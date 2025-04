Un Mito puramente americano in Crisi: Hooters in bancarotta cerca una via di salvezza

Una catena di ristoranti che, a suo modo, aveva fatto la storia della ristorazione USA, si dibatte per sopravvivere. Dopo mesi di speculazioni, Hooters ha infine presentato istanza di bancarotta ex capitolo 11 della legge fallimentare USA, con un piano di rilancio che prevede la vendita di tutti i suoi ristoranti di proprietà a un gruppo in franchising sostenuto dai suoi fondatori originari, mentre i finanziatori forniranno ulteriori fondi nel corso della procedura di riorganizzazione, nel tentativo di far fronte a un debito di 376 milioni di dollari.

La mossa arriva dopo che la catena non è riuscita a riprendersi dalla pandemia – realizzando 867 milioni di dollari di vendite negli Stati Uniti nel 2023 – solo l’1% in più rispetto all’anno precedente, secondo le ricerche di mercato di Technomic riportate dal WSJ .

L’azienda privata, che condivide un azionista privato con la catena TGI Fridays, recentemente fallito, intende vendere tutti i locali di proprietà dell’azienda a un gruppo di acquirenti composto da due franchisee Hooters esistenti, che gestiscono 30 locali Hooters ad alto rendimento negli Stati Uniti, principalmente in Florida e Illinois.

Attualmente l’azienda possiede e gestisce direttamente 151 locali, mentre altri 154 sono gestiti da franchisee, soprattutto negli Stati Uniti.

Con Hooters sull’ orlo della bancarotta , il leggendario ristorante dove si può mangiare cibo mediocre e guardare sport e belle ragazze (e pagare in contanti per non farlo scoprire a vostra moglie) si sta sbarazzando delle serate bikini e degli abiti succinti, sperando che un miglioramento del cibo possa evitare la rovina.

Neil Kiefer, amministratore delegato della società madre HMC Hospitality Group, ha dichiarato a Bloomberg di chiamare i cambiamenti “family friendly” “ri-hooterizzazione”.

In alcune zone del Paese la gente dice: “Non potrei mai andare da Hooters, mia moglie mi ucciderebbe””, ha detto Kiefer. “Per noi è deprimente. Vogliamo cambiare questa situazione”.

Secondo il rapporto, Hooters prevede anche di utilizzare ingredienti più freschi in cucina e di fornire un servizio più veloce.

La mossa arriva dopo che la catena ha chiuso diverse sedi in tutto il Paese – 40 sono state chiuse l’anno scorso e le restanti 300 sono in via di chiusura. All’apice della sua attività, nel 2008, si contavano 400 sedi.

Nel 2021, la catena ha presentato una nuova uniforme con micropantaloncini “wedgie”, che assomigliavano a slip da bikini e che alcune cameriere hanno definito “porno”, ma la strada è stata, evidentemente, sbagliata.

Secondo l’analista del settore Aaron Allen, “per avere successo e sostenibilità, un’azienda deve rivolgersi non solo agli uomini”.

Il piano di ristrutturazione vedrebbe probabilmente HMC e altri franchisee di Hooters rilevare la maggior parte dei locali statunitensi attualmente di proprietà e gestiti da Hooters of America, con la probabile chiusura di alcuni locali, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con le discussioni. HOA è attualmente di proprietà di Nord Bay Capital e TriArtisan Capital Advisors, LLC.

Il risultato finale è che HMC, se il piano dovesse andare in porto, contribuirebbe a supervisionare l’intero marchio e a consigliare gli affiliati su come operare. La soluzione, secondo Kiefer, si riduce a tre principi: buon cibo, buon servizio e reinvestimento regolare nelle attività dei negozi, cosa che, a suo dire, è mancata nei ristoranti di proprietà di HOA.

“C’è una differenza notevole”, ha detto Kiefer. “Il cibo è diverso, il servizio è diverso – spero di correggere tutto”.

Nel 2022, i proprietari di HOA hanno aggiunto, tra l’altro, 50 milioni di dollari di debito subordinato, dopo aver emesso nel 2014 circa 300 milioni di dollari di obbligazioni garantite da attività, che sono state confezionate come “cartolarizzazioni di intere attività”, dando in garanzia la maggior parte delle attività, compresi i diritti di franchising.

L‘attuale procedura concorsuale vedrebbe alcuni detentori del debito cartolarizzato allearsi con HMC per facilitare un cambio di controllo . In questo scenario, i detentori del debito probabilmente accetterebbero di ristrutturare o di trasformare il loro debito in titoli con una scadenza più lunga e con pool di garanzie uguali o simili.

Comunque per gli USA é il cambio di una vera e propria epoca, che ha visto la nascita, lo sviluppo e ora la decadenza dei bar sportivi frequentati da uomini e con cameriere in abiti succinti. Al top del suo successo Hooters possedeva anche un Casnò a Las Vegas con tanto di compagnia aerea per portarci i clienti.