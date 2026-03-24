Un singolo gene dietro il 93% dei casi di Alzheimer: il cambio di paradigma che la scienza medica non si aspettava

La scienza medica procede spesso per dogmi consolidati che, improvvisamente, vengono ribaltati dai crudi dati empirici. Per decenni la ricerca neurodegenerativa ha concentrato le proprie risorse e i propri capitali su bersagli specifici, ignorando attori considerati del tutto innocui. Oggi, uno studio monumentale condotto dall’University College London (UCL) e pubblicato sulla prestigiosa rivista npj Dementia, cambia radicalmente le carte in tavola. Secondo i ricercatori, un singolo gene, noto alla comunità scientifica come APOE, potrebbe essere il vero responsabile di una percentuale che spazia dal 72% al 93% dei casi di malattia di Alzheimer.

Non stiamo parlando di una mutazione genetica rara o esotica, ma di un frammento di DNA assolutamente comune, presente in ogni individuo. La vera novità non risiede nella scoperta del gene in sé, ormai tracciato da tempo, ma nella reinterpretazione radicale del ruolo delle sue varianti. Fino a ieri, la variante denominata ε4 era considerata la principale indiziata per la patologia, mentre la diffusissima ε3 veniva sbrigativamente liquidata come neutrale. L’analisi combinata dei dati clinici dimostra invece che proprio l’interazione tra ε3 ed ε4 costituisce il motore biologico primario del morbo.

I numeri di una ricerca senza precedenti

Il team britannico, guidato dal dottor Dylan Williams, ha aggregato le informazioni provenienti da quattro giganteschi database internazionali. Questo approccio metodologico ha permesso di misurare l’incidenza della patologia in modo sfaccettato e inoppugnabile, unendo diagnosi cliniche tradizionali, autopsie post-mortem e avanzate scansioni cerebrali.

Ecco i bacini di dati utilizzati per lo studio:

UK Biobank e FinnGen: un campione di oltre 460.000 individui over 60, costantemente monitorati attraverso le cartelle cliniche nazionali.

Studio A4: 4.415 partecipanti sottoposti a tomografia a emissione di positroni (PET), al fine di misurare l’accumulo della proteina amiloide ben prima della comparsa dei sintomi cognitivi.

Alzheimer’s Disease Genetics Consortium: un rigoroso confronto autoptico tra soggetti sani e malati confermati.

I risultati empirici parlano chiaro. Se in passato si stimava un impatto genetico decisamente inferiore, oggi la statistica ci dice che, senza il contributo fondamentale delle varianti ε3 ed ε4, la stragrande maggioranza dei casi clinici semplicemente non si verificherebbe. Si stima inoltre che il medesimo gene sia coinvolto in circa il 45% di tutte le forme di demenza generica.

La nuova mappa delle varianti APOE

Per comprendere a fondo la dinamica delle probabilità, possiamo sintetizzare il ruolo degli alleli in questa tabella esplicativa:

Variante APOE Percezione Storica Precedente Nuovo Ruolo Accertato dallo Studio UCL ε2 Elemento protettivo Confermata come fattore a bassissimo rischio neurologico. ε3 Variante neutrale (innocua) Cofattore cruciale, vero responsabile della malattia se associata a ε4. ε4 Elemento dannoso (alto rischio) Confermata, ma il suo potenziale distruttivo si innesca appieno in sinergia con ε3.

La genetica indica la via, ma non è un destino ineluttabile

Nonostante queste percentuali possano apparire come una condanna inappellabile scritta nel codice genetico, la realtà clinica quotidiana è fortunatamente molto più complessa. Anche tra i soggetti portatori di due copie della variante ε4, ovvero la combinazione teoricamente più pericolosa, il rischio di sviluppare la demenza nel corso della vita rimane confinato al di sotto del 70%.

Questo dato fondamentale significa che l’eredità biologica traccia un solco evidente, ma l’ambiente circostante e lo stile di vita determinano se quel seme patologico arriverà a germogliare. Fattori altamente modificabili come l’isolamento sociale, gli alti livelli di colesterolo o il tabagismo giocano un ruolo dirimente nel frenare o accelerare il declino cognitivo.

In un’epoca caratterizzata da un rapido invecchiamento demografico, i costi sociali ed economici legati alle demenze rischiano di travolgere letteralmente il welfare state occidentale. Un approccio pragmatico, in cui massicci investimenti pubblici nella ricerca scientifica guidino lo sviluppo di terapie geniche mirate, diventa oggi essenziale. Non possiamo affidarci esclusivamente ai lenti tentativi della farmacologia privata, ma serve una programmazione statale forte per disinnescare quella che è, a tutti gli effetti, una bomba a orologeria per la spesa sanitaria globale.