della capacità solare ed eolica che deve essere collegata all’infrastruttura di rete, come hanno recentemente dichiarato analisti e gestori di investimenti a Reuters Events .

L’UE si è impegnata ad affrontare le carenze dell’infrastruttura di rete, messe in luce all’inizio di quest’anno dal peggior blackout che l’Europa abbia mai visto in tempi moderni, quando alla fine di aprile Spagna e Portogallo sono rimasti senza elettricità per ore.

La Commissione europea affronterà i colli di bottiglia critici dell’infrastruttura elettrica europea nel tentativo di evitare un aumento dei costi dell’energia elettrica, ha dichiarato la scorsa settimana la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La Commissione europea ha stimato che saranno necessari da 2,36 trilioni di dollari (2 trilioni di euro) a 2,7 trilioni di dollari (2,3 trilioni di euro) per soddisfare le esigenze della rete fino al 2050, secondo quanto emerso da una revisione delle reti elettriche dell’UE effettuata dalla Corte dei conti europea all’inizio di quest’anno.

Domande e Risposte per il lettore

1) Perché una società statale olandese controlla una parte così importante della rete elettrica tedesca? TenneT è uno dei principali operatori di sistemi di trasmissione (TSO) in Europa. La sua presenza in Germania deriva dall’acquisizione della rete ad alta tensione di E.ON nel 2010. Questa struttura transfrontaliera non è rara in Europa, dove gli operatori spesso gestiscono reti in più paesi per favorire un mercato dell’energia più integrato. La vendita parziale odierna non cambia il controllo operativo di TenneT, ma serve a finanziare gli enormi investimenti richiesti dalla transizione energetica tedesca, che evidentemente superano la capacità di spesa del solo stato olandese.

2) Quali vantaggi cercano i fondi pensione e sovrani in un investimento come questo? Questi investitori gestiscono capitali enormi (le pensioni dei lavoratori o le ricchezze di uno stato) e hanno bisogno di investimenti sicuri, stabili e a lunghissimo termine. Le infrastrutture regolate, come le reti elettriche, sono ideali: offrono flussi di cassa prevedibili e costanti, spesso legati all’inflazione, e sono meno soggette ai cicli economici rispetto ad altri settori. In pratica, comprano un “pedaggio” sull’autostrada dell’elettricità, un asset fondamentale e a basso rischio che garantirà rendimenti per decenni, perfetto per pagare le pensioni future o preservare la ricchezza nazionale.

3) L’ingresso di questi grandi fondi privati potrebbe portare a un aumento delle bollette per i cittadini tedeschi? Questo è il rischio principale da monitorare. In teoria, no. Le tariffe per l’utilizzo della rete sono strettamente regolate dalle autorità nazionali (in Germania, la Bundesnetzagentur) per garantire che siano eque e coprano solo i costi operativi e un “ragionevole” ritorno sul capitale investito. Tuttavia, la pressione per remunerare i nuovi e potenti azionisti potrebbe influenzare le future negoziazioni tariffarie. Sarà compito del regolatore tedesco e dello stesso Stato, se entrerà nell’accordo, bilanciare la necessità di attrarre capitali privati con la protezione dei consumatori finali da aumenti ingiustificati.